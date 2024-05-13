рф зазнає втрат: 1740 військовослужбовців загинули за минулу добу
Київ • УНН
За даними Генерального штабу Збройних Сил України, за минулу добу рф втратила 1740 військовослужбовців.
За добу рф втратила 1740 осіб особового складу. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати росіян за період з 24.02.22 по 13.05.24:
- Особовий склад: 484030 (+1740).
- Танки: 7485 (+31).
- Броньовані бойові машини: 14417(+42).
- Артилерійські системи: 12487 (+15).
- РСЗВ: 1070 (+4).
- Засоби ППО: 797.
- Літаки: 350.
- Гелікоптери: 325.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 9936 (+26).
- Крилаті ракети: 2197 (+3).
- Кораблі/катери: 26.
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 16878 (+59).
- Спеціальна техніка: 2048 (+6).
За добу загинуло 1260 військовослужбовців рф 12.05.24, 07:42 • 25121 перегляд