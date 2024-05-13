рф зазнає втрат: 1740 військовослужбовців загинули за минулу добу

За добу рф втратила 1740 осіб особового складу. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Бойові втрати росіян за період з 24.02.22 по 13.05.24:

- Особовий склад: 484030 (+1740).

- Танки: 7485 (+31).

- Броньовані бойові машини: 14417(+42).

- Артилерійські системи: 12487 (+15).

- РСЗВ: 1070 (+4).

- Засоби ППО: 797.

- Літаки: 350.

- Гелікоптери: 325.

- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 9936 (+26).

- Крилаті ракети: 2197 (+3).

- Кораблі/катери: 26.

- Підводні човни: 1.

- Автомобільна техніка та автоцистерни: 16878 (+59).

- Спеціальна техніка: 2048 (+6).

За добу загинуло 1260 військовослужбовців рф