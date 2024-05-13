В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
рф несет потери: 1740 военнослужащих погибли за минувшие сутки
Спасатели завершили поисковые операции после обвала дома в белгороде: 15 погибших, 17 пострадавших
российская артиллерия обстреляла две громады Николаевской области, жертв нет
Атаки на Запорожскую область: оккупанты совершили 399 обстрелов за сутки
Стычки возле парламента Тбилиси: МВД Грузии призвало протестующих освободить территорию, угрожая полицией
13 мая: Всемирный день техники для будущего, День рождения застежки-липучки, День рождения застежки-липучки
Атака беспилотника вызвала пожар на электроподстанции в липецкой области рф
Масштабные лесные пожары в Западной Канаде: тысячи людей эвакуируют
Враг атакует: обнаружена угроза баллистических ракет с юга
Япония помогает Херсонщине в сфере обращения с отходами и разминирования
Публикации
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы
Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные
Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко
рф несет потери: 1740 военнослужащих погибли за минувшие сутки
По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, за минувшие сутки рф потеряла 1740 военнослужащих.
Спасатели завершили поисковые операции после обвала дома в белгороде: 15 погибших, 17 пострадавших
В белгороде (рф) под завалами российского дома погибло 15 человек, еще 17 - пострадали. На месте разрушения завершили поисково-спасательные работы.
российская артиллерия обстреляла две громады Николаевской области, жертв нет
российские войска дважды обстреляли Николаевскую область 12 мая, но обошлось без жертв.
Атаки на Запорожскую область: оккупанты совершили 399 обстрелов за сутки
За минувшие сутки противник 399 раз обстрелял 9 населенных пунктов Запорожской области, в том числе 5 авиаударов, 178 беспилотников, 7 ракетно-артиллерийских обстрелов и 209 артиллерийских обстрелов. Однако никто не пострадал.
Стычки возле парламента Тбилиси: МВД Грузии призвало протестующих освободить территорию, угрожая полицией
Столкновения между полицией и протестующими у здания парламента в Тбилиси (Грузия) вспыхнули после того как Министерство внутренних дел угрожало применить силу, чтобы очистить территорию вокруг законодательного органа.
13 мая: Всемирный день техники для будущего, День рождения застежки-липучки, День рождения застежки-липучки
Сегодня, 13 мая, все поклонники инноваций, научно-технического развития и прогресса могут присоединиться к мероприятиям по случаю Всемирного дня техники для будущего.
Атака беспилотника вызвала пожар на электроподстанции в липецкой области рф
Электроподстанция в липецкой области рф загорелась после того, как ее атаковали беспилотники, которые впоследствии были сбиты.
Масштабные лесные пожары в Западной Канаде: тысячи людей эвакуируют
Тысячи жителей Западной Канады эвакуируют из-за крупных лесных пожаров, охвативших около 10 000 гектаров земли, при этом власти предупреждают о плохом качестве воздуха и потенциальном дальнейшем распространении пожаров.
Враг атакует: обнаружена угроза баллистических ракет с юга
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о возможном ударе баллистическими ракетами с южного направления.
Япония помогает Херсонщине в сфере обращения с отходами и разминирования
Херсонская область обсудила дальнейшее сотрудничество с Японией, включая управление отходами, открытие мусороперерабатывающего завода и помощь в разминировании для обеспечения безопасности в регионе.