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За сутки погибло 1260 военнослужащих рф
По данным Вооруженных Сил Украины, рф потеряла 1260 человек личного состава, 5 танков, 22 боевые бронированные машины, 22 артиллерийские системы, 2 РСЗО, 1 систему ПВО, 1 самолет, 42 БПЛА, 1 крылатую ракету, а также 64 единицы автомобильной техники и цистерны за одни сутки.
Вражеская артиллерия нанесла удар по Николаевской области, жертв нет
Вчера враг дважды обстрелял из артиллерии Николаевскую область, в частности, акваторию и город Очаков, но обошлось без жертв и пострадавших.
Более 300 человек погибли в результате разрушительных наводнений в Афганистане
Более 300 человек погибли в результате разрушительных наводнений, прокатившихся по нескольким провинциям Афганистана, разрушив тысячи домов и усложнив проведение спасательных операций.
В рф пожар на волгоградском нефтеперерабатывающем заводе: жертв нет
На волгоградском нефтеперерабатывающем заводе в рф падение беспилотника вызвало пожар, который удалось потушить без жертв.
Шокирующий беспредел на захваченных территориях: российский военный изнасиловал и убил 17-летнюю девушку
российский узник-солдат Андрей Курбасов изнасиловал и убил 17-летнюю девушку во временно оккупированном Луганске. Это подчеркивает террор и безнаказанность, с которыми сталкивается гражданское население в условиях российской оккупации.
День матери в Украине, Международный день медицинских сестер, Всемирный день здоровья растений. Что еще можно отметить 12 мая
Сегодня, во второе воскресенье мая, во многих странах мира, в том числе и в Украине, любящие дети любого возраста чествуют своих матерей. Украина присоединилась к празднованию Дня матери с 1999 года, и сегодняшнее событие постепенно вытесняет из календаря советский праздник - 8 марта.
Чернигов: мужчина стрелял в собаку из травматического пистолета, ему грозит до трех лет заключения
В Чернигове задержали 50-летнего мужчину, который выстрелил в собаку из травматического пистолета на автостоянке.
В Литве пройдут президентские выборы: вероятно, победит Науседа
Сегодня литовцы будут голосовать на президентских выборах, где действующий президент Гитанас Науседа имеет все шансы на победу благодаря своей поддержке Украины и сосредоточению на вопросах безопасности.
Украинские каратисты получили две награды на ЧЕ: первое место Селеменевы и дебютная победа Чоботаря
Элина Селеменева и Валерий Чеботарь завоевали медали для Украины на Чемпионате Европы по каратэ в Хорватии.
США предлагают Израилю разведданные и гуманитарную помощь для предотвращения полномасштабного вторжения в Рафах
Соединенные Штаты предлагают Израилю разведывательную и гуманитарную помощь, чтобы предотвратить полномасштабное вторжение в Рафах в Газе, где нашли убежище 1,3 миллиона палестинцев.