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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Тактическая авиация противника действует на востоке Украины

Тактическая авиация противника действует на востоке Украины

Киев  •  УНН

11 мая 2024, 18:12  •  1392 просмотра

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Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют об активности вражеской тактической авиации на востоке, что создает угрозу применения авиационных боеприпасов в прифронтовых районах.

Зафиксирована активность вражеской тактической авиации на востоке. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Внимание!
Активность вражеской тактической авиации на востоке!
Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей

- Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины.
Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
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