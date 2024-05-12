За добу загинуло 1260 військовослужбовців рф
Київ • УНН
За даними Збройних Сил України, рф втратила 1260 осіб особового складу, 5 танків, 22 бойові броньовані машини, 22 артилерійські системи, 2 РСЗВ, 1 систему ППО, 1 літак, 42 БПЛА, 1 крилату ракету, а також 64 одиниці автомобільної техніки та цистерни за одну добу.
За добу рф втратила 1260 осіб особового складу. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати росіян за період з 24.02.22 по 12.05.24:
- Особовий склад: 482290 (+1260).
- Танки: 7454 (+5).
- Броньовані бойові машини: 14375 (+22).
- Артилерійські системи: 12472 (+22).
- РСЗВ: 1066 (+2)
- Засоби ППО: 797 (+1)
- Літаки: 350 (+1).
- Гелікоптери: 325.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 9910 (+42).
- Крилаті ракети: 2194 (+1).
- Кораблі/катери: 26.
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 16819 (+64).
- Спеціальна техніка: 2042 (+2).
Тактична авіація противника діє на сході України11.05.24, 21:12 • 52548 переглядiв