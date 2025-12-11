$42.180.11
10 грудня, 21:59
Трамп: 82% українців вимагають мирної угоди, а Зеленський має бути реалістом
10 грудня, 18:59
Проміжні результати аудиту Енергоатому очікуються наприкінці року, а перевірки в оборонній сфері розпочнуться в 20-х числах грудня
Ексклюзив
10 грудня, 17:30
Як покращити догляд для збереження здоров'я домашнього улюбленця: поради ветеринара
10 грудня, 17:11
Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі танкер "тіньового флоту" рф DashanVideo
10 грудня, 16:59
Зеленський підписав Бюджет-2026
10 грудня, 14:44
Україна планує "найближчим часом" передати США 20-пунктний документ після мирних переговорів з командою Трампа і європейцями - Зеленський
Ексклюзив
10 грудня, 14:20
“Справа Odrex” на порядку денному: у Верховній Раді ініціюють засідання профільного комітету за участі МОЗ
Ексклюзив
10 грудня, 13:11
У Bring Kids Back UA розповіли про те, як відбувається реінтеграція дітей, повернутих після викрадення рф
10 грудня, 12:48
"Фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з рф": Зеленський отримав звіт керівника СЗР і дав доручення
10 грудня, 12:17
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo
Американські бомбардувальники B-52 приєдналися до японських F-35 та F-15 у демонстрації сили після маневрів Китаю та рф

Київ • УНН

 • 112 перегляди

Американські бомбардувальники B-52, здатні нести ядерну зброю, пролетіли над Японським морем разом з японськими винищувачами F-35 та F-15. Це стало відповіддю на спільні навчання Китаю та росії в регіоні, а також на підвищену військову активність Китаю навколо Тайваню.

Американські бомбардувальники B-52 приєдналися до японських F-35 та F-15 у демонстрації сили після маневрів Китаю та рф
defense.gov

Американські бомбардувальники, здатні нести ядерну зброю, пролетіли над Японським морем разом з японськими винищувачами в середу, повідомило Токіо, демонструючи силу після китайських та російських навчань у небі та морях навколо Японії та Південної Кореї, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Японія та США "підтвердили свою тверду рішучість запобігти будь-якій односторонній спробі змінити статус-кво силою та підтвердили готовність як Сил самооборони (SDF), так і збройних сил США", ідеться у заяві Міністерства оборони Японії в четвер.

Політ двох американських стратегічних бомбардувальників B-52 з трьома японськими винищувачами-невидимками F-35 та трьома літаками F-15 для забезпечення переваги в повітрі став першим випадком, коли США заявили про свою військову присутність з моменту початку військових навчань Китаю в регіоні минулого тижня.

Ця демонстрація відбулася після спільного польоту китайських та російських стратегічних бомбардувальників у Східно-Китайському морі та західній частині Тихого океану у вівторок, а також окремих навчань китайських авіаносців, які спонукали Японію підняти в повітря літаки, які, за словами Токіо, були ціллю радарів.

Це викликало критику з боку Вашингтона, який заявив, що інцидент "не сприяє регіональному миру та стабільності" та підтвердив, що його союз з Японією є "непохитним".

Як у Японії, так і у Південній Кореї розміщуються американські війська, причому в Японії - найбільша концентрація американської військової сили за кордоном, включаючи ударну групу авіаносців та експедиційні сили морської піхоти США.

Китай відкинув звинувачення Токіо, заявивши, що японські літаки, що пролітають поблизу авіаносця, поставили під загрозу його повітряні операції на південь від Японії.

Південнокорейські військові заявили, що вони також підняли в повітря винищувачі, коли китайські та російські літаки у вівторок увійшли в зону ідентифікації її ППО, область, яка виходить за межі їхнього повітряного простору та використовується для раннього попередження.

Китайські військові кораблі та літаки майже щодня діють навколо Тайваню, що, за словами Тайбея, є частиною постійної кампанії тиску Пекіна.

У четвер Міністерство оборони Тайваню повідомило про посилення китайської військової присутності другий день поспіль. Воно заявило, що виявило 27 літаків, включаючи бомбардувальники H-6K, здатні нести ядерну зброю, які проводили "спільне патрулювання бойової готовності", а також військові кораблі навколо острова.

Пізно в середу міністерство заявило, що китайські винищувачі J-16 та бомбардувальники H-6 знову провели навчання на дальні відстані в західній частині Тихого океану після прольоту на південь від Тайваню.

Регіональна напруженість зросла після того, як прем'єр-міністр Японії Санае Такаїті минулого місяця спровокувала суперечку з Пекіном своїми зауваженнями щодо того, як Токіо може відреагувати на гіпотетичний напад Китаю на Тайвань.

Китай претендує на демократично керований Тайвань і не виключає застосування сили для встановлення контролю над островом, розташованим трохи більш ніж за 100 км від японської території та оточеним морськими шляхами, від яких залежить Токіо, пише видання.

російські та китайські бомбардувальники здійснили спільне патрулювання біля Японії на тлі зростання напруженості між Токіо та Пекіном10.12.25, 11:09 • 3040 переглядiв

