Ексклюзив
08:28 • 1970 перегляди
Діти не мають страждати, щоб хтось на цьому заробляв: правозахисниця підтримала ініціативу Генпрокурора Кравченка щодо масштабної перевірки дитбудинків
9 грудня, 20:28
Зеленський заявив, що Україна не має сил повернути Крим, а США та кілька інших країн не бачать державу в НАТО
9 грудня, 20:14
Україна готова провести вибори, але є два питання щодо цього - Зеленський
9 грудня, 18:20
Українці отримають більше годин зі світлом: уряд ухвалив чотири важливі рішення
9 грудня, 18:04
"Ви отримаєте дірку від бублика": Мельник про заклики росії до України щодо капітуляції
9 грудня, 15:34
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
9 грудня, 15:14
Українські та європейські компоненти для завершення війни пропрацьовані, невдовзі їх направлять партнерам в США - Зеленський
9 грудня, 10:59
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
Ексклюзив
9 грудня, 10:26
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Ексклюзив
9 грудня, 09:02
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом Меньшиковим
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

російські та китайські бомбардувальники здійснили спільне патрулювання біля Японії на тлі зростання напруженості між Токіо та Пекіном

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Японія підняла винищувачі для контролю за російськими та китайськими військово-повітряними силами, які проводили спільні патрулювання навколо країни. Це відбулося на тлі зростання напруженості між Токіо та Пекіном.

російські та китайські бомбардувальники здійснили спільне патрулювання біля Японії на тлі зростання напруженості між Токіо та Пекіном

Японія підняла свої винищувачі для контролю за російськими та китайськими військово-повітряними силами, які проводили спільні патрулювання навколо країни, повідомило у вівторок пізно ввечері Міністерство оборони Японії, на тлі зростання напруженості між Токіо та Пекіном. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Два російські стратегічні бомбардувальники Ту-95 із ядерним потенціалом вилетіли з Японського моря в бік Східно-Китайського моря, щоб зустрітися з двома китайськими бомбардувальниками H-6, і виконали "довготривалий спільний політ" над Тихим океаном, повідомило міністерство.

У відомстві додали, що чотири китайські винищувачі J-16 приєдналися до бомбардувальників рф під час кругового польоту між японськими островами Окінава та Міяко. Протока Міяко між цими островами класифікується як міжнародні води.

Японія також зафіксувала одночасну активність російських ВПС у Японському морі: один літак раннього попередження А-50 і два винищувачі Су-30, повідомило міністерство.

Міністр оборони Японії Сіндзірo Коїдзуми у середу написав у дописі на X, що спільні операції Росії та Китаю "очевидно призначені для демонстрації сили проти нашої країни, що є серйозною загрозою для національної безпеки".

Винищувачі Японії "строго виконували заходи ідентифікації повітряної оборони", додав Коїдзуми.

росія і Китай провели спільні протиракетні навчання - Reuters07.12.25, 07:17 • 9109 переглядiв

Російські новинні агентства повідомили, що спільний політ росії та Китаю поблизу Японії тривав вісім годин, з посиланням на Міністерство оборони Москви.

Армія Південної Кореї також заявила у вівторок, що сім російських і два китайські літаки увійшли в її зону ППО.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Японії Санае Такаїті повторила давню позицію країни, що вона розуміє та поважає погляд Китаю на Тайвань, коментар, який деякі китайські користувачі соціальних мереж розцінили як спробу відмовитися від своїх нещодавніх заяв.

7 грудня поблизу Окінави китайські винищувачі навели радіолокаційні системи управління вогнем на японські військові літаки. Японія заявляє про провокацію, Китай стверджує про перешкоджання навчанням.

Ольга Розгон

Новини Світу