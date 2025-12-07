Китайські винищувачі навели бойові радари на літаки Японії

$42.180.00
6 грудня, 20:45 • 29311 перегляди
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02 • 39386 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 48192 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 46694 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 52858 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 52930 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 38959 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 79192 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 43243 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 38686 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
Apple переживає найбільші кадрові перестановки за десятиліття: із компанії звільнилися четверо топкерівників6 грудня, 23:02
Швеція фіксує підводні човни рф у Балтиці "майже щотижня" і їх кількість може збільшитися6 грудня, 23:29
Глава МЗС Польщі відправив Ілона Маска на Марс Photo7 грудня, 01:07
Пентагон вивчає застосування автономних систем озброєнь в Україні для майбутніх операцій - Гегсет03:24
Українці масово виїжджають за кордон: в НБУ назвали дві причини04:08
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради6 грудня, 12:23
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша5 грудня, 17:32
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони5 грудня, 11:30
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?5 грудня, 11:17
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06
Китайські винищувачі навели бойові радари на літаки Японії

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Поблизу Окінави китайські винищувачі навели радіолокаційні системи управління вогнем на японські військові літаки. Японія заявляє про провокацію, Китай стверджує про перешкоджання навчанням.

Китайські винищувачі навели бойові радари на літаки Японії

Китайські винищувачі навели радіолокаційні системи управління вогнем на японські військові літаки поблизу острова Окінава. Про це пише видання Reuters, передає УНН.

Деталі

Японія заявила в неділю, що китайські винищувачі направили радар управління вогнем на японські військові літаки поблизу японських островів Окінава, що було спростовано Пекіном

- пише видання.

"Ці радіолокаційні сигнали виходили за межі необхідних для безпечного польоту літаків", - заявив міністр оборони Японії.

Міністр додав, що японія "рішуче та спокійно" відреагує на дії Китаю щодо підтримки регіонального миру та стабільності.

Речник ВМС Китаю, полковник Ван Сюемен, заявив, що японські літаки неодноразово наближалися до ВМС Китаю та заважали їм проводити раніше оголошені авіаносні льотні навчання на схід від протоки Міяко.

Зіткнення поблизу островів, на які претендують як Японія, так і Китай, є найсерйознішими сутичками між двома військовими за останні роки та, ймовірно, ще більше загострять напруженість між двома східноазіатськими державами.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Японії Санае Такаїті повторила давню позицію країни, що вона розуміє та поважає погляд Китаю на Тайвань, коментар, який деякі китайські користувачі соціальних мереж розцінили як спробу відмовитися від своїх нещодавніх заяв.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
