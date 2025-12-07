Китайські винищувачі навели бойові радари на літаки Японії

Китайські винищувачі навели радіолокаційні системи управління вогнем на японські військові літаки поблизу острова Окінава. Про це пише видання Reuters, передає УНН.

Деталі

Японія заявила в неділю, що китайські винищувачі направили радар управління вогнем на японські військові літаки поблизу японських островів Окінава, що було спростовано Пекіном - пише видання.

"Ці радіолокаційні сигнали виходили за межі необхідних для безпечного польоту літаків", - заявив міністр оборони Японії.

Міністр додав, що японія "рішуче та спокійно" відреагує на дії Китаю щодо підтримки регіонального миру та стабільності.

Речник ВМС Китаю, полковник Ван Сюемен, заявив, що японські літаки неодноразово наближалися до ВМС Китаю та заважали їм проводити раніше оголошені авіаносні льотні навчання на схід від протоки Міяко.

Зіткнення поблизу островів, на які претендують як Японія, так і Китай, є найсерйознішими сутичками між двома військовими за останні роки та, ймовірно, ще більше загострять напруженість між двома східноазіатськими державами.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Японії Санае Такаїті повторила давню позицію країни, що вона розуміє та поважає погляд Китаю на Тайвань, коментар, який деякі китайські користувачі соціальних мереж розцінили як спробу відмовитися від своїх нещодавніх заяв.