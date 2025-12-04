Суперечка Токіо і Пекіна: прем'єр Японії повторила давню позицію країни щодо Тайваню, Китай відповів

$42.200.13
49.230.04
ukenru
3 грудня, 23:09 • 15730 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
3 грудня, 21:56 • 27849 перегляди
"Я не знаю, що робитиме кремль": Трамп прокоментував зустріч американських перемовників з путіним
Ексклюзив
3 грудня, 16:02 • 29516 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
3 грудня, 15:15 • 40746 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
3 грудня, 13:24 • 47594 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
3 грудня, 13:22 • 25985 перегляди
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
3 грудня, 11:38 • 29126 перегляди
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
3 грудня, 09:59 • 26051 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
3 грудня, 09:21 • 25888 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 31110 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2м/с
98%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Німеччина вводить 10-річну заборону на громадянство за підробку мовних сертифікатів4 грудня, 00:40 • 16911 перегляди
окупанти відмовляють у невідкладній допомозі мешканцям Скадовська через відсутність прописки4 грудня, 00:57 • 14827 перегляди
"Церемонитися не будемо, чекаємо наказу": Кадиров підтримав заяву путіна про можливу війну з Європою4 грудня, 03:50 • 13535 перегляди
У Ріо-де-Жанейро зацвіли рідкісні пальми, які квітують лише раз за життя05:23 • 12841 перегляди
Справа щодо систем озброєння Ми-8МТ: два вертольоти повернули в армію небоєздатнимиPhoto06:30 • 11399 перегляди
Публікації
Справа щодо систем озброєння Ми-8МТ: два вертольоти повернули в армію небоєздатнимиPhoto06:30 • 11491 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення3 грудня, 13:24 • 47594 перегляди
В Україні запускають "Чарівний експрес": хто та як може придбати квитки на вікенд до святого Миколая3 грудня, 11:34 • 43409 перегляди
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2Photo3 грудня, 06:30 • 58953 перегляди
"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри2 грудня, 16:58 • 60991 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Емманюель Макрон
Сі Цзіньпін
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Польща
Франція
Реклама
УНН Lite
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році08:53 • 1164 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 18567 перегляди
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 63640 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 66804 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 120859 перегляди
Актуальне
Техніка
The Guardian
Соціальна мережа
Фільм
The New York Times

Суперечка Токіо і Пекіна: прем'єр Японії повторила давню позицію країни щодо Тайваню, Китай відповів

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Прем'єр-міністр Японії Санае Такаїті підтвердила незмінність позиції країни щодо поваги до погляду Китаю на Тайвань, що викликало дискусії серед китайських користувачів соцмереж. Її заява посилається на спільне комюніке 1972 року, попри попередні висловлювання про можливу загрозу для Японії у випадку нападу Китаю на Тайвань.

Суперечка Токіо і Пекіна: прем'єр Японії повторила давню позицію країни щодо Тайваню, Китай відповів

Прем'єр-міністр Японії Санае Такаїті повторила давню позицію країни, що вона розуміє та поважає погляд Китаю на Тайвань, коментар, який деякі китайські користувачі соціальних мереж розцінили як спробу відмовитися від своїх нещодавніх заяв, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

"Фундаментальна позиція японського уряду щодо Тайваню залишається незмінною порівняно з тією, що була викладена у спільному комюніке Японії та Китаю 1972 року", - сказала Такаїті в середу в парламенті. Її запитали, чи відбулися якісь зміни в офіційній позиції щодо того, що Японія поважає погляд Китаю на те, що Тайвань є "невід'ємною частиною її території", не погоджуючись конкретно з принципом "єдиного Китаю".

Як зазначається, у четвер вранці фраза "Санае Такаїті нарешті поступилася" була трендовою темою №1 на китайській платформі соціальних мереж Weibo, схожій на X. Деякі користувачі розцінили останні коментарі Такаїті як ознаку того, що прем'єр-міністр Японії відступає, хоча інші сказали, що все ще потрібна більша ясність.

Такаїті минулого місяця припустила, що напад Китаю на Тайвань може означати "ситуацію, що загрожує виживанню" для Японії, фактично натякаючи, що її країна може розгорнути свої війська разом з іншими країнами в такому сценарії, зазначає видання. Відтоді Токіо та Пекін були втягнуті в суперечку, у якій Китай вжив різних економічних та дипломатичних заходів проти Японії.

У спільній заяві, яка формалізувала дипломатичні відносини між двома країнами понад півстоліття тому, Японія заявила, що "повністю розуміє та поважає" точку зору Китаю про те, що Тайвань є "невід'ємною частиною" її території, повідомляє Міністерство закордонних справ Японії.

Відколи Такаїті висловився з цього питання на початку минулого місяця, міністр закордонних справ Японії Мотегі Тосіміцу неодноразово заявляв, що позиція Японії не змінилася з 1972 року, але цього поки що недостатньо для Китаю.

Як повідомляє Global Times, у відповідь на запит ЗМІ щодо заяви прем'єр-міністра Японії Санае Такаїті, яка в середу посилалася на спільну китайсько-японську заяву, заявивши, що вона "розуміє та поважає" позицію китайського уряду про те, що Тайвань є невід'ємною частиною території Китаю, речник МЗС Китаю Лінь Цзянь заявив, що "після перевірки відповідні повідомлення є неточними". Такаїті лише сказала, що фундаментальна позиція Японії щодо тайванського питання така, як викладена в спільній китайсько-японській заяві 1972 року, і ця позиція не змінилася - нічого більше.

Доповнення

Досі Такаїті чинила опір вимогам Китаю відкликати свої зауваження, неодноразово заявляючи, що позиція Токіо щодо будь-якої надзвичайної ситуації у сфері безпеки залишається незмінною.

WSJ повідомило про пораду Трампа прем'єру Японії не провокувати Китай щодо Тайваню: Токіо спростовує27.11.25, 15:55 • 2672 перегляди

"У гіпотетичному сценарії, коли в Тайванській протоці виникне військовий конфлікт, десятки тисяч американських військовослужбовців, що базуються в Японії, також можуть бути залучені", пише видання. "Тоді вони стануть мішенню для атак, що збільшить ризик втягнення Японії у війну, враховуючи її союз безпеки зі США", вказує видання.

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Соціальна мережа
Bloomberg
Тайвань
Китай
Японія