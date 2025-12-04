Суперечка Токіо і Пекіна: прем'єр Японії повторила давню позицію країни щодо Тайваню, Китай відповів

Прем'єр-міністр Японії Санае Такаїті повторила давню позицію країни, що вона розуміє та поважає погляд Китаю на Тайвань, коментар, який деякі китайські користувачі соціальних мереж розцінили як спробу відмовитися від своїх нещодавніх заяв, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

"Фундаментальна позиція японського уряду щодо Тайваню залишається незмінною порівняно з тією, що була викладена у спільному комюніке Японії та Китаю 1972 року", - сказала Такаїті в середу в парламенті. Її запитали, чи відбулися якісь зміни в офіційній позиції щодо того, що Японія поважає погляд Китаю на те, що Тайвань є "невід'ємною частиною її території", не погоджуючись конкретно з принципом "єдиного Китаю".

Як зазначається, у четвер вранці фраза "Санае Такаїті нарешті поступилася" була трендовою темою №1 на китайській платформі соціальних мереж Weibo, схожій на X. Деякі користувачі розцінили останні коментарі Такаїті як ознаку того, що прем'єр-міністр Японії відступає, хоча інші сказали, що все ще потрібна більша ясність.

Такаїті минулого місяця припустила, що напад Китаю на Тайвань може означати "ситуацію, що загрожує виживанню" для Японії, фактично натякаючи, що її країна може розгорнути свої війська разом з іншими країнами в такому сценарії, зазначає видання. Відтоді Токіо та Пекін були втягнуті в суперечку, у якій Китай вжив різних економічних та дипломатичних заходів проти Японії.

У спільній заяві, яка формалізувала дипломатичні відносини між двома країнами понад півстоліття тому, Японія заявила, що "повністю розуміє та поважає" точку зору Китаю про те, що Тайвань є "невід'ємною частиною" її території, повідомляє Міністерство закордонних справ Японії.

Відколи Такаїті висловився з цього питання на початку минулого місяця, міністр закордонних справ Японії Мотегі Тосіміцу неодноразово заявляв, що позиція Японії не змінилася з 1972 року, але цього поки що недостатньо для Китаю.

Як повідомляє Global Times, у відповідь на запит ЗМІ щодо заяви прем'єр-міністра Японії Санае Такаїті, яка в середу посилалася на спільну китайсько-японську заяву, заявивши, що вона "розуміє та поважає" позицію китайського уряду про те, що Тайвань є невід'ємною частиною території Китаю, речник МЗС Китаю Лінь Цзянь заявив, що "після перевірки відповідні повідомлення є неточними". Такаїті лише сказала, що фундаментальна позиція Японії щодо тайванського питання така, як викладена в спільній китайсько-японській заяві 1972 року, і ця позиція не змінилася - нічого більше.

Доповнення

Досі Такаїті чинила опір вимогам Китаю відкликати свої зауваження, неодноразово заявляючи, що позиція Токіо щодо будь-якої надзвичайної ситуації у сфері безпеки залишається незмінною.

WSJ повідомило про пораду Трампа прем'єру Японії не провокувати Китай щодо Тайваню: Токіо спростовує

"У гіпотетичному сценарії, коли в Тайванській протоці виникне військовий конфлікт, десятки тисяч американських військовослужбовців, що базуються в Японії, також можуть бути залучені", пише видання. "Тоді вони стануть мішенню для атак, що збільшить ризик втягнення Японії у війну, враховуючи її союз безпеки зі США", вказує видання.