Спор Токио и Пекина: премьер Японии повторила давнюю позицию страны по Тайваню, Китай ответил

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити повторила давнюю позицию страны, что она понимает и уважает взгляд Китая на Тайвань, комментарий, который некоторые китайские пользователи социальных сетей расценили как попытку отказаться от своих недавних заявлений, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

"Фундаментальная позиция японского правительства по Тайваню остается неизменной по сравнению с той, что была изложена в совместном коммюнике Японии и Китая 1972 года", - сказала Такаити в среду в парламенте. Ее спросили, произошли ли какие-либо изменения в официальной позиции относительно того, что Япония уважает взгляд Китая на то, что Тайвань является "неотъемлемой частью ее территории", не соглашаясь конкретно с принципом "единого Китая".

Как отмечается, в четверг утром фраза "Санаэ Такаити наконец уступила" была трендовой темой №1 на китайской платформе социальных сетей Weibo, похожей на X. Некоторые пользователи расценили последние комментарии Такаити как признак того, что премьер-министр Японии отступает, хотя другие сказали, что все еще нужна большая ясность.

Такаити в прошлом месяце предположила, что нападение Китая на Тайвань может означать "ситуацию, угрожающую выживанию" для Японии, фактически намекая, что ее страна может развернуть свои войска вместе с другими странами в таком сценарии, отмечает издание. С тех пор Токио и Пекин были втянуты в спор, в котором Китай предпринял различные экономические и дипломатические меры против Японии.

В совместном заявлении, которое формализовало дипломатические отношения между двумя странами более полувека назад, Япония заявила, что "полностью понимает и уважает" точку зрения Китая о том, что Тайвань является "неотъемлемой частью" ее территории, сообщает Министерство иностранных дел Японии.

С тех пор как Такаити высказался по этому вопросу в начале прошлого месяца, министр иностранных дел Японии Мотеги Тосимицу неоднократно заявлял, что позиция Японии не изменилась с 1972 года, но этого пока недостаточно для Китая.

Как сообщает Global Times, в ответ на запрос СМИ относительно заявления премьер-министра Японии Санаэ Такаити, которая в среду ссылалась на совместное китайско-японское заявление, заявив, что она "понимает и уважает" позицию китайского правительства о том, что Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил, что "после проверки соответствующие сообщения являются неточными". Такаити лишь сказала, что фундаментальная позиция Японии по тайваньскому вопросу такова, как изложена в совместном китайско-японском заявлении 1972 года, и эта позиция не изменилась - ничего больше.

Дополнение

До сих пор Такаити сопротивлялась требованиям Китая отозвать свои замечания, неоднократно заявляя, что позиция Токио относительно любой чрезвычайной ситуации в сфере безопасности остается неизменной.

"В гипотетическом сценарии, когда в Тайваньском проливе возникнет военный конфликт, десятки тысяч американских военнослужащих, базирующихся в Японии, также могут быть задействованы", пишет издание. "Тогда они станут мишенью для атак, что увеличит риск втягивания Японии в войну, учитывая ее союз безопасности с США", указывает издание.