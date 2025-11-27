WSJ сообщила о совете Трампа премьеру Японии не провоцировать Китай по Тайваню: Токио опровергает

Японское правительство опровергло сообщения о том, что президент США Дональд Трамп посоветовал премьер-министру Японии Санаэ Такаити избегать провоцирования Китая по Тайваню, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

The Wall Street Journal сообщила, что во время их разговора на этой неделе Трамп посоветовал Такаити не провоцировать Пекин по вопросу суверенитета Тайваня, ссылаясь на неназванных японских чиновников и американского представителя, проинформированных о телефонном разговоре. Совет был деликатным, и президент США не оказывал давления на Такаити, требуя отозвать свои слова, говорится в сообщении.

"В упомянутой вами статье содержится утверждение о том, что президент Трамп посоветовал не провоцировать китайское правительство по суверенитету Тайваня, но такого факта нет", - заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара на очередной пресс-конференции в четверг днем, отвечая на вопросы об этом сообщении.

Кихара добавил, что правительство обратилось к WSJ с запросом относительно этой статьи. Опровергнув содержание сообщения, представитель правительства не предоставил дополнительных подробностей о том, что Трамп и Такаити обсуждали во время своего телефонного разговора ранее на этой неделе.

Агентство Reuters также сообщило в четверг, что Трамп просил Такаити не обострять конфликт с Китаем во время переговоров на этой неделе, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией. Кихару не спрашивали об этом сообщении Reuters.

"Я не могу подробнее комментировать обмены по вопросам внешней политики", - заявил Кихара на утреннем пресс-брифинге в четверг. Во время телефонного разговора "два лидера подтвердили тесное сотрудничество между США и Японией".

Между утренним и дневным пресс-брифингами Кихары официальный представитель японского правительства также опроверг эту информацию, не предоставив подробностей о том, что именно обсуждалось во время разговора.

В четверг Кихара повторил, что во время их разговора Трамп сказал, что Такаити - его очень близкий друг, и она может позвонить ему в любое время. Такаити ранее заявила, что Трамп также обсуждал свой разговор с главой КНР Си Цзиньпином, не вдаваясь в подробности.

Такаити не отказалась от своих высказываний от 7 ноября, в которых она связала безопасность Японии с ситуацией вокруг Тайваня, что стало первым подобным случаем для действующего премьер-министра страны. Тогда она заявила, что нападение на Тайвань может рассматриваться как "ситуация, угрожающая существованию" Японии.

Как отмечает издание, эта классификация имеет важное значение, поскольку она предоставит Японии юридическое обоснование для развертывания своих вооруженных сил для защиты дружественных стран, таких как США, ее важнейшего союзника в сфере безопасности. Однако нынешний конфликт может усложнить усилия США по поддержанию торгового перемирия с Пекином, пишет издание.

В среду Такаити заявила, что не намерена вдаваться в подробности относительно Тайваня, и подтвердила позицию правительства по реагированию на региональные обстоятельства, а именно, что в случае любого конкретного инцидента Япония будет принимать решения с учетом всей соответствующей информации. Китай продолжает требовать от Такаити отказаться от своих первоначальных заявлений относительно Тайваня.

Тем временем, ситуация накаляется, поскольку Китай продолжает обрушивать поток критики и принимать ответные меры, пишет издание. Пекин предостерег туристов от посещения Японии, приостановил импорт морепродуктов и заморозил выдачу разрешений на кинопроизводство.

Помимо вероятного сокращения потока китайских туристов в Японию, спор также угрожает сорвать год, который должен был стать прорывным для аниме на втором по величине рынке киноиндустрии в мире, отмечает издание.

Как сообщает агентство Kyodo News, зарегистрированным гостям из Японии и журналистам японских СМИ также будет отказано во входе на авиашоу, которое состоится в конце этой недели в провинции Гуандун на юге Китая.

