WSJ сообщила о совете Трампа премьеру Японии не провоцировать Китай по Тайваню: Токио опровергает

$42.300.10
48.950.00
ukenru
Эксклюзив
13:37 • 1542 просмотра
Суд возобновил расследование уголовного дела против главного юриста НБУ Александра ЗимыPhoto
12:53 • 3872 просмотра
Украине удалось убрать пункт о "полной амнистии" из мирного плана США - Стефанишина
12:37 • 9398 просмотра
Из игорного бизнеса в медицину: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 1Photo
11:46 • 8682 просмотра
В Сумах, Полтаве, Харькове и Донецкой области самая сложная ситуация с электроснабжением – Укрэнерго
11:04 • 10325 просмотра
11 новых маршрутов и ежечасное движение между Львовом и Киевом: в декабре запускают новый график поездов
08:20 • 13147 просмотра
Германия разрабатывает секретный план на случай войны с россией - WSJ
Эксклюзив
27 ноября, 07:45 • 24865 просмотра
Черная пятница без рисков: как не стать жертвой мошенников и действительно выгодно покупать
27 ноября, 07:27 • 16201 просмотра
Новый спецпосланник США предупредил Европу, что РФ накапливает ракеты - NYT
27 ноября, 01:49 • 36764 просмотра
Сначала мирное соглашение: Рубио выдвинул условие для предоставления Украине гарантий безопасности - Politico
26 ноября, 15:50 • 37124 просмотра
Если мы хотим предотвратить дальнейшую войну, то следует ограничить армию России - Каллас
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
2.3м/с
88%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
ISW: Россия сможет полностью захватить Донецкую область в августе 2027 года при текущих темпах продвижения27 ноября, 04:30 • 13905 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 15042 просмотра
В Тернополе 18-летний студент выпал из окна общежития и умер27 ноября, 07:34 • 4152 просмотра
"Ленивые" лайфхаки для уборки, которые действительно работают: простые способы поддерживать порядок без лишних усилийPhoto09:33 • 15261 просмотра
Буряк по-новому: топ-5 ярких рецептов, которые вы точно захотите приготовитьPhoto11:52 • 9086 просмотра
публикации
Украинские компании со связями с рф заработали 150,3 млрд грн в 2024 году - исследование YouControlPhoto13:38 • 1042 просмотра
Из игорного бизнеса в медицину: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 1Photo12:37 • 9398 просмотра
Буряк по-новому: топ-5 ярких рецептов, которые вы точно захотите приготовитьPhoto11:52 • 9496 просмотра
"Ленивые" лайфхаки для уборки, которые действительно работают: простые способы поддерживать порядок без лишних усилийPhoto09:33 • 15471 просмотра
Черная пятница без рисков: как не стать жертвой мошенников и действительно выгодно покупать
Эксклюзив
27 ноября, 07:45 • 24865 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Марко Рубио
Си Цзиньпин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Львов
Женева
Европа
Реклама
УНН Lite
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 15192 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 43582 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 77473 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 93434 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 93129 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Золото
Шахед-136

WSJ сообщила о совете Трампа премьеру Японии не провоцировать Китай по Тайваню: Токио опровергает

Киев • УНН

 • 306 просмотра

Японское правительство опровергло информацию о том, что Дональд Трамп советовал премьер-министру Санаэ Такаити не провоцировать Китай по Тайваню. Это стало ответом на публикации The Wall Street Journal и Reuters, которые утверждали о таком совете.

WSJ сообщила о совете Трампа премьеру Японии не провоцировать Китай по Тайваню: Токио опровергает

Японское правительство опровергло сообщения о том, что президент США Дональд Трамп посоветовал премьер-министру Японии Санаэ Такаити избегать провоцирования Китая по Тайваню, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

The Wall Street Journal сообщила, что во время их разговора на этой неделе Трамп посоветовал Такаити не провоцировать Пекин по вопросу суверенитета Тайваня, ссылаясь на неназванных японских чиновников и американского представителя, проинформированных о телефонном разговоре. Совет был деликатным, и президент США не оказывал давления на Такаити, требуя отозвать свои слова, говорится в сообщении.

"В упомянутой вами статье содержится утверждение о том, что президент Трамп посоветовал не провоцировать китайское правительство по суверенитету Тайваня, но такого факта нет", - заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара на очередной пресс-конференции в четверг днем, отвечая на вопросы об этом сообщении.

Кихара добавил, что правительство обратилось к WSJ с запросом относительно этой статьи. Опровергнув содержание сообщения, представитель правительства не предоставил дополнительных подробностей о том, что Трамп и Такаити обсуждали во время своего телефонного разговора ранее на этой неделе.

Агентство Reuters также сообщило в четверг, что Трамп просил Такаити не обострять конфликт с Китаем во время переговоров на этой неделе, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией. Кихару не спрашивали об этом сообщении Reuters.

"Я не могу подробнее комментировать обмены по вопросам внешней политики", - заявил Кихара на утреннем пресс-брифинге в четверг. Во время телефонного разговора "два лидера подтвердили тесное сотрудничество между США и Японией".

Между утренним и дневным пресс-брифингами Кихары официальный представитель японского правительства также опроверг эту информацию, не предоставив подробностей о том, что именно обсуждалось во время разговора.

В четверг Кихара повторил, что во время их разговора Трамп сказал, что Такаити - его очень близкий друг, и она может позвонить ему в любое время. Такаити ранее заявила, что Трамп также обсуждал свой разговор с главой КНР Си Цзиньпином, не вдаваясь в подробности.

Япония и Китай на грани нового обострения: Пекин вводит санкции, Токио отказывается извиняться20.11.25, 19:12 • 10954 просмотра

Такаити не отказалась от своих высказываний от 7 ноября, в которых она связала безопасность Японии с ситуацией вокруг Тайваня, что стало первым подобным случаем для действующего премьер-министра страны. Тогда она заявила, что нападение на Тайвань может рассматриваться как "ситуация, угрожающая существованию" Японии.

Как отмечает издание, эта классификация имеет важное значение, поскольку она предоставит Японии юридическое обоснование для развертывания своих вооруженных сил для защиты дружественных стран, таких как США, ее важнейшего союзника в сфере безопасности. Однако нынешний конфликт может усложнить усилия США по поддержанию торгового перемирия с Пекином, пишет издание.

В среду Такаити заявила, что не намерена вдаваться в подробности относительно Тайваня, и подтвердила позицию правительства по реагированию на региональные обстоятельства, а именно, что в случае любого конкретного инцидента Япония будет принимать решения с учетом всей соответствующей информации. Китай продолжает требовать от Такаити отказаться от своих первоначальных заявлений относительно Тайваня.

Тем временем, ситуация накаляется, поскольку Китай продолжает обрушивать поток критики и принимать ответные меры, пишет издание. Пекин предостерег туристов от посещения Японии, приостановил импорт морепродуктов и заморозил выдачу разрешений на кинопроизводство.

Помимо вероятного сокращения потока китайских туристов в Японию, спор также угрожает сорвать год, который должен был стать прорывным для аниме на втором по величине рынке киноиндустрии в мире, отмечает издание.

Как сообщает агентство Kyodo News, зарегистрированным гостям из Японии и журналистам японских СМИ также будет отказано во входе на авиашоу, которое состоится в конце этой недели в провинции Гуандун на юге Китая.

Япония разместит ракеты на острове возле Тайваня – министр обороны подтвердил планы23.11.25, 16:24 • 12120 просмотров

Юлия Шрамко

Новости Мира
Санкции
Выборы в США
Военное положение
Reuters
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Тайвань
Си Цзиньпин
Китай
Япония
Соединённые Штаты