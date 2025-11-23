$42.150.00
Смерть пациента в скандальной клинике "Одрекс": апелляционный суд рассмотрит изменение меры пресечения онкологу
Киев и область: дождь со снегом ночью, туман с видимостью 200-500 м до конца дня - прогноз на 23 и 24 ноября
Эксклюзив
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
Не окончательное предложение: Трамп сделал заявление о своем мирном плане для Украины
Украинцев предупредили об отключениях 23 ноября: сколько очередей будет без света
Границы не должны меняться силой: западные лидеры на саммите G20 выразили поддержку Украине
В 16:00 состоится общенациональная минута молчания и начнется акция "Свеча памяти": как Украина чтит жертв голодоморовPhoto
Украина в эти дни в Швейцарии начинает с США консультации по параметрам мирного соглашения - Умеров
Самой молодой - 18 лет, самому старшему - 58: Украина вернула 31 гражданина из беларусиPhoto
В Офисе Зеленского анонсировали консультации по шагам для окончания войны "в эти дни": кто в составе делегации Украины
Япония разместит ракеты на острове возле Тайваня – министр обороны подтвердил планы

Киев • УНН

Япония продолжает размещение ракет средней дальности на острове Йонагуни, находящемся в 110 км от Тайваня. Это является частью усиления оборонного потенциала страны на фоне роста напряженности в регионе.

Япония разместит ракеты на острове возле Тайваня – министр обороны подтвердил планы
Фото: Bloomberg

Япония продвигает план размещения ракет на острове Йонагуни вблизи Тайваня, что является частью более широкого усиления оборонного потенциала на фоне роста напряженности в регионе. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Во время визита на военную базу на острове Йонагуни, расположенном всего в 110 км от Тайваня, министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми заявил, что развертывание ракет средней дальности продолжается в соответствии с планом.

В Японии могут разместить американское ядерное оружие15.11.25, 10:02 • 4893 просмотра

Развертывание может помочь снизить вероятность вооруженного нападения на нашу страну. Мнение о том, что это усилит региональную напряженность, является неточным 

– заявил Синдзиро Коидзуми.

Размещение систем "земля-воздух" является частью масштабного укрепления обороны вдоль южной островной цепи Японии. Так Токио реагирует на усиление военной активности Китая и риски возможного столкновения вокруг Тайваня.

Япония и Китай на грани нового обострения: Пекин вводит санкции, Токио отказывается извиняться20.11.25, 19:12 • 10065 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Санкции
Bloomberg L.P.
Тайвань
Китай
Япония