Япония разместит ракеты на острове возле Тайваня – министр обороны подтвердил планы
Киев • УНН
Япония продолжает размещение ракет средней дальности на острове Йонагуни, находящемся в 110 км от Тайваня. Это является частью усиления оборонного потенциала страны на фоне роста напряженности в регионе.
Во время визита на военную базу на острове Йонагуни, расположенном всего в 110 км от Тайваня, министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми заявил, что развертывание ракет средней дальности продолжается в соответствии с планом.
Развертывание может помочь снизить вероятность вооруженного нападения на нашу страну. Мнение о том, что это усилит региональную напряженность, является неточным
Размещение систем "земля-воздух" является частью масштабного укрепления обороны вдоль южной островной цепи Японии. Так Токио реагирует на усиление военной активности Китая и риски возможного столкновения вокруг Тайваня.
