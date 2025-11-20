Япония и Китай на грани нового обострения: Пекин вводит санкции, Токио отказывается извиняться

$42.090.00
48.740.05
ukenru
16:14 • 11910 просмотра
Зеленский получил от США проект плана для завершения войны
15:56 • 13772 просмотра
В Украине 21 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
Эксклюзив
15:30 • 19744 просмотра
Odrex и скандал вокруг смерти пациента: эксперты развенчивают версию о "давлении на бизнес"
13:38 • 33770 просмотра
В Киеве с 4 декабря можно будет приобрести новогоднюю елку: все локации
Эксклюзив
13:09 • 43424 просмотра
Новый "мирный план" Трампа для Украины: эксперт раскрыл, какими могут быть последствия
12:48 • 24108 просмотра
Плей-офф отбора на ЧМ: сборная Украины узнала соперникаPhoto
12:24 • 48021 просмотра
Европа реагирует на предполагаемый мирный план США из 28 пунктов для Украины и россии: что говорят в столицах
12:24 • 40442 просмотра
Подъем экономики: авиастроение возвращает в бюджет 2,5 гривны на каждую гривну льгот
Эксклюзив
20 ноября, 08:56 • 53645 просмотра
Расширение агрессии рф на запад: эксперт рассказал, как Польша готовится к потенциальной войне
20 ноября, 08:21 • 29595 просмотра
Сотни пострадавших и только 12 самых суровых приговоров: Генпрокурор Кравченко призвал нардепов поддержать пожизненное заключение за преступления против детей
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3м/с
94%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Это похоже на ИПСО": украинский дипломат Кислица раскритиковал план Трампа по прекращению войны20 ноября, 08:01 • 44194 просмотра
Дело, взорвавшее государство: как ситуация вокруг Миндича превратилась в юридический хаос и политический взрыв - анализ подозрения20 ноября, 08:12 • 66034 просмотра
рф атаковала энергетику в четырех областях, графики круглосуточно во всех регионах - Минэнерго20 ноября, 08:40 • 46613 просмотра
План Трампа по Украине: россия будет платить аренду за Донбасс, но сумма не разглашается - The Telegraph20 ноября, 08:42 • 41826 просмотра
Три украинские АЭС потеряли подключение к высоковольтным линиям после атаки рф 19 ноября - МАГАТЭ20 ноября, 11:00 • 45818 просмотра
публикации
Сытный и питательный пирог "Киш": 5 лучших рецептов, которые получатся у каждогоPhoto15:45 • 11657 просмотра
Odrex и скандал вокруг смерти пациента: эксперты развенчивают версию о "давлении на бизнес"
Эксклюзив
15:30 • 19713 просмотра
В Киеве с 4 декабря можно будет приобрести новогоднюю елку: все локации13:38 • 33740 просмотра
Новый "мирный план" Трампа для Украины: эксперт раскрыл, какими могут быть последствия
Эксклюзив
13:09 • 43395 просмотра
Европа реагирует на предполагаемый мирный план США из 28 пунктов для Украины и россии: что говорят в столицах12:24 • 48003 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кайя Каллас
Рафаэль Гросси
Блогеры
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Китай
Франция
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл появилась на обложке Harper's BazaarPhotoVideo14:45 • 8558 просмотра
Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн19 ноября, 23:28 • 34614 просмотра
Трамп отдал дань уважения Криштиану Роналду на ужине с наследным принцем Саудовской Аравии в Белом домеPhoto19 ноября, 07:49 • 57543 просмотра
Настоящий Slim Shady: Эминем подал в суд на австралийский пляжный бренд "Swim Shady"18 ноября, 16:06 • 54725 просмотра
Украинский юморист Андрей Рыбак обнаружил свое фото на обложке БДСМ-книги на Amazon: требует компенсациюPhoto18 ноября, 16:02 • 55566 просмотра
Актуальное
Техника
Financial Times
Социальная сеть
Отопление
Хранитель

Япония и Китай на грани нового обострения: Пекин вводит санкции, Токио отказывается извиняться

Киев • УНН

 • 172 просмотра

Между Японией и Китаем возникло новое напряжение после заявления премьера Японии Санаэ Такаити о возможной реакции Токио на агрессию Китая против Тайваня. Пекин ввел санкции и угрожает новыми, если Такаити не извинится, но Токио отказывается.

Япония и Китай на грани нового обострения: Пекин вводит санкции, Токио отказывается извиняться

Напряжение между Японией и Китаем резко возросло после заявления премьер-министра Японии Санаэ Такаити о возможной реакции Токио на агрессию Китая против Тайваня. Она намекнула, что Тайваньский кризис может быть расценен как "ситуация, представляющая угрозу существованию" страны, что открывает путь к участию Японии в конфликте. Об этом сообщает ВВС, пишет УНН.

Детали

Пекин ответил жестко – резкими дипломатическими заявлениями и экономическими мерами, назвав слова Такаити неприемлемыми. Китайские власти уже ввели первый пакет ограничений и угрожают новыми санкциями, если премьер-министр не принесет извинения.

Китай обратился с официальным протестом к США из-за продажи оружия Тайваню17.11.25, 16:36 • 2799 просмотров

Токио же настаивает: никаких извинений не будет. Тем временем президент Тайваня воспользовался моментом, выложив в соцсетях символическое фото с суши – жест, который в Тайбэе воспринимают как тонкий намек на поддержку Японии.

Япония призывает своих граждан в Китае позаботиться о безопасности из-за спора о Тайване18.11.25, 15:40 • 3318 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Тайвань
Китай
Япония
Соединённые Штаты