Япония и Китай на грани нового обострения: Пекин вводит санкции, Токио отказывается извиняться

Напряжение между Японией и Китаем резко возросло после заявления премьер-министра Японии Санаэ Такаити о возможной реакции Токио на агрессию Китая против Тайваня. Она намекнула, что Тайваньский кризис может быть расценен как "ситуация, представляющая угрозу существованию" страны, что открывает путь к участию Японии в конфликте. Об этом сообщает ВВС, пишет УНН.

Детали

Пекин ответил жестко – резкими дипломатическими заявлениями и экономическими мерами, назвав слова Такаити неприемлемыми. Китайские власти уже ввели первый пакет ограничений и угрожают новыми санкциями, если премьер-министр не принесет извинения.

Токио же настаивает: никаких извинений не будет. Тем временем президент Тайваня воспользовался моментом, выложив в соцсетях символическое фото с суши – жест, который в Тайбэе воспринимают как тонкий намек на поддержку Японии.

