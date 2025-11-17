Китай обратился с официальным протестом к США из-за продажи оружия Тайваню

$42.040.02
Эксклюзив
14:33 • 5538 просмотра
Вполне вероятно, что не на ближайшем заседании: нардеп о том, когда Рада примет Госбюджет-2026
14:15 • 11430 просмотра
В СНБО опровергли информацию, что Умеров отказывается возвращаться в Украину
12:46 • 13098 просмотра
Украина может получить от Франции 8 систем SAMP/T - Зеленский
Эксклюзив
12:28 • 16169 просмотра
Рада во вторник рассмотрит увольнение министра юстиции Галущенко и министра энергетики Гринчук
17 ноября, 09:59 • 17852 просмотра
Зеленский и Макрон подписали соглашение об усилении Украины: речь идет о приобретении оборонного оборудования
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 40054 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
17 ноября, 06:58 • 24861 просмотра
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
17 ноября, 06:27 • 19174 просмотра
Миссия МВФ начала работу в Киеве: обсуждает с Украиной новую программу
17 ноября, 05:28 • 21490 просмотра
Трамп: республиканцы рассматривают законопроект о санкциях против стран, торгующих с Россией - Bloomberg
17 ноября, 04:30 • 16501 просмотра
Украина сталкивается с беспрецедентным жилищным кризисом из-за войны: в ООН озвучили цифры
россия атаковала Украину баллистическими "Искандерами", 91 из 128 дронов обезврежены17 ноября, 07:16 • 13883 просмотра
Том Круз получил свой первый "Оскар" за многолетнюю карьеру17 ноября, 08:31 • 21874 просмотра
"Иллюзия обмана 3" лидирует в мировом прокате, тогда как "Бегущий человек" провалился - Variety17 ноября, 09:03 • 20466 просмотра
В рф заявили о повторной атаке на подстанцию "Вешкайма": в ЦПД разъяснили, в чем ее важность17 ноября, 09:49 • 16009 просмотра
Брайан Мэй назвал перенесенный инсульт "звонком тревоги" и рассказал фанатам о выздоровлении13:40 • 6498 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 40051 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 76763 просмотра
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии16 ноября, 07:00 • 71032 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 127791 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 106001 просмотра
Брайан Мэй назвал перенесенный инсульт "звонком тревоги" и рассказал фанатам о выздоровлении13:40 • 7318 просмотра
"Иллюзия обмана 3" лидирует в мировом прокате, тогда как "Бегущий человек" провалился - Variety17 ноября, 09:03 • 20870 просмотра
Том Круз получил свой первый "Оскар" за многолетнюю карьеру17 ноября, 08:31 • 22270 просмотра
Легендарный кот-блогер Степан празднует 17-летиеPhoto16 ноября, 21:02 • 19437 просмотра
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство14 ноября, 16:53 • 38641 просмотра
Китай обратился с официальным протестом к США из-за продажи оружия Тайваню

Киев • УНН

 • 1062 просмотра

Пекин официально обратился с протестом к Вашингтону относительно вероятной передачи вооружения американской стороной для Тайваня.

Китай обратился с официальным протестом к США из-за продажи оружия Тайваню

Пекин официально обратился к Вашингтону с протестом после утверждения нового пакета продажи вооружения Тайваню. В Китае заявили, что готовы принять "все необходимые" меры для защиты своего суверенитета. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Министерство обороны Китая сообщило, что подало Соединенным Штатам официальное представление в связи с решением Вашингтона одобрить продажу Тайваню авиадеталей и комплектующих для истребителей на 330 млн долларов. Это – первая такая сделка с начала второй каденции Дональда Трампа.

ч Трамп заблокировал военную помощь Тайваню на $400 млн на фоне стремлений договориться с Китаем, решения еще могут отменить - WP

В заявлении Пекин резко раскритиковал действия США, подчеркнув, что они подрывают стабильность в регионе и вредят китайско-американским отношениям.

Мы призываем американскую сторону немедленно прекратить свою вопиющую практику вооружения Тайваня и избегать подрыва развития отношений между двумя странами и военными 

– заявил представитель Минобороны Китая Чжан Сяоган.

В Китае подчеркнули, что дальнейшие поставки оружия Тайваню будут расценивать как угрозу собственной территориальной целостности.

ч. Пентагон предлагает Трампу варианты военной помощи Украине - представитель Пентагона Парнелл

Степан Гафтко

Новости Мира
Дипломатка
Дональд Трамп
Тайвань
Китай
Соединённые Штаты