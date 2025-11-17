Китай обратился с официальным протестом к США из-за продажи оружия Тайваню

Пекин официально обратился к Вашингтону с протестом после утверждения нового пакета продажи вооружения Тайваню. В Китае заявили, что готовы принять "все необходимые" меры для защиты своего суверенитета. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Министерство обороны Китая сообщило, что подало Соединенным Штатам официальное представление в связи с решением Вашингтона одобрить продажу Тайваню авиадеталей и комплектующих для истребителей на 330 млн долларов. Это – первая такая сделка с начала второй каденции Дональда Трампа.

В заявлении Пекин резко раскритиковал действия США, подчеркнув, что они подрывают стабильность в регионе и вредят китайско-американским отношениям.

Мы призываем американскую сторону немедленно прекратить свою вопиющую практику вооружения Тайваня и избегать подрыва развития отношений между двумя странами и военными

– заявил представитель Минобороны Китая Чжан Сяоган.

В Китае подчеркнули, что дальнейшие поставки оружия Тайваню будут расценивать как угрозу собственной территориальной целостности.

