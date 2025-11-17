Китай звернувся з офіційним протестом до США через продаж зброї Тайваню

$42.040.02
Ексклюзив
14:33 • 636 перегляди
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
14:15 • 2790 перегляди
У РНБО спростували інформацію, що Умєров відмовляється повертатись в Україну
12:46 • 8554 перегляди
Україна може отримати від Франції 8 систем SAMP/T - Зеленський
Ексклюзив
12:28 • 12662 перегляди
Рада у вівторок розгляне звільнення міністра юстиції Галущенка та міністра енергетики Гринчук
09:59 • 15075 перегляди
Зеленський і Макрон підписали угоду для посилення України: ідеться про придбання оборонного обладнання
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 36184 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
17 листопада, 06:58 • 23986 перегляди
рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю - віцепрем'єр
17 листопада, 06:27 • 18979 перегляди
Місія МВФ розпочала роботу у Києві: обговорює з Україною нову програму
17 листопада, 05:28 • 21253 перегляди
Трамп: республіканці розглядають законопроєкт про санкції проти країн, що торгують з росією - Bloomberg
17 листопада, 04:30 • 16405 перегляди
Україна стикається з безпрецедентною житловою кризою через війну: в ООН озвучили цифри
Популярнi новини
ISW: США повинні вміти перехопювати ініціативу, якщо хочуть перемагати у можливих майбутніх війнах17 листопада, 05:44 • 9268 перегляди
росія атакувала Україну балістичними "Іскандерами", 91 зі 128 дронів знешкоджено17 листопада, 07:16 • 11287 перегляди
Том Круз отримав свій перший "Оскар" за багаторічну кар'єру17 листопада, 08:31 • 18331 перегляди
"Ілюзія обману 3" лідирує у світовому прокаті, тоді як "Людина, що біжить" провалився - Variety09:03 • 16899 перегляди
У рф заявили про повторну атаку на підстанцію "Вешкайма": у ЦПД роз'яснили, у чому її важливість09:49 • 13184 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 36179 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 73942 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії 16 листопада, 07:00 • 68440 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 125168 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 103491 перегляди
Браян Мей назвав перенесений інсульт "дзвінком тривоги" та розповів фанатам про одужання13:40 • 2688 перегляди
"Ілюзія обману 3" лідирує у світовому прокаті, тоді як "Людина, що біжить" провалився - Variety09:03 • 16904 перегляди
Том Круз отримав свій перший "Оскар" за багаторічну кар'єру17 листопада, 08:31 • 18335 перегляди
Легендарний кіт-блогер Степан святкує 17-річчяPhoto16 листопада, 21:02 • 18515 перегляди
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53 • 37735 перегляди
Китай звернувся з офіційним протестом до США через продаж зброї Тайваню

Київ • УНН

 • 106 перегляди

Пекін офіційно звернувся з протестом до Вашингтона стосовно ймовірної передачі озброєння американською стороною для Тайваню.

Китай звернувся з офіційним протестом до США через продаж зброї Тайваню

Пекін офіційно звернувся до Вашингтона із протестом після затвердження нового пакета продажу озброєння Тайваню. У Китаї заявили, що готові вжити "всіх необхідних" заходів для захисту свого суверенітету. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Міністерство оборони Китаю повідомило, що подало Сполученим Штатам офіційне подання у зв’язку з рішенням Вашингтона схвалити продаж Тайваню авіадеталей та комплектуючих для винищувачів на 330 млн доларів. Це – перша така угода від початку другої каденції Дональда Трампа.

Трамп заблокував військову допомогу Тайваню на $400 млн на тлі прагнень домовитися з Китаєм, рішення ще можуть скасувати - WP19.09.25, 10:24 • 4136 переглядiв

У заяві Пекін різко розкритикував дії США, наголосивши, що вони підривають стабільність у регіоні та шкодять китайсько-американським відносинам.

Ми закликаємо американську сторону негайно припинити свою кричущу практику озброєння Тайваню та уникати підриву розвитку відносин між двома країнами та військовими 

– заявив речник Міноборони Китаю Чжан Сяоган.

У Китаї наголосили, що подальші поставки зброї Тайваню розцінюватимуть як загрозу власній територіальній цілісності.

Пентагон пропонує Трампу варіанти військової допомоги Україні - речник Пентагону Парнелл03.07.25, 01:33 • 1914 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Дипломатка
Дональд Трамп
Тайвань
Китай
Сполучені Штати Америки