Китай звернувся з офіційним протестом до США через продаж зброї Тайваню

Пекін офіційно звернувся до Вашингтона із протестом після затвердження нового пакета продажу озброєння Тайваню. У Китаї заявили, що готові вжити "всіх необхідних" заходів для захисту свого суверенітету. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Міністерство оборони Китаю повідомило, що подало Сполученим Штатам офіційне подання у зв’язку з рішенням Вашингтона схвалити продаж Тайваню авіадеталей та комплектуючих для винищувачів на 330 млн доларів. Це – перша така угода від початку другої каденції Дональда Трампа.

У заяві Пекін різко розкритикував дії США, наголосивши, що вони підривають стабільність у регіоні та шкодять китайсько-американським відносинам.

Ми закликаємо американську сторону негайно припинити свою кричущу практику озброєння Тайваню та уникати підриву розвитку відносин між двома країнами та військовими – заявив речник Міноборони Китаю Чжан Сяоган.

У Китаї наголосили, що подальші поставки зброї Тайваню розцінюватимуть як загрозу власній територіальній цілісності.

