Пентагон пропонує Трампу варіанти військової допомоги Україні - речник Пентагону Парнелл
Київ • УНН
Міністерство оборони США продовжує надавати Дональду Трампу рекомендації щодо військової допомоги Україні, аналізуючи та коригуючи підхід для досягнення мети завершення війни. Перегляд поставок зброї спрямований на узгодження з оборонними пріоритетами США, але деталі щодо типів зброї та термінів не розголошуються.
Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки продовжує пропонувати Дональду Трампу можливі варіанти щодо військової допомоги Україні. Про це заявив речник Пентагону Шон Парнелл, передає УНН.
Міністерство ретельно аналізує й коригує свій підхід, щоб досягти цієї мети (завершення війни - Ред.), зберігаючи водночас боєздатність армії США та пріоритети оборони
За його словами, ця перевірка проводиться, щоб гарантувати, що військова допомога США узгоджується з оборонними пріоритетами Сполучених Штатів.
Ми не будемо повідомляти, скільки саме зброї чи яких видів ми передаємо Україні, і коли саме це відбувається. Але міністр оборони продовжить надавати президенту (Дональду Трампу - Ред.) рекомендації для ухвалення рішень щодо подальшої військової допомоги Україні
Він пояснив, що такий крок спрямований для оцінки того, які саме боєприпаси і куди надсилаються.
Водночас Шон Парнелл не сказав, якої саме зброї стосується цей перегляд, коли він завершиться та яких ще країн це зачепить. Відомо, що США Америка є постачальником військової техніки також Ізраїлю та Тайваню.
Нагадаємо
Пентагон зупинив відправку деяких зенітних ракет і боєприпасів до України через побоювання, що запаси американської зброї надто скоротилися. Рішення ухвалили ще на початку червня, однак воно набуло чинності лише зараз.
Україна з'ясовує питання щодо постачання оборонної допомоги від США. Офіційних повідомлень про припинення чи перегляд графіків постачання не надходило, Міноборони України запросило розмову з американськими колегами.
Республіканські конгресмени Браян Фіцпатрік та Майкл МакКол закликали президента Трампа відновити військову допомогу Україні та провести екстрений брифінг для Конгресу. Демократка Джин Шагін також висловила занепокоєння щодо призупинення поставок, яке Білий дім пояснює низьким рівнем власних військових запасів.
Ракети для Patriot і тисячі снарядів для гаубиць: ЗМІ оприлюднили перелік зброї США, яка не "доїхала" в Україну03.07.25, 00:01 • 396 переглядiв