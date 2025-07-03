Пентагон пропонує Трампу варіанти військової допомоги Україні - речник Пентагону Парнелл

$41.820.04
49.410.42
ukenru
У США сенатор-республіканець вимагає в Трампа пояснити Конресу призупинення допомоги Україні
18:14 • 8779 перегляди
У США сенатор-республіканець вимагає в Трампа пояснити Конресу призупинення допомоги Україні
Ексклюзив
2 липня, 14:12 • 84640 перегляди
"Може стати ланкою в корупційній історії": експерт попереджає про наслідки рішення АРМА про передачу "Гуліверу" компанії "Алакор Сіті"
2 липня, 13:11 • 68698 перегляди
Україна має зброю до кінця літа: далі можливий критичний момент - Bild
2 липня, 12:33 • 62336 перегляди
Митрополита упц мп Онуфрія позбавили українського громадянства - СБУ
Ексклюзив
2 липня, 11:52 • 113975 перегляди
Без медосвіти, але з "інтересом": як депутат Кузьміних без профільної освіти реформує фармринок
Ексклюзив
2 липня, 11:29 • 60121 перегляди
Бойова авіація на межі можливостей: що думають експерти про використання Мі-8 на війні в Україні
2 липня, 09:18 • 49895 перегляди
ЗСУ стримують спроби рф перетнути межу Донецької і Дніпропетровської областей - Генштаб
Ексклюзив
2 липня, 08:30 • 54604 перегляди
"Не злити путіна": політолог пояснив, чим продиктоване рішення США про скорочення постачання озброєння Україні
2 липня, 08:15 • 124524 перегляди
Чи є реальна загроза Дніпру: Буданов озвучив відповідь
2 липня, 07:10 • 42561 перегляди
Відсутність нових санкцій США дозволяє рф поповнювати свій бюджет для війни - NYT
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
1.3м/с
70%
751мм
Популярнi новини
Україна стикається з правовими ризиками в експлуатації радянської авіатехніки – наявна системна проблема2 липня, 13:43 • 78359 перегляди
Експериментальні морські дрони рф вибухнули, не досягнувши вод України - Буданов2 липня, 14:35 • 3413 перегляди
Педро Паскаль уперше вийшов у світ після суперечки з Роулінг і опинився в епіцентрі уваги фанатів2 липня, 14:39 • 31291 перегляди
Зірка "Зоряного шляху: Ентерпрайз" Пітер-Генрі Шредер помер у віці 90 років2 липня, 14:57 • 20623 перегляди
У Житомирі, ймовірно, стався вибух на АЗС - соцмережі2 липня, 15:40 • 4692 перегляди
Публікації
"Може стати ланкою в корупційній історії": експерт попереджає про наслідки рішення АРМА про передачу "Гуліверу" компанії "Алакор Сіті"
Ексклюзив
2 липня, 14:12 • 84640 перегляди
Україна стикається з правовими ризиками в експлуатації радянської авіатехніки – наявна системна проблема2 липня, 13:43 • 78392 перегляди
Ліки не здешевшали: чому фармреформа лише заплутала ринок2 липня, 13:18 • 95330 перегляди
Без медосвіти, але з "інтересом": як депутат Кузьміних без профільної освіти реформує фармринок
Ексклюзив
2 липня, 11:52 • 113975 перегляди
Благодійність — це не романтика, а відповідальність: Благодійниця Лоліта Кузіна про скандал із Назарієм Гусаковим та довіру до зборів
Ексклюзив
2 липня, 06:24 • 130323 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Шмигаль Денис Анатолійович
Кирило Буданов
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Масуд Пезешкіян
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Чернігівська область
Катар
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Зірка "Зоряного шляху: Ентерпрайз" Пітер-Генрі Шредер помер у віці 90 років2 липня, 14:57 • 20636 перегляди
Педро Паскаль уперше вийшов у світ після суперечки з Роулінг і опинився в епіцентрі уваги фанатів2 липня, 14:39 • 31305 перегляди
Серіал "Ведмідь" отримав продовження на п'ятий сезон2 липня, 12:56 • 40696 перегляди
Віллу легендарного кутюр’є Лагерфельда під Парижем продали за 4,7 мільйона євро2 липня, 07:53 • 96718 перегляди
Тейлор Свіфт купує гігантський браслет дружби від New Orleans Eras Tour за $13 тис1 липня, 15:11 • 54299 перегляди
Актуальне
Шахед-136
YouTube
Bild
MIM-104 Patriot
M270 (РСЗВ)

Пентагон пропонує Трампу варіанти військової допомоги Україні - речник Пентагону Парнелл

Київ • УНН

 • 254 перегляди

Міністерство оборони США продовжує надавати Дональду Трампу рекомендації щодо військової допомоги Україні, аналізуючи та коригуючи підхід для досягнення мети завершення війни. Перегляд поставок зброї спрямований на узгодження з оборонними пріоритетами США, але деталі щодо типів зброї та термінів не розголошуються.

Пентагон пропонує Трампу варіанти військової допомоги Україні - речник Пентагону Парнелл

Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки продовжує пропонувати Дональду Трампу можливі варіанти щодо військової допомоги Україні. Про це заявив речник Пентагону Шон Парнелл, передає УНН.

Міністерство ретельно аналізує й коригує свій підхід, щоб досягти цієї мети (завершення війни - Ред.), зберігаючи водночас боєздатність армії США та пріоритети оборони

- зазначив Шон Парнелл.

За його словами, ця перевірка проводиться, щоб гарантувати, що військова допомога США узгоджується з оборонними пріоритетами Сполучених Штатів.

Ми не будемо повідомляти, скільки саме зброї чи яких видів ми передаємо Україні, і коли саме це відбувається. Але міністр оборони продовжить надавати президенту (Дональду Трампу - Ред.) рекомендації для ухвалення рішень щодо подальшої військової допомоги Україні

- розповів речник Пентагону. 

Він пояснив, що такий крок спрямований для оцінки того, які саме боєприпаси і куди надсилаються.

Водночас Шон Парнелл не сказав, якої саме зброї стосується цей перегляд, коли він завершиться та яких ще країн це зачепить. Відомо, що США Америка є постачальником військової техніки також Ізраїлю та Тайваню. 

Нагадаємо

Пентагон зупинив відправку деяких зенітних ракет і боєприпасів до України через побоювання, що запаси американської зброї надто скоротилися. Рішення ухвалили ще на початку червня, однак воно набуло чинності лише зараз. 

Україна з'ясовує питання щодо постачання оборонної допомоги від США. Офіційних повідомлень про припинення чи перегляд графіків постачання не надходило, Міноборони України запросило розмову з американськими колегами.

Республіканські конгресмени Браян Фіцпатрік та Майкл МакКол закликали президента Трампа відновити військову допомогу Україні та провести екстрений брифінг для Конгресу. Демократка Джин Шагін також висловила занепокоєння щодо призупинення поставок, яке Білий дім пояснює низьким рівнем власних військових запасів.

Ракети для Patriot і тисячі снарядів для гаубиць: ЗМІ оприлюднили перелік зброї США, яка не "доїхала" в Україну03.07.25, 00:01 • 396 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Політика
Ізраїль
Міністерство оборони США
Пентагон
Конгрес США
Білий дім
Дональд Трамп
Тайвань
Сполучені Штати Америки
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9