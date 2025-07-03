Пентагон пропонує Трампу варіанти військової допомоги Україні - речник Пентагону Парнелл

Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки продовжує пропонувати Дональду Трампу можливі варіанти щодо військової допомоги Україні. Про це заявив речник Пентагону Шон Парнелл, передає УНН.

За його словами, ця перевірка проводиться, щоб гарантувати, що військова допомога США узгоджується з оборонними пріоритетами Сполучених Штатів.

Ми не будемо повідомляти, скільки саме зброї чи яких видів ми передаємо Україні, і коли саме це відбувається. Але міністр оборони продовжить надавати президенту (Дональду Трампу - Ред.) рекомендації для ухвалення рішень щодо подальшої військової допомоги Україні