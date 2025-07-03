Ракети для Patriot і тисячі снарядів для гаубиць: ЗМІ оприлюднили перелік зброї США, яка не "доїхала" в Україну
Київ • УНН
США призупинили поставки зброї Україні, включаючи ракети Patriot та GMLRS, які зараз знаходяться на складі в Польщі. Рішення ухвалили через побоювання щодо скорочення американських запасів зброї.
До вантажу американської військової допомоги Україні, який перебуває в Польщі після того, як Вашингтон призупинив поставки зброї Києву, входять ракети до Patriot та GMLR, гранатомети, гаубичні снаряди калібру 155-мм тощо. Про це в соцмережі Х повідомив журналіст National Public Radio Том Боумен, який висвітлює роботу Пентагону, передає УНН.
Деталі
За даними Боумена, призупинено передачу наступних видів зброї:
- 92 ракети AIM;
- 30 ракет для системи ППО Patriot (PAC3 MSE);
- 8496 гаубичних снарядів калібру 155-мм;
- 142 ракети AGM-114 Hellfire;
- 252 ракети GMLRS для реактивної системи HIMARS;
- 25 ракет Stinger;
- 125 гранатометів AT-4.
Ця партія наразі перебуває на складі в Польщі.
Нагадаємо
Пентагон зупинив відправку деяких зенітних ракет і боєприпасів до України через побоювання, що запаси американської зброї надто скоротилися. Рішення ухвалили ще на початку червня, однак воно набуло чинності лише зараз.
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