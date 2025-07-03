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У США сенатор-республіканець вимагає в Трампа пояснити Конресу призупинення допомоги Україні
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MIM-104 Patriot
M270 (РСЗВ)

Ракети для Patriot і тисячі снарядів для гаубиць: ЗМІ оприлюднили перелік зброї США, яка не "доїхала" в Україну

Київ • УНН

 • 37 перегляди

США призупинили поставки зброї Україні, включаючи ракети Patriot та GMLRS, які зараз знаходяться на складі в Польщі. Рішення ухвалили через побоювання щодо скорочення американських запасів зброї.

Ракети для Patriot і тисячі снарядів для гаубиць: ЗМІ оприлюднили перелік зброї США, яка не "доїхала" в Україну

До вантажу американської військової допомоги Україні, який перебуває в Польщі після того, як Вашингтон призупинив поставки зброї Києву, входять ракети до Patriot та GMLR, гранатомети, гаубичні снаряди калібру 155-мм тощо. Про це в соцмережі Х повідомив журналіст National Public Radio Том Боумен, який висвітлює роботу Пентагону, передає УНН.

Деталі

За даними Боумена, призупинено передачу наступних видів зброї:

  • 92 ракети AIM;
    • 30 ракет для системи ППО Patriot (PAC3 MSE);
      • 8496 гаубичних снарядів калібру 155-мм;
        • 142 ракети AGM-114 Hellfire;
          • 252 ракети GMLRS для реактивної системи HIMARS;
            • 25 ракет Stinger;
              • 125 гранатометів AT-4.

                Ця партія наразі перебуває на складі в Польщі.

                Нагадаємо

                Пентагон зупинив відправку деяких зенітних ракет і боєприпасів до України через побоювання, що запаси американської зброї надто скоротилися. Рішення ухвалили ще на початку червня, однак воно набуло чинності лише зараз. 

                Україна з'ясовує питання щодо постачання оборонної допомоги від США. Офіційних повідомлень про припинення чи перегляд графіків постачання не надходило, Міноборони України запросило розмову з американськими колегами.

                Республіканські конгресмени Браян Фіцпатрік та Майкл МакКол закликали президента Трампа відновити військову допомогу Україні та провести екстрений брифінг для Конгресу. Демократка Джин Шагін також висловила занепокоєння щодо призупинення поставок, яке Білий дім пояснює низьким рівнем власних військових запасів.

                Віта Зеленецька

                Віта Зеленецька

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