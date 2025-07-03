Ракеты для Patriot и тысячи снарядов для гаубиц: СМИ обнародовали перечень не доехавшего в Украину оружия США
Киев • УНН
США приостановили поставки оружия Украине, включая ракеты Patriot и GMLRS, которые сейчас находятся на складе в Польше. Решение было принято из-за опасений по поводу сокращения американских запасов оружия.
В груз американской военной помощи Украине, который находится в Польше после того, как Вашингтон приостановил поставки оружия Киеву, входят ракеты к Patriot и GMLR, гранатометы, гаубичные снаряды калибра 155-мм и т.д. Об этом в соцсети Х сообщил журналист National Public Radio Том Боумен, освещающий работу Пентагона, передает УНН.
Детали
По данным Боумена, приостановлена передача следующих видов оружия:
- 92 ракеты AIM;
- 30 ракет для системы ПВО Patriot (PAC3 MSE);
- 8496 гаубичных снарядов калибра 155-мм;
- 142 ракеты AGM-114 Hellfire;
- 252 ракеты GMLRS для реактивной системы HIMARS;
- 25 ракет Stinger;
- 125 гранатометов AT-4.
Эта партия сейчас находится на складе в Польше.
Напомним
Пентагон остановил отправку некоторых зенитных ракет и боеприпасов в Украину из-за опасений, что запасы американского оружия слишком сократились. Решение приняли еще в начале июня, однако оно вступило в силу только сейчас.
Украина выясняет вопрос о поставках оборонной помощи от США. Официальных сообщений о прекращении или пересмотре графиков поставок не поступало, Минобороны Украины запросило разговор с американскими коллегами.
Республиканские конгрессмены Брайан Фицпатрик и Майкл МакКол призвали президента Трампа возобновить военную помощь Украине и провести экстренный брифинг для Конгресса. Демократка Джин Шахин также выразила обеспокоенность по поводу приостановки поставок, которую Белый дом объясняет низким уровнем собственных военных запасов.