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FIM-92 Stinger

Ракеты для Patriot и тысячи снарядов для гаубиц: СМИ обнародовали перечень не доехавшего в Украину оружия США

Киев • УНН

 • 26 просмотра

США приостановили поставки оружия Украине, включая ракеты Patriot и GMLRS, которые сейчас находятся на складе в Польше. Решение было принято из-за опасений по поводу сокращения американских запасов оружия.

Ракеты для Patriot и тысячи снарядов для гаубиц: СМИ обнародовали перечень не доехавшего в Украину оружия США

В груз американской военной помощи Украине, который находится в Польше после того, как Вашингтон приостановил поставки оружия Киеву, входят ракеты к Patriot и GMLR, гранатометы, гаубичные снаряды калибра 155-мм и т.д. Об этом в соцсети Х сообщил журналист National Public Radio Том Боумен, освещающий работу Пентагона, передает УНН.

Детали

По данным Боумена, приостановлена передача следующих видов оружия:

  • 92 ракеты AIM;
    • 30 ракет для системы ПВО Patriot (PAC3 MSE);
      • 8496 гаубичных снарядов калибра 155-мм;
        • 142 ракеты AGM-114 Hellfire;
          • 252 ракеты GMLRS для реактивной системы HIMARS;
            • 25 ракет Stinger;
              • 125 гранатометов AT-4.

                Эта партия сейчас находится на складе в Польше.

                Напомним

                Пентагон остановил отправку некоторых зенитных ракет и боеприпасов в Украину из-за опасений, что запасы американского оружия слишком сократились. Решение приняли еще в начале июня, однако оно вступило в силу только сейчас. 

                Украина выясняет вопрос о поставках оборонной помощи от США. Официальных сообщений о прекращении или пересмотре графиков поставок не поступало, Минобороны Украины запросило разговор с американскими коллегами.

                Республиканские конгрессмены Брайан Фицпатрик и Майкл МакКол призвали президента Трампа возобновить военную помощь Украине и провести экстренный брифинг для Конгресса. Демократка Джин Шахин также выразила обеспокоенность по поводу приостановки поставок, которую Белый дом объясняет низким уровнем собственных военных запасов.

                Вита Зеленецкая

                Вита Зеленецкая

                Войнаполитика
                FIM-92 Stinger
                Министерство обороны Украины
                Пентагон
                Конгресс Соединенных Штатов Америки
                Белый дом
                Майкл Маккол
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