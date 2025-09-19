Трамп заблокував військову допомогу Тайваню на $400 млн на тлі прагнень домовитися з Китаєм, рішення ще можуть скасувати - WP

$41.250.05
48.770.12
ukenru
Ексклюзив
07:43 • 82 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі подіїPhoto
Ексклюзив
06:26 • 6844 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
18 вересня, 19:49 • 26193 перегляди
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
18 вересня, 17:45 • 50296 перегляди
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
18 вересня, 12:49 • 35887 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41 • 46348 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 61540 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
18 вересня, 09:29 • 28519 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
18 вересня, 08:50 • 23386 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Ексклюзив
18 вересня, 07:58 • 42583 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+16°
3.1м/с
61%
755мм
Популярнi новини
ЄС розглядає "репараційний кредит" для України з заморожених активів рф в обхід Угорщини - Reuters18 вересня, 22:18 • 7488 перегляди
Київ під атакою ворожих дронів: у столиці гучні вибухи18 вересня, 22:29 • 12033 перегляди
Politico: Трамп і Стармер - несподівана дружба, що змінює світову політику18 вересня, 22:59 • 5938 перегляди
Уламки ворожого БпЛА впали у кількох районах Києва, пошкоджено тролейбусну мережу18 вересня, 23:21 • 29848 перегляди
"Лицемірна істота": Яніна Соколова відреагувала на заяву Харчишина про розрив стосунків19 вересня, 00:25 • 22911 перегляди
Публікації
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
Ексклюзив
06:26 • 6842 перегляди
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?18 вересня, 11:39 • 36819 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 61538 перегляди
Світло "Аптеки" у темряві війни: історії фармацевтів, які тримають свій власний фронтPhoto18 вересня, 08:58 • 42324 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
Ексклюзив
18 вересня, 07:58 • 42579 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Владислав Косіняк-Камиш
Кароль Навроцький
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Державний кордон України
Європа
Реклама
УНН Lite
Які светри обов’язково мати в осінньо-зимовому гардеробі 2025: радить Андре Тан18 вересня, 18:24 • 13158 перегляди
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту18 вересня, 05:59 • 32814 перегляди
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою17 вересня, 18:36 • 31667 перегляди
Відомий продюсер Бейонсе та Дрейка раптово помер у нью-йоркській квартирі17 вересня, 17:52 • 31498 перегляди
Aston Martin та Egg створюють люксовий дитячий візочок за $3000Photo17 вересня, 17:24 • 29702 перегляди
Актуальне
M1 Abrams
Шахед-136
FGM-148 Javelin
Fox News
E-6 Mercury

Трамп заблокував військову допомогу Тайваню на $400 млн на тлі прагнень домовитися з Китаєм, рішення ще можуть скасувати - WP

Київ • УНН

 • 390 перегляди

Дональд Трамп цього літа відмовився надавати 400 мільйонів доларів військової допомоги Тайваню, намагаючись використати це рішення для досягнення торговельної угоди з Китаєм та можливого саміту з лідером КНР Сі Цзіньпіном. Це рішення, яке ще може бути скасоване, стало різкою зміною в політиці Вашингтона щодо самоврядного острова.

Трамп заблокував військову допомогу Тайваню на $400 млн на тлі прагнень домовитися з Китаєм, рішення ще можуть скасувати - WP

Президент США Дональд Трамп цього літа відмовився надавати 400 мільйонів доларів військової допомоги Тайваню. Він намагається використати таке рішення для досягнення торговельної угоди з Китаєм і можливого саміту з лідером КНР Сі Цзіньпіном. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на п'ять джерел, пише УНН.

Деталі

За інформацією WP, таке рішення, за даними п’яти джерел, знайомих із ситуацією, стало різкою зміною у політиці Вашингтона щодо самоврядного острова Тайвань, який Китай вважає своєю територією, але "ще може бути скасовано".

Китай міг би прискорити завершення війни в Україні, якби Європа діяла - Трамп18.09.25, 23:07 • 6896 переглядiв

За словами джерел, пакет на 400 млн дол. включав боєприпаси та ударні безпілотники й був би "значно смертоноснішим", ніж попередні поставки зброї. У Білому домі заявили, що остаточного рішення поки не ухвалено, тоді як тайванське представництво у Вашингтоні утрималося від коментарів.

Військові в США попередили, що наразі дуже небезпечно залишити Тайбей без озброєння та військової підтримки на тлі стрімкого посилення Народно-визвольної армії Китаю. 

Це був би абсолютно невідповідний час для США, щоб прибрати ногу з педалі газу

- наголосив Ден Блюменталь, колишній високопосадовець Пентагону, нині експерт Американського інституту підприємництва.

Раніше адміністрація експрезидента США Джо Байдена постійно схвалювала допомогу Тайваню. Загальні витрати на озброєння та військову підтримку за часів Байдена сягнули понад 2 мільярди доларів. А Трамп переконаний, що Тайвань, маючи розвинену економіку, повинен самостійно закуповувати озброєння, подібно до європейських країн, пише видання.

США і Китай близькі до угоди щодо TikTok, але це може залежати від торговельних поступок - міністр15.09.25, 13:55 • 2739 переглядiв

Минулого місяця на зустрічі представників оборонного відомства США та Тайваню в Анкориджі сторони домовилися про масштабний пакет поставок зброї, повідомили чотири джерела, знайомі з переговорами. Тайвань планує оплатити новий пакет поставок озброєнь, який може сягнути мільярдів доларів, шляхом ухвалення додаткового законопроекту про витрати на оборону, який зараз обговорюється в законодавчому органі.

За словами джерел, пакет складатиметься майже виключно з "асиметричного" обладнання, такого як безпілотники, ракети та датчики для моніторингу узбережжя острова. Тим не менш, доставка цієї зброї наступного покоління може зайняти роки. Тайбей вже очікує на зброю на мільярди доларів, включаючи винищувачі F-16 та протикорабельні ракети Harpoon.

Цього тижня адміністрація неофіційно попередила Конгрес про потенційний продаж зброї Тайваню на суму 500 мільйонів доларів, за словами помічника конгресмена, який відмовився уточнити, яке саме обладнання закуповується.

Тим часом високопосадовці адміністрації Трампа останніми тижнями провели телефонні розмови з китайськими колегами, поки президент США готується до можливого саміту з Сі цієї осені.

Міністр оборони США Піт Гегсет, який цього місяця розмовляв з міністром оборони Китаю адміралом Дун Дзюнем, "чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати не прагнуть конфлікту з Китаєм, а також не прагнуть зміни режиму чи задушення КНР", згідно з повідомленням Пентагону.

Нагадаємо

Останніми тижнями Китай значно посилив військову риторику, у тому числі демонструючи нові можливості ядерного стримування, проведення гучних військових парадів та відстоюючи жорстку позицію щодо Тайваню. 

Президент США Дональд Трамп заявив, що проведе перемовини з главою Китаю Сі Цзіньпіном 19 вересня. Також він сказав, що велика торгівельна зустріч у Європі між США та КНР пройшла дуже добре.  

Раніше Financial Times писало, що перспективи саміту Трампа і Сі в Пекіні затьмарюють митні тарифи та питання фентанілу.  

Степан Гафтко

Новини Світу
Піт Гегсет
Financial Times
The Washington Post
Конгрес США
Вашингтон
Дональд Трамп
Тайвань
Сі Цзіньпін
Джо Байден
Китай