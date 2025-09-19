Трамп заблокував військову допомогу Тайваню на $400 млн на тлі прагнень домовитися з Китаєм, рішення ще можуть скасувати - WP

Президент США Дональд Трамп цього літа відмовився надавати 400 мільйонів доларів військової допомоги Тайваню. Він намагається використати таке рішення для досягнення торговельної угоди з Китаєм і можливого саміту з лідером КНР Сі Цзіньпіном. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на п'ять джерел, пише УНН.

Деталі

За інформацією WP, таке рішення, за даними п’яти джерел, знайомих із ситуацією, стало різкою зміною у політиці Вашингтона щодо самоврядного острова Тайвань, який Китай вважає своєю територією, але "ще може бути скасовано".

За словами джерел, пакет на 400 млн дол. включав боєприпаси та ударні безпілотники й був би "значно смертоноснішим", ніж попередні поставки зброї. У Білому домі заявили, що остаточного рішення поки не ухвалено, тоді як тайванське представництво у Вашингтоні утрималося від коментарів.

Військові в США попередили, що наразі дуже небезпечно залишити Тайбей без озброєння та військової підтримки на тлі стрімкого посилення Народно-визвольної армії Китаю.

Це був би абсолютно невідповідний час для США, щоб прибрати ногу з педалі газу - наголосив Ден Блюменталь, колишній високопосадовець Пентагону, нині експерт Американського інституту підприємництва.

Раніше адміністрація експрезидента США Джо Байдена постійно схвалювала допомогу Тайваню. Загальні витрати на озброєння та військову підтримку за часів Байдена сягнули понад 2 мільярди доларів. А Трамп переконаний, що Тайвань, маючи розвинену економіку, повинен самостійно закуповувати озброєння, подібно до європейських країн, пише видання.

Минулого місяця на зустрічі представників оборонного відомства США та Тайваню в Анкориджі сторони домовилися про масштабний пакет поставок зброї, повідомили чотири джерела, знайомі з переговорами. Тайвань планує оплатити новий пакет поставок озброєнь, який може сягнути мільярдів доларів, шляхом ухвалення додаткового законопроекту про витрати на оборону, який зараз обговорюється в законодавчому органі.

За словами джерел, пакет складатиметься майже виключно з "асиметричного" обладнання, такого як безпілотники, ракети та датчики для моніторингу узбережжя острова. Тим не менш, доставка цієї зброї наступного покоління може зайняти роки. Тайбей вже очікує на зброю на мільярди доларів, включаючи винищувачі F-16 та протикорабельні ракети Harpoon.

Цього тижня адміністрація неофіційно попередила Конгрес про потенційний продаж зброї Тайваню на суму 500 мільйонів доларів, за словами помічника конгресмена, який відмовився уточнити, яке саме обладнання закуповується.

Тим часом високопосадовці адміністрації Трампа останніми тижнями провели телефонні розмови з китайськими колегами, поки президент США готується до можливого саміту з Сі цієї осені.

Міністр оборони США Піт Гегсет, який цього місяця розмовляв з міністром оборони Китаю адміралом Дун Дзюнем, "чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати не прагнуть конфлікту з Китаєм, а також не прагнуть зміни режиму чи задушення КНР", згідно з повідомленням Пентагону.

Нагадаємо

Останніми тижнями Китай значно посилив військову риторику, у тому числі демонструючи нові можливості ядерного стримування, проведення гучних військових парадів та відстоюючи жорстку позицію щодо Тайваню.

Президент США Дональд Трамп заявив, що проведе перемовини з главою Китаю Сі Цзіньпіном 19 вересня. Також він сказав, що велика торгівельна зустріч у Європі між США та КНР пройшла дуже добре.

Раніше Financial Times писало, що перспективи саміту Трампа і Сі в Пекіні затьмарюють митні тарифи та питання фентанілу.