Трамп заблокировал военную помощь Тайваню на $400 млн на фоне стремлений договориться с Китаем, решение еще могут отменить - WP

Эксклюзив
06:26 • 6162 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
18 сентября, 19:49 • 25824 просмотра
МАГАТЭ требует, чтобы рф немедленно деоккупировала Запорожскую АЭС. 62 страны поддержали резолюцию
18 сентября, 17:45 • 49914 просмотра
Украина избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза: россия и беларусь выборы проиграли
18 сентября, 12:49 • 35570 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
18 сентября, 10:41 • 46032 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 61267 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
18 сентября, 09:29 • 28443 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
18 сентября, 08:50 • 23346 просмотра
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Эксклюзив
18 сентября, 07:58 • 42399 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
18 сентября, 06:08 • 17021 просмотра
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
Эксклюзив
06:26 • 6186 просмотра
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?18 сентября, 11:39 • 36619 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 61287 просмотра
Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронтPhoto18 сентября, 08:58 • 42162 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
Эксклюзив
18 сентября, 07:58 • 42409 просмотра
Трамп заблокировал военную помощь Тайваню на $400 млн на фоне стремлений договориться с Китаем, решение еще могут отменить - WP

Киев • УНН

 • 184 просмотра

Дональд Трамп этим летом отказался предоставлять 400 миллионов долларов военной помощи Тайваню, пытаясь использовать это решение для достижения торгового соглашения с Китаем и возможного саммита с лидером КНР Си Цзиньпином. Это решение, которое еще может быть отменено, стало резким изменением в политике Вашингтона в отношении самоуправляемого острова.

Трамп заблокировал военную помощь Тайваню на $400 млн на фоне стремлений договориться с Китаем, решение еще могут отменить - WP

Президент США Дональд Трамп этим летом отказался предоставить Тайваню военную помощь в размере 400 миллионов долларов. Он пытается использовать это решение для достижения торгового соглашения с Китаем и возможного саммита с лидером КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на пять источников, пишет УНН.

Детали

По информации WP, такое решение, по данным пяти источников, знакомых с ситуацией, стало резким изменением в политике Вашингтона в отношении самоуправляющегося острова Тайвань, который Китай считает своей территорией, но "еще может быть отменено".

Китай мог бы ускорить окончание войны в Украине, если бы Европа действовала - Трамп18.09.25, 23:07 • 6856 просмотров

По словам источников, пакет на 400 млн долл. включал боеприпасы и ударные беспилотники и был бы "значительно смертоноснее", чем предыдущие поставки оружия. В Белом доме заявили, что окончательного решения пока не принято, тогда как тайваньское представительство в Вашингтоне воздержалось от комментариев.

Военные в США предупредили, что сейчас очень опасно оставлять Тайбэй без вооружения и военной поддержки на фоне стремительного усиления Народно-освободительной армии Китая. 

Это было бы абсолютно неподходящее время для США, чтобы убрать ногу с педали газа

- подчеркнул Дэн Блюменталь, бывший высокопоставленный чиновник Пентагона, ныне эксперт Американского института предпринимательства.

Ранее администрация экс-президента США Джо Байдена постоянно одобряла помощь Тайваню. Общие расходы на вооружение и военную поддержку во времена Байдена достигли более 2 миллиардов долларов. А Трамп убежден, что Тайвань, имея развитую экономику, должен самостоятельно закупать вооружение, подобно европейским странам, пишет издание.

США и Китай близки к соглашению по TikTok, но это может зависеть от торговых уступок - министр15.09.25, 13:55 • 2739 просмотров

В прошлом месяце на встрече представителей оборонного ведомства США и Тайваня в Анкоридже стороны договорились о масштабном пакете поставок оружия, сообщили четыре источника, знакомые с переговорами. Тайвань планирует оплатить новый пакет поставок вооружений, который может достичь миллиардов долларов, путем принятия дополнительного законопроекта о расходах на оборону, который сейчас обсуждается в законодательном органе.

По словам источников, пакет будет состоять почти исключительно из "асимметричного" оборудования, такого как беспилотники, ракеты и датчики для мониторинга побережья острова. Тем не менее, доставка этого оружия следующего поколения может занять годы. Тайбэй уже ожидает оружие на миллиарды долларов, включая истребители F-16 и противокорабельные ракеты Harpoon.

На этой неделе администрация неофициально предупредила Конгресс о потенциальной продаже оружия Тайваню на сумму 500 миллионов долларов, по словам помощника конгрессмена, который отказался уточнить, какое именно оборудование закупается.

Тем временем высокопоставленные чиновники администрации Трампа в последние недели провели телефонные разговоры с китайскими коллегами, пока президент США готовится к возможному саммиту с Си этой осенью.

Министр обороны США Пит Хегсет, который в этом месяце разговаривал с министром обороны Китая адмиралом Дун Цзюнем, "четко дал понять, что Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с Китаем, а также не стремятся к смене режима или удушению КНР", согласно сообщению Пентагона.

Напомним

В последние недели Китай значительно усилил военную риторику, в том числе демонстрируя новые возможности ядерного сдерживания, проводя громкие военные парады и отстаивая жесткую позицию в отношении Тайваня. 

Президент США Дональд Трамп заявил, что проведет переговоры с главой Китая Си Цзиньпином 19 сентября. Также он сказал, что большая торговая встреча в Европе между США и КНР прошла очень хорошо.  

Ранее Financial Times писала, что перспективы саммита Трампа и Си в Пекине омрачают таможенные тарифы и вопрос фентанила.  

Степан Гафтко

Новости Мира
Пит Хегсетх
Financial Times
Вашингтон Пост
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Вашингтон
Дональд Трамп
Тайвань
Си Цзиньпин
Джо Байден
Китай