Трамп заблокировал военную помощь Тайваню на $400 млн на фоне стремлений договориться с Китаем, решение еще могут отменить - WP

Президент США Дональд Трамп этим летом отказался предоставить Тайваню военную помощь в размере 400 миллионов долларов. Он пытается использовать это решение для достижения торгового соглашения с Китаем и возможного саммита с лидером КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на пять источников, пишет УНН.

Детали

По информации WP, такое решение, по данным пяти источников, знакомых с ситуацией, стало резким изменением в политике Вашингтона в отношении самоуправляющегося острова Тайвань, который Китай считает своей территорией, но "еще может быть отменено".

По словам источников, пакет на 400 млн долл. включал боеприпасы и ударные беспилотники и был бы "значительно смертоноснее", чем предыдущие поставки оружия. В Белом доме заявили, что окончательного решения пока не принято, тогда как тайваньское представительство в Вашингтоне воздержалось от комментариев.

Военные в США предупредили, что сейчас очень опасно оставлять Тайбэй без вооружения и военной поддержки на фоне стремительного усиления Народно-освободительной армии Китая.

Это было бы абсолютно неподходящее время для США, чтобы убрать ногу с педали газа - подчеркнул Дэн Блюменталь, бывший высокопоставленный чиновник Пентагона, ныне эксперт Американского института предпринимательства.

Ранее администрация экс-президента США Джо Байдена постоянно одобряла помощь Тайваню. Общие расходы на вооружение и военную поддержку во времена Байдена достигли более 2 миллиардов долларов. А Трамп убежден, что Тайвань, имея развитую экономику, должен самостоятельно закупать вооружение, подобно европейским странам, пишет издание.

В прошлом месяце на встрече представителей оборонного ведомства США и Тайваня в Анкоридже стороны договорились о масштабном пакете поставок оружия, сообщили четыре источника, знакомые с переговорами. Тайвань планирует оплатить новый пакет поставок вооружений, который может достичь миллиардов долларов, путем принятия дополнительного законопроекта о расходах на оборону, который сейчас обсуждается в законодательном органе.

По словам источников, пакет будет состоять почти исключительно из "асимметричного" оборудования, такого как беспилотники, ракеты и датчики для мониторинга побережья острова. Тем не менее, доставка этого оружия следующего поколения может занять годы. Тайбэй уже ожидает оружие на миллиарды долларов, включая истребители F-16 и противокорабельные ракеты Harpoon.

На этой неделе администрация неофициально предупредила Конгресс о потенциальной продаже оружия Тайваню на сумму 500 миллионов долларов, по словам помощника конгрессмена, который отказался уточнить, какое именно оборудование закупается.

Тем временем высокопоставленные чиновники администрации Трампа в последние недели провели телефонные разговоры с китайскими коллегами, пока президент США готовится к возможному саммиту с Си этой осенью.

Министр обороны США Пит Хегсет, который в этом месяце разговаривал с министром обороны Китая адмиралом Дун Цзюнем, "четко дал понять, что Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с Китаем, а также не стремятся к смене режима или удушению КНР", согласно сообщению Пентагона.

Напомним

В последние недели Китай значительно усилил военную риторику, в том числе демонстрируя новые возможности ядерного сдерживания, проводя громкие военные парады и отстаивая жесткую позицию в отношении Тайваня.

Президент США Дональд Трамп заявил, что проведет переговоры с главой Китая Си Цзиньпином 19 сентября. Также он сказал, что большая торговая встреча в Европе между США и КНР прошла очень хорошо.

Ранее Financial Times писала, что перспективы саммита Трампа и Си в Пекине омрачают таможенные тарифы и вопрос фентанила.