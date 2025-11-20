$42.090.00
16:14
Зеленський отримав від США проєкт плану для завершення війни
15:56
В Україні 21 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
Ексклюзив
15:30
Odrex і скандал довкола смерті пацієнта: експерти розвінчують версію про "тиск на бізнес"
13:38
У Києві з 4 грудня можна буде придбати новорічну ялинку: всі локації
Ексклюзив
13:09
Новий "мирний план" Трампа для України: експерт розкрив, якими можуть бути наслідки
12:48
Плей-офф відбору на ЧС: збірна України дізналася суперникаPhoto
12:24
Європа реагує на ймовірний 28-пунктний мирний план США для України та росії: що кажуть у столицях
12:24
Boost економіки: літакобудування повертає до бюджету 2,5 гривні на кожну гривню пільг
Ексклюзив
20 листопада, 08:56
Розширення агресії рф на захід: експерт розповів, як Польща готується до потенційної війни
20 листопада, 08:21
Сотні постраждалих і лише 12 найсуворіших вироків: Генпрокурор Кравченко закликав нардепів підтримати довічне ув'язнення за злочини проти дітей
Японія та Китай на межі нового загострення: Пекін запроваджує санкції, Токіо відмовляється вибачатися

Київ • УНН

 • 764 перегляди

Між Японією та Китаєм зросло нове напруження після заяви прем'єрки Японії Санае Такаіті про можливу реакцію Токіо на агресію Китаю проти Тайваню. Пекін запровадив санкції та погрожує новими, якщо Такаіті не вибачиться, але Токіо відмовляється.

Японія та Китай на межі нового загострення: Пекін запроваджує санкції, Токіо відмовляється вибачатися

Напруження між Японією та Китаєм різко зросло після заяви прем’єрки Японії Санае Такаіті про можливу реакцію Токіо на агресію Китаю проти Тайваню. Вона натякнула, що Тайванська криза може бути розцінена як "ситуація, яка представляє загрозу існуванню" країни, що відкриває шлях до участі Японії у конфлікті. Про це повідомляє ВВС, пише УНН.

Деталі

Пекін відповів жорстко – різкими дипломатичними заявами та економічними заходами, назвавши слова Такаіті неприйнятними. Китайська влада вже запровадила перший пакет обмежень і погрожує новими санкціями, якщо прем’єрка не попросить вибачення.

Китай звернувся з офіційним протестом до США через продаж зброї Тайваню17.11.25, 16:36 • 2799 переглядiв

Токіо ж наполягає: жодних вибачень не буде. Тим часом президент Тайваню скористався моментом, виклавши у соцмережах символічне фото із суші – жест, який у Тайбеї сприймають як тонкий натяк підтримки Японії.

Японія закликає своїх громадян у Китаї подбати про безпеку через суперечку про Тайвань18.11.25, 15:40 • 3352 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Тайвань
Китай
Японія
Сполучені Штати Америки