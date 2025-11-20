Японія та Китай на межі нового загострення: Пекін запроваджує санкції, Токіо відмовляється вибачатися

Напруження між Японією та Китаєм різко зросло після заяви прем’єрки Японії Санае Такаіті про можливу реакцію Токіо на агресію Китаю проти Тайваню. Вона натякнула, що Тайванська криза може бути розцінена як "ситуація, яка представляє загрозу існуванню" країни, що відкриває шлях до участі Японії у конфлікті. Про це повідомляє ВВС, пише УНН.

Деталі

Пекін відповів жорстко – різкими дипломатичними заявами та економічними заходами, назвавши слова Такаіті неприйнятними. Китайська влада вже запровадила перший пакет обмежень і погрожує новими санкціями, якщо прем’єрка не попросить вибачення.

Китай звернувся з офіційним протестом до США через продаж зброї Тайваню

Токіо ж наполягає: жодних вибачень не буде. Тим часом президент Тайваню скористався моментом, виклавши у соцмережах символічне фото із суші – жест, який у Тайбеї сприймають як тонкий натяк підтримки Японії.

Японія закликає своїх громадян у Китаї подбати про безпеку через суперечку про Тайвань