Японія закликає своїх громадян у Китаї подбати про безпеку через суперечку про Тайвань

Японія попередила своїх громадян у Китаї про необхідність посилити заходи безпеки та уникати місць масового скупчення людей на тлі суперечки, що загострюється, між двома найбільшими економіками Азії через висловлювання прем'єр-міністра Японії Санае Такаїті про Тайвань, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Такаїті спровокувала найсерйозніший дипломатичний конфлікт за останні роки, заявивши цього місяця японським законодавцям, що напад Китаю на Тайвань, що загрожує існуванню Японії, може спровокувати військову відповідь.

У вівторок високопоставлений японський чиновник зустрівся зі своїм колегою в Пекіні, щоб спробувати знизити напруженість, але прорив, схоже, не передбачався.

МЗС Китаю заявило, що на зустрічі наполягало на тому, щоб Такаїті взяла свої слова назад. Проте офіційний представник уряду Японії Мінору Кіхара дав зрозуміти, що Токіо не має наміру цього робити.

Ці висловлювання "не змінили існуючу позицію уряду", заявил Кіхара на пресконференції у вівторок, додавши, що уряд сподівається на мирне вирішення питань, що стосуються Тайваню, шляхом діалогу.

Додамо

За даними ЗМІ, Пекін стверджує, що Тайвань керувався демократичним шляхом і не відкидає застосування сили для взяття острова під свій контроль. Уряд Тайваню відкидає ці заяви.

Китайський дипломат у Японії відповів на висловлювання Такайті, опублікувавши в соціальних мережах загрозливий коментар на її адресу. Це викликало різку критику з боку Токіо, хоч і не змогло зупинити різкі висловлювання на її адресу в китайських державних ЗМІ.

Офіційне інформаційне агентство "Сіньхуа" заявило, що Такайті викликала "мілітаристських демонів" Японії у вівторок.

У зв'язку з висвітленням подій у китайських ЗМІ, посольство Японії в понеділок нагадало громадянам про необхідність поважати місцеві звичаї та виявляти обережність при спілкуванні з китайцями.

Reuters зауважує, що ця суперечка може завдати удару по економіці Японії, оскільки Пекін настійно рекомендував своїм громадянам утриматися від поїздок до цієї країни.

За офіційними даними, китайці становлять найбільшу частину всіх туристів, які відвідують Японію. Акції туристичних компаній у Японії різко впали на тлі цих новин.

Більше 10 китайських авіакомпаній, таких як Air China, China Eastern Airlines та China Southern Airlines, запропонували повернення коштів за квитки на рейси до Японії до 31 грудня, тоді як Sichuan Airlines скасувала плани рейсу Ченду-Саппоро як мінімум до березня, повідомили державні ЗМІ.

Кінодистриб'ютори також призупинили показ як мінімум двох японських фільмів у Китаї. Цей крок державна телекомпанія CCTV назвала у понеділок "розумним рішенням", яке відображає погіршення настроїв у країні.