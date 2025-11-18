Японія закликає своїх громадян у Китаї подбати про безпеку через суперечку про Тайвань

$42.070.02
48.790.20
ukenru
Ексклюзив
14:29 • 1178 перегляди
В Одесі жінку, яка розкидала сміття, прив'язали скотчем до лавки: у поліції відреагували
Ексклюзив
14:10 • 11089 перегляди
Біткоїн перегрівся: фінтехекспертка Олена Сосєдка спрогнозувала, що буде із ринком крипти
14:05 • 10233 перегляди
Іспанія виділяє Україні €1 млрд на американську зброю для ЗСУ
12:54 • 14051 перегляди
Довгий час працювали із спецслужбами рф: Туск заявив, що диверсії на залізниці у Польщі скоїли українці
11:49 • 19436 перегляди
Якою буде погода в Україні 19 листопада: синоптик Діденко озвучила прогноз на середу
18 листопада, 08:43 • 22465 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф приєднається до переговорів із Зеленським в Туреччині - Reuters
18 листопада, 07:59 • 29449 перегляди
росія атакувала енергетику у чотирьох областях, графіки у більшості областей - Міненерго
Ексклюзив
18 листопада, 07:00 • 24502 перегляди
Як доглядати за кімнатними рослинами взимку: основні порадиPhoto
Ексклюзив
17 листопада, 14:33 • 58551 перегляди
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
17 листопада, 14:15 • 50265 перегляди
У РНБО спростували інформацію, що Умєров відмовляється повертатись в Україну
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
3.4м/с
69%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
ЗСУ ліквідували 960 окупантів та 350 одиниць техніки за добу - Генштаб18 листопада, 05:44 • 28883 перегляди
Західну Україну замело раптовим снігом: Яремче та Буковель у білій ковдрі PhotoVideo18 листопада, 07:46 • 18580 перегляди
Енергія на зиму: Україна отримала 100 млн кубометрів газу новим морським маршрутом зі США 08:57 • 17430 перегляди
Королівський монетний двір Британії випустив монету в пам'ять про Фредді Мерк'юріVideo10:02 • 21127 перегляди
"Парасоціальний" стало словом 2025 року за версією Cambridge Dictionary: що це та до чого тут селебріті і ШІ10:16 • 18403 перегляди
Публікації
Сертифікаційний хаос: щоб зберегти міжнародні контракти, Державіаслужба виправляє помилки минулого керівництва 14:26 • 2810 перегляди
Біткоїн перегрівся: фінтехекспертка Олена Сосєдка спрогнозувала, що буде із ринком крипти
Ексклюзив
14:10 • 11092 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 81507 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 112037 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії 16 листопада, 07:00 • 103303 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олена Сосєдка
Блогери
Дональд Туск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Туреччина
Польща
Китай
Реклама
УНН Lite
Пірс Броснан готовий повернутися до ролі Доктора Фейта після успішного дебютуPhoto11:51 • 5228 перегляди
"Парасоціальний" стало словом 2025 року за версією Cambridge Dictionary: що це та до чого тут селебріті і ШІ10:16 • 18416 перегляди
Королівський монетний двір Британії випустив монету в пам'ять про Фредді Мерк'юріVideo10:02 • 21141 перегляди
Браян Мей назвав перенесений інсульт "дзвінком тривоги" та розповів фанатам про одужання17 листопада, 13:40 • 33083 перегляди
"Ілюзія обману 3" лідирує у світовому прокаті, тоді як "Людина, що біжить" провалився - Variety17 листопада, 09:03 • 41837 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Золото

Японія закликає своїх громадян у Китаї подбати про безпеку через суперечку про Тайвань

Київ • УНН

 • 1438 перегляди

Японія закликала своїх громадян у Китаї посилити заходи безпеки та уникати місць масового скупчення людей. Це пов'язано із загостренням суперечки між країнами через висловлювання прем'єр-міністра Японії Санае Такаїті про Тайвань.

Японія закликає своїх громадян у Китаї подбати про безпеку через суперечку про Тайвань

Японія попередила своїх громадян у Китаї про необхідність посилити заходи безпеки та уникати місць масового скупчення людей на тлі суперечки, що загострюється, між двома найбільшими економіками Азії через висловлювання прем'єр-міністра Японії Санае Такаїті про Тайвань, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Такаїті спровокувала найсерйозніший дипломатичний конфлікт за останні роки, заявивши цього місяця японським законодавцям, що напад Китаю на Тайвань, що загрожує існуванню Японії, може спровокувати військову відповідь.

У вівторок високопоставлений японський чиновник зустрівся зі своїм колегою в Пекіні, щоб спробувати знизити напруженість, але прорив, схоже, не передбачався.

МЗС Китаю заявило, що на зустрічі наполягало на тому, щоб Такаїті взяла свої слова назад. Проте офіційний представник уряду Японії Мінору Кіхара дав зрозуміти, що Токіо не має наміру цього робити.

Ці висловлювання "не змінили існуючу позицію уряду", заявил Кіхара на пресконференції у вівторок, додавши, що уряд сподівається на мирне вирішення питань, що стосуються Тайваню, шляхом діалогу.

Додамо

За даними ЗМІ, Пекін стверджує, що Тайвань керувався демократичним шляхом і не відкидає застосування сили для взяття острова під свій контроль. Уряд Тайваню відкидає ці заяви.

Китайський дипломат у Японії відповів на висловлювання Такайті, опублікувавши в соціальних мережах загрозливий коментар на її адресу. Це викликало різку критику з боку Токіо, хоч і не змогло зупинити різкі висловлювання на її адресу в китайських державних ЗМІ.

Офіційне інформаційне агентство "Сіньхуа" заявило, що Такайті викликала "мілітаристських демонів" Японії у вівторок.

У зв'язку з висвітленням подій у китайських ЗМІ, посольство Японії в понеділок нагадало громадянам про необхідність поважати місцеві звичаї та виявляти обережність при спілкуванні з китайцями.

Reuters зауважує, що ця суперечка може завдати удару по економіці Японії, оскільки Пекін настійно рекомендував своїм громадянам утриматися від поїздок до цієї країни.

За офіційними даними, китайці становлять найбільшу частину всіх туристів, які відвідують Японію. Акції туристичних компаній у Японії різко впали на тлі цих новин.

Більше 10 китайських авіакомпаній, таких як Air China, China Eastern Airlines та China Southern Airlines, запропонували повернення коштів за квитки на рейси до Японії до 31 грудня, тоді як Sichuan Airlines скасувала плани рейсу Ченду-Саппоро як мінімум до березня, повідомили державні ЗМІ.

Кінодистриб'ютори також призупинили показ як мінімум двох японських фільмів у Китаї. Цей крок державна телекомпанія CCTV назвала у понеділок "розумним рішенням", яке відображає погіршення настроїв у країні.

Антоніна Туманова

Новини Світу
Санкції
Соціальна мережа
Фільм
Пекін
Тайвань
Китай
Японія