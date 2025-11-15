$42.060.00
В Японии могут разместить американское ядерное оружие

Киев • УНН

 • 772 просмотра

Премьер-министр Японии Такаичи Санаэ рассматривает возможность сократить пацифистскую политику своей страны о недопущении ядерного оружия на своей территории. В Японии могут разместить ядерные стратегические вооружения.

В Японии могут разместить американское ядерное оружие

Премьер-министр Японии Такаичи Санаэ заявила, что обсуждает возможность размещения ядерного оружия США на территории Японии – это предполагает пересмотр традиционной ядерной политики страны, сообщает газета Mainichi, пишет УНН.

Детали

Такаичи Санаэ выступает за инициирование дебатов вокруг трех долгосрочных "неядерных принципов" Японии – "не владеть", "не производить" и "не размещать" ядерное оружие. 

По информации Mainichi, премьер предлагает пересмотреть эти принципы, чтобы разрешить размещение американских ядерных стратегических вооружений на японских базах. Такой шаг станет историческим отказом от пацифистской ядерной политики, которая существует в Японии со времен Второй мировой войны.

ч. Китайский консул угрожал Японии из-за Тайваня: "отрубить голову, которая сует нос"

Степан Гафтко

