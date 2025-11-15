В Японії можуть розмістити американську ядерну зброю
Київ • УНН
Прем'єр-міністерка Японії Такаїчі Санае розглядає можливість скоротити пацифістську політику своєї країни про недопущення ядерної зброї на своїй території. У Японії можуть розмістити ядерні стратегічні озброєння.
Прем’єр-міністерка Японії Такаїчі Санае заявила, що обговорює можливість розміщення ядерної зброї США на території Японії – це передбачає перегляд традиційної ядерної політики країни, повідомляє газета Mainichi, пише УНН.
Деталі
Такаїчі Санае виступає за ініціювання дебатів навколо трьох довготривалих "неядерних принципів" Японії – "не володіти", "не виробляти" і "не розміщувати" ядерну зброю.
За інформацією Mainichi, прем’єрка пропонує переглянути ці принципи, щоб дозволити розміщення американських ядерних стратегічних озброєнь на японських базах. Такий крок стане історичною відмовою від пацифістської ядерної політики, яка існує в Японії з часів Другої світової війни.
