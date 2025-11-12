Китайський консул погрожував Японії через Тайвань: "відрубати голову, яка суне носа"

Прем'єр-міністр Японії Санае Такаїчі нещодавно погрожувала розгорнути Сили самооборони у відповідь на китайську блокаду Тайваню, на що гостро відреагував генконсул Пекіну в Осаці Сюе Цзянь, опублікуавши моторошний допис на X. Передає УНН із посиланням на ВВС.

Деталі

Прем'єр-міністр Японії Санае Такаїчі на засіданні Бюджетного комітету Палати представників 7 листопада зробила заяву щодо політики КНР відносно Тайваню.

Відповідно до тексту нещодавно обраної керівниці уряду острівної країни, надзвичайна ситуація на Тайвані може стати "ситуацією, що загрожує існуванню". Це, відповідно, дозволить Японії скористатися своїм правом, і тоді Сили самооборони можуть бути розгорнуті для реагування на загрозу з боку Китаю.



Пізніше прем'єр-міністр дещо відступила, заявивши, що це була суто гіпотетична ситуація. Такаїчі пообіцяла, що в майбутньому буде обережніше з подібними зауваженнями в парламенті. Втім, "шкода" КНР, імовірно, вже була завдана.

Міністерство закордонних справ Китаю висловило різке невдоволення та рішучу опозицію, а також заявило про рішучий протест проти Японії.

Генеральний консул Китаю в Осаці в моторошному дописі на X, який згодом був видалений заявив буквально таке:

У нас немає іншого вибору, окрім як відрубати цю брудну голову, яка без вагань суне носа

Деякі японські політики з того часу закликали до вислання китайського консула.

Центральне телебачення Китаю також перейшло в "атаку".

У редакційній статті CCTV порівняло згадку Такаічі про ситуацію екзистенційної кризи з окупацією Імператорською японською армією регіону на північному сході Китаю, відомого тоді як "Маньчжурія", у 1931 році.

У соціальних мережах користувачі, пов'язані з CCTV, жорстко критикували Такаічі, називаючи її "порушницею спокою".

Питання Тайваню є чутливим

Напруженість демонструє, наскільки складними є взаємовідносини країн всього далекосхідного регіону через неврегульоване, в першу чергу з точки зору КНР, питання політичного статусу Тайваню.

Після Другої світової війни Китайська Республіка (офіційна назва Тайваню) встановила там свій уряд. Відтоді острів залишається предметом суперечок: Китай вважає Тайвань частиною Китайської Народної Республіки та ніколи не виключав застосування сили для повторного включення провінції.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що китайський лідер Сі Цзіньпін усвідомлює можливі наслідки військового нападу на Тайвань, однак відмовився розкривати, як діятимуть Сполучені Штати у разі вторгнення Китаю.

