Китайский консул угрожал Японии из-за Тайваня: «отрубить голову, которая сует нос»

Премьер-министр Японии Санаэ Такаичи недавно пригрозила развернуть Силы самообороны в ответ на китайскую блокаду Тайваня, на что остро отреагировал генконсул Пекина в Осаке Сюэ Цзянь, опубликовав жуткий пост на X. Передает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Премьер-министр Японии Санаэ Такаичи на заседании Бюджетного комитета Палаты представителей 7 ноября сделала заявление относительно политики КНР в отношении Тайваня.

Согласно тексту недавно избранной главы правительства островной страны, чрезвычайная ситуация на Тайване может стать "ситуацией, угрожающей существованию". Это, соответственно, позволит Японии воспользоваться своим правом, и тогда Силы самообороны могут быть развернуты для реагирования на угрозу со стороны Китая.



Позже премьер-министр несколько отступила, заявив, что это была сугубо гипотетическая ситуация. Такаичи пообещала, что в будущем будет осторожнее с подобными замечаниями в парламенте. Впрочем, "ущерб" КНР, вероятно, уже был нанесен.

Министерство иностранных дел Китая выразило резкое недовольство и решительную оппозицию, а также заявило о решительном протесте против Японии.

Генеральный консул Китая в Осаке в жутком посте на X, который впоследствии был удален, заявил буквально следующее:

У нас нет другого выбора, кроме как отрубить эту грязную голову, которая без колебаний сует нос

Некоторые японские политики с тех пор призывали к высылке китайского консула.

Центральное телевидение Китая также перешло в "атаку".

В редакционной статье CCTV сравнило упоминание Такаичи о ситуации экзистенциального кризиса с оккупацией Императорской японской армией региона на северо-востоке Китая, известного тогда как "Маньчжурия", в 1931 году.

В социальных сетях пользователи, связанные с CCTV, жестко критиковали Такаичи, называя ее "нарушительницей спокойствия".

Вопрос Тайваня является чувствительным

Напряженность демонстрирует, насколько сложными являются взаимоотношения стран всего дальневосточного региона из-за неурегулированного, в первую очередь с точки зрения КНР, вопроса политического статуса Тайваня.

После Второй мировой войны Китайская Республика (официальное название Тайваня) установила там свое правительство. С тех пор остров остается предметом споров: Китай считает Тайвань частью Китайской Народной Республики и никогда не исключал применения силы для повторного включения провинции.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что китайский лидер Си Цзиньпин осознает возможные последствия военного нападения на Тайвань, однако отказался раскрывать, как будут действовать Соединенные Штаты в случае вторжения Китая.

