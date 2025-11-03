$42.080.01
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Сі Цзіньпін "знає про наслідки" вторгнення на Тайвань - Президент США

Київ • УНН

 • 1510 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сі Цзіньпін розуміє можливі наслідки військового нападу на Тайвань. Трамп відмовився розкривати, як США діятимуть у разі вторгнення Китаю.

Сі Цзіньпін "знає про наслідки" вторгнення на Тайвань - Президент США

Президент США Дональд Трамп заявив, що китайський лідер Сі Цзіньпін усвідомлює можливі наслідки військового нападу на Тайвань, однак відмовився розкривати, як діятимуть Сполучені Штати у разі вторгнення Китаю. Про це інформує УНН з посиланням на CBS News.

Деталі

Під час інтерв'ю у Трампа запитали, чи готовий він віддати наказ американським військовим захищати Тайвань у разі нападу Китаю. Президент зазначив, що не обговорював цього з Сі Цзіньпіном, однак наголосив, що Пекін "добре розуміє", чим це може обернутися.

Він (Сі Цзіньпін – ред.) ніколи не піднімав цього питання. Люди були трохи здивовані цим. Але вони розуміють, що буде. Він відкрито сказав, і його люди відкрито сказали на зустрічах: "Ми ніколи нічого не зробимо, поки Трамп є президентом", тому що вони знають наслідки

- сказав Глава Білого дому.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп повідомив, що обговорював питання ядерного роззброєння з володимиром путіним і Сі Цзіньпіном, а також пояснив причини відновлення Сполученими Штатами ядерних випробувань.

Гегсет: відносини США та Китаю ніколи не були кращими02.11.25, 07:01 • 8794 перегляди

Віта Зеленецька

