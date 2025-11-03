Сі Цзіньпін "знає про наслідки" вторгнення на Тайвань - Президент США
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сі Цзіньпін розуміє можливі наслідки військового нападу на Тайвань. Трамп відмовився розкривати, як США діятимуть у разі вторгнення Китаю.
Деталі
Під час інтерв'ю у Трампа запитали, чи готовий він віддати наказ американським військовим захищати Тайвань у разі нападу Китаю. Президент зазначив, що не обговорював цього з Сі Цзіньпіном, однак наголосив, що Пекін "добре розуміє", чим це може обернутися.
Він (Сі Цзіньпін – ред.) ніколи не піднімав цього питання. Люди були трохи здивовані цим. Але вони розуміють, що буде. Він відкрито сказав, і його люди відкрито сказали на зустрічах: "Ми ніколи нічого не зробимо, поки Трамп є президентом", тому що вони знають наслідки
Президент США Дональд Трамп повідомив, що обговорював питання ядерного роззброєння з володимиром путіним і Сі Цзіньпіном, а також пояснив причини відновлення Сполученими Штатами ядерних випробувань.
