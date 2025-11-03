$42.080.01
Си Цзиньпин «знает о последствиях» вторжения на Тайвань – Президент США

Киев • УНН

 • 710 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что Си Цзиньпин понимает возможные последствия военного нападения на Тайвань. Трамп отказался раскрывать, как США будут действовать в случае вторжения Китая.

Си Цзиньпин «знает о последствиях» вторжения на Тайвань – Президент США

Президент США Дональд Трамп заявил, что китайский лидер Си Цзиньпин осознает возможные последствия военного нападения на Тайвань, однако отказался раскрывать, как будут действовать Соединенные Штаты в случае вторжения Китая. Об этом информирует УНН со ссылкой на CBS News.

Детали

Во время интервью у Трампа спросили, готов ли он отдать приказ американским военным защищать Тайвань в случае нападения Китая. Президент отметил, что не обсуждал этого с Си Цзиньпином, однако подчеркнул, что Пекин "хорошо понимает", чем это может обернуться.

Он (Си Цзиньпин – ред.) никогда не поднимал этот вопрос. Люди были немного удивлены этим. Но они понимают, что будет. Он открыто сказал, и его люди открыто сказали на встречах: "Мы никогда ничего не сделаем, пока Трамп является президентом", потому что они знают последствия

- сказал Глава Белого дома.

Напомним

Президент США Дональд Трамп сообщил, что обсуждал вопросы ядерного разоружения с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, а также объяснил причины возобновления Соединенными Штатами ядерных испытаний.

Вита Зеленецкая

