Си Цзиньпин «знает о последствиях» вторжения на Тайвань – Президент США
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил, что Си Цзиньпин понимает возможные последствия военного нападения на Тайвань. Трамп отказался раскрывать, как США будут действовать в случае вторжения Китая.
Президент США Дональд Трамп заявил, что китайский лидер Си Цзиньпин осознает возможные последствия военного нападения на Тайвань, однако отказался раскрывать, как будут действовать Соединенные Штаты в случае вторжения Китая. Об этом информирует УНН со ссылкой на CBS News.
Детали
Во время интервью у Трампа спросили, готов ли он отдать приказ американским военным защищать Тайвань в случае нападения Китая. Президент отметил, что не обсуждал этого с Си Цзиньпином, однако подчеркнул, что Пекин "хорошо понимает", чем это может обернуться.
Он (Си Цзиньпин – ред.) никогда не поднимал этот вопрос. Люди были немного удивлены этим. Но они понимают, что будет. Он открыто сказал, и его люди открыто сказали на встречах: "Мы никогда ничего не сделаем, пока Трамп является президентом", потому что они знают последствия
Напомним
Президент США Дональд Трамп сообщил, что обсуждал вопросы ядерного разоружения с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, а также объяснил причины возобновления Соединенными Штатами ядерных испытаний.
Хегсет: отношения США и Китая никогда не были лучше02.11.25, 07:01 • 8772 просмотра