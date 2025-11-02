Хегсет: отношения США и Китая никогда не были лучше

$42.080.01
48.980.00
ukenru
1 ноября, 14:21 • 29926 просмотра
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
1 ноября, 14:06 • 59713 просмотра
Каждый украинец сможет бесплатно проехать 3000 километров по железной дороге - Зеленский
1 ноября, 08:30 • 65496 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 89064 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
1 ноября, 06:00 • 80704 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября
31 октября, 20:50 • 42373 просмотра
ГУР проводит контратаку под Покровском, чтобы разблокировать логистику - источник
31 октября, 18:17 • 55430 просмотра
В Украине временно запретили экспорт необработанной древесины
31 октября, 17:29 • 44907 просмотра
Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk, окончательное решение за Трампом - СМИ
31 октября, 16:15 • 37855 просмотра
Экс-мэра Одессы Труханова отправили под круглосуточный домашний арест до 28 декабря
Эксклюзив
31 октября, 14:27 • 37200 просмотра
Женитьба через "Дію": более 50 парам было отказано в регистрации брака
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
Украина готовится к отключениям света 2 ноября: графики для бытовых потребителей и промышленности1 ноября, 21:24 • 11414 просмотра
Мужчина в Харьковской области подорвался на взрывоопасном предмете: подробности1 ноября, 21:52 • 7450 просмотра
Одесский клуб попал в скандал из-за российской музыкиVideo1 ноября, 22:23 • 14893 просмотра
Автор идеи приглашения иностранных журналистов в Покровск и Купянск прибыл на оккупированную Донетчину - ЦПД01:25 • 20508 просмотра
Десятки тысяч сербов почтили память погибших на вокзале, игнорируя угрозы Вучича02:23 • 5092 просмотра
публикации
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 89065 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября1 ноября, 06:00 • 80705 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 85954 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов31 октября, 12:08 • 72154 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
Эксклюзив
31 октября, 10:56 • 63583 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Музыкант
Дональд Трамп
Александр Сырский
Николас Мадуро
Актуальные места
Украина
Днепропетровская область
Соединённые Штаты
Канада
Покровск
Реклама
УНН Lite
Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сынаVideo1 ноября, 13:37 • 25733 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo1 ноября, 08:30 • 65486 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 85946 просмотра
Показан официальный трейлер финального сезона "Очень странных дел"Video31 октября, 11:19 • 51960 просмотра
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор30 октября, 19:41 • 60328 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Социальная сеть
Золото

Хегсет: отношения США и Китая никогда не были лучше

Киев • УНН

 • 942 просмотра

Глава Министерства войны США Пит Хегсет заявил об улучшении отношений между Соединенными Штатами и Китаем. Это произошло после встречи президента США Дональда Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином в Южной Корее и его собственной встречи с министром национальной обороны Китая адмиралом Дон Джуном в Малайзии.

Хегсет: отношения США и Китая никогда не были лучше

Отношения между Соединенными Штатами Америки и Китаем никогда не были лучше. Об этом в соцсети Х написал глава Министерства войны США Пит Хэгсет, сообщает УНН.

Детали

По его словам, после исторической встречи президента США Дональда Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином в Южной Корее он провел такую же позитивную встречу со своим коллегой, министром национальной обороны Китая адмиралом Дон Джуном в Малайзии.

И мы снова разговаривали прошлой ночью. Мы с адмиралом согласны, что мир, стабильность и хорошие отношения — это лучший путь для наших двух великих и сильных стран. Как сказал президент Трамп, его историческая "встреча G2" задала тон для вечного мира и успеха для США и Китая. Военное министерство сделает то же самое — мир через силу, взаимное уважение и позитивные отношения

- отметил Хэгсет.

Он добавил, что стороны также договорились о необходимости создания военных каналов для разрядки конфликтов и деэскалации любых возникающих проблем.

"Вскоре у нас состоятся еще несколько встреч по этому поводу", - резюмировал глава Пентагона.

Напомним

На днях министр войны США Пит Хэгсет провел встречу с китайским коллегой Дон Джуном в Куала-Лумпуре – переговоры состоялись на следующий день после договоренностей о "перемирии" между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином.

Россия больше не нужна ни Пекину, ни Вашингтону: в ЦПД прокомментировали переговоры Китая и США30.10.25, 11:48 • 3823 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Пит Хегсетх
Пентагон
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Китай
Соединённые Штаты