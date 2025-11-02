Хегсет: отношения США и Китая никогда не были лучше
Киев • УНН
Глава Министерства войны США Пит Хегсет заявил об улучшении отношений между Соединенными Штатами и Китаем. Это произошло после встречи президента США Дональда Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином в Южной Корее и его собственной встречи с министром национальной обороны Китая адмиралом Дон Джуном в Малайзии.
Отношения между Соединенными Штатами Америки и Китаем никогда не были лучше. Об этом в соцсети Х написал глава Министерства войны США Пит Хэгсет, сообщает УНН.
Детали
По его словам, после исторической встречи президента США Дональда Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином в Южной Корее он провел такую же позитивную встречу со своим коллегой, министром национальной обороны Китая адмиралом Дон Джуном в Малайзии.
И мы снова разговаривали прошлой ночью. Мы с адмиралом согласны, что мир, стабильность и хорошие отношения — это лучший путь для наших двух великих и сильных стран. Как сказал президент Трамп, его историческая "встреча G2" задала тон для вечного мира и успеха для США и Китая. Военное министерство сделает то же самое — мир через силу, взаимное уважение и позитивные отношения
Он добавил, что стороны также договорились о необходимости создания военных каналов для разрядки конфликтов и деэскалации любых возникающих проблем.
"Вскоре у нас состоятся еще несколько встреч по этому поводу", - резюмировал глава Пентагона.
Напомним
На днях министр войны США Пит Хэгсет провел встречу с китайским коллегой Дон Джуном в Куала-Лумпуре – переговоры состоялись на следующий день после договоренностей о "перемирии" между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином.
