Хегсет: отношения США и Китая никогда не были лучше

Отношения между Соединенными Штатами Америки и Китаем никогда не были лучше. Об этом в соцсети Х написал глава Министерства войны США Пит Хэгсет, сообщает УНН.

По его словам, после исторической встречи президента США Дональда Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином в Южной Корее он провел такую же позитивную встречу со своим коллегой, министром национальной обороны Китая адмиралом Дон Джуном в Малайзии.

И мы снова разговаривали прошлой ночью. Мы с адмиралом согласны, что мир, стабильность и хорошие отношения — это лучший путь для наших двух великих и сильных стран. Как сказал президент Трамп, его историческая "встреча G2" задала тон для вечного мира и успеха для США и Китая. Военное министерство сделает то же самое — мир через силу, взаимное уважение и позитивные отношения