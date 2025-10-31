Очільники Міноборони США та Китаю Хегсет і Дон Джун провели переговори після "перемир’я" Трампа та Сі
Київ • УНН
Після перемир'я між китайським та американським лідерами зустріч провели очільники міністерств оборони Піт Хегсет та Дон Джун.
Міністр оборони США Піт Хегсет провів зустріч із китайським колегою Дон Джуном у Куала-Лумпурі – переговори відбулися наступного дня після домовленостей про "перемир’я" між Дональдом Трампом і Сі Цзіньпіном. Про це повідомляє Вloomberg, передає УНН.
Деталі
Очільники оборонних відомств США та Китаю зустрілися під час саміту міністрів оборони країн Південно-Східної Азії в Малайзії. Після переговорів офіційних заяв не оприлюднили. Зустріч стала продовженням курсу на зниження напруженості, узгодженого напередодні під час саміту президента США Дональда Трампа з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Південній Кореї.
Хегсет останніми місяцями активно закликає союзників у Індо-Тихоокеанському регіоні збільшити оборонні бюджети й координувати зусилля проти зростаючого впливу Пекіна. Під час поїздки до Японії він обговорив із міністром оборони Шінджіро Коїдзумі спільну стратегію стримування Китаю.
За даними китайського Міноборони, у попередній розмові Дон Джун наголошував, що Пекін прагне стабільних відносин, але не допустить підтримки незалежності Тайваню.
Тим часом, за інформацією CBS News, Індо-Тихоокеанське командування США отримало наказ підготувати "демонстрацію сили" у відповідь на нещодавні дії Китаю в Південнокитайському морі.
Пекін своєю чергою продовжує активно патрулювати Тайванську протоку та заявляє про готовність реагувати на будь-яке "втручання" США в регіональні справи.
