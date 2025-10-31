Главы Минобороны США и Китая Хегсет и Дон Джун провели переговоры после «перемирия» Трампа и Си

Министр обороны США Пит Хегсет провел встречу с китайским коллегой Дон Джуном в Куала-Лумпуре – переговоры состоялись на следующий день после договоренностей о "перемирии" между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

Главы оборонных ведомств США и Китая встретились во время саммита министров обороны стран Юго-Восточной Азии в Малайзии. После переговоров официальных заявлений не обнародовали. Встреча стала продолжением курса на снижение напряженности, согласованного накануне во время саммита президента США Дональда Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином в Южной Корее.

Хегсет в последние месяцы активно призывает союзников в Индо-Тихоокеанском регионе увеличить оборонные бюджеты и координировать усилия против растущего влияния Пекина. Во время поездки в Японию он обсудил с министром обороны Синдзиро Коидзуми совместную стратегию сдерживания Китая.

По данным китайского Минобороны, в предыдущем разговоре Дон Джун подчеркивал, что Пекин стремится к стабильным отношениям, но не допустит поддержки независимости Тайваня.

Тем временем, по информации CBS News, Индо-Тихоокеанское командование США получило приказ подготовить "демонстрацию силы" в ответ на недавние действия Китая в Южно-Китайском море.

Пекин в свою очередь продолжает активно патрулировать Тайваньский пролив и заявляет о готовности реагировать на любое "вмешательство" США в региональные дела.

