Сенат США проголосував проти глобальних мит Трампа стосовно 100 країн

30 жовтня Сенат США скасував так звані "взаємні" мита президента США Дональда Трампа, які торкалися понад 100 країн. За резолюцію про скасування базових мит проголосували всі демократи та четверо республіканців. Це вже третій випадок за тиждень, коли сенатори-республіканці підтримали демократів у питанні торгівельної політики, пише УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

У четвер Сенат США виступив проти глобальних мит Дональда Трампа, які стосуються понад 100 країн, проголосувавши за анулювання так званих "взаємних" тарифів. Чотири республіканці разом з усіма демократами проголосували 51 проти 47 за резолюцію про скасування базових тарифів, запроваджених президентом виконавчим указом - пише видання.

Як вказано - це вже третій раз, коли республіканці голосували разом з демократами за резолюцію щодо мит цього тижня. Раніше вони виступали за скасування мит, спрямованих проти Бразилії та Канади.

Рідкісний випадок опозиції всередині республіканців під час другого терміну Трампа стався, коли сенатори Сьюзен Коллінз (Мен), Мітч Макконнелл і Ренд Пол (Кентуккі) та Ліза Мурковскі (Аляска) приєдналися до демократів у голосуванні проти президента, зазначає The Guardian.

Доповнення

Голосування відбувається на тлі завершення тижня Трампа в Азії, де він уклав угоду з Китаєм про зниження мит на китайські товари в країну та зобов'язання Китаю купувати американські соєві боби, що є болючою проблемою торгівельних війн, які викликали занепокоєння у фермерів, серед інших поступок.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що президент США Дональд Трамп запропонував Китаю угоду щодо нафти та газу після зустрічі з Сі Цзіньпіном та оголошення пом'якшень у торгівельному конфлікті. Ця пропозиція стосується закупівлі американської енергетики, зокрема з Аляски, і потенціал угоди вивчатимуть міністр енергетики та міністр внутрішніх справ.