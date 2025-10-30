$42.080.01
Сенат США проголосовал против глобальных пошлин Трампа в отношении 100 стран

Киев • УНН

 • 244 просмотра

Сенат США проголосовал за отмену глобальных тарифов Трампа в сфере международной торговли. Одобрена двухпартийная резолюция об отмене введенных президентом США пошлин. Сейчас это уже третий случай за неделю, когда голоса республиканцев объединяются с демократами по политике США в сфере торговли.

Сенат США проголосовал против глобальных пошлин Трампа в отношении 100 стран

30 октября Сенат США отменил так называемые «взаимные» пошлины президента США Дональда Трампа, которые касались более 100 стран. За резолюцию об отмене базовых пошлин проголосовали все демократы и четверо республиканцев. Это уже третий случай за неделю, когда сенаторы-республиканцы поддержали демократов в вопросе торговой политики, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Подробности

В четверг Сенат США выступил против глобальных пошлин Дональда Трампа, которые касаются более 100 стран, проголосовав за аннулирование так называемых «взаимных» тарифов. Четыре республиканца вместе со всеми демократами проголосовали 51 против 47 за резолюцию об отмене базовых тарифов, введенных президентом исполнительным указом

- пишет издание.

Как указано - это уже третий раз, когда республиканцы голосовали вместе с демократами за резолюцию по пошлинам на этой неделе. Ранее они выступали за отмену пошлин, направленных против Бразилии и Канады.

Редкий случай оппозиции внутри республиканцев во время второго срока Трампа произошел, когда сенаторы Сьюзен Коллинз (Мэн), Митч Макконнелл и Рэнд Пол (Кентукки) и Лиза Мурковски (Аляска) присоединились к демократам в голосовании против президента, отмечает The Guardian.

Дополнение

Голосование происходит на фоне завершения недели Трампа в Азии, где он заключил соглашение с Китаем о снижении пошлин на китайские товары в страну и обязательства Китая покупать американские соевые бобы, что является болезненной проблемой торговых войн, которые вызвали обеспокоенность у фермеров, среди других уступок.

Напомним

Ранее УНН писал, что президент США Дональд Трамп предложил Китаю соглашение по нефти и газу после встречи с Си Цзиньпином и объявления смягчений в торговом конфликте. Это предложение касается закупки американской энергетики, в частности с Аляски, и потенциал соглашения будут изучать министр энергетики и министр внутренних дел.

Алена Уткина

ЭкономикаПолитика
Санкции
Энергетика
Хранитель
Сенат Соединенных Штатов Америки
Митч Макконнелл
Сьюзен Коллинз
Рэнд Пол
Бразилия
Дональд Трамп
Канада
Си Цзиньпин
Китай
Соединённые Штаты