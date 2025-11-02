Гегсет: відносини США та Китаю ніколи не були кращими

Відносини між Сполученими Штатами Америки та Китаєм ще ніколи не були кращими. Про це у соцмережі Х написав глава Міністерства війни США Піт Гегсет, повідомляє УНН.

За його словами, після історичної зустрічі президента США Дональдв Трампа з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Південній Кореї він мав таку ж позитивну зустріч зі своїм колегою, міністром національної оборони Китаю адміралом Дон Джуном у Малайзії.

І ми знову розмовляли минулої ночі. Ми з адміралом погоджуємося, що мир, стабільність і добрі відносини - це найкращий шлях для наших двох великих і сильних країн. Як сказав президент Трамп, його історична "зустріч G2" задала тон для вічного миру та успіху для США та Китаю. Військове міністерство зробить те саме — мир через силу, взаємну повагу та позитивні відносини