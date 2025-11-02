Гегсет: відносини США та Китаю ніколи не були кращими
Київ • УНН
Глава Міністерства війни США Піт Гегсет заявив про покращення відносин між Сполученими Штатами та Китаєм. Це сталося після зустрічі президента США Дональда Трампа з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Південній Кореї та його власної зустрічі з міністром національної оборони Китаю адміралом Дон Джуном у Малайзії.
Відносини між Сполученими Штатами Америки та Китаєм ще ніколи не були кращими. Про це у соцмережі Х написав глава Міністерства війни США Піт Гегсет, повідомляє УНН.
Деталі
За його словами, після історичної зустрічі президента США Дональдв Трампа з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Південній Кореї він мав таку ж позитивну зустріч зі своїм колегою, міністром національної оборони Китаю адміралом Дон Джуном у Малайзії.
І ми знову розмовляли минулої ночі. Ми з адміралом погоджуємося, що мир, стабільність і добрі відносини - це найкращий шлях для наших двох великих і сильних країн. Як сказав президент Трамп, його історична "зустріч G2" задала тон для вічного миру та успіху для США та Китаю. Військове міністерство зробить те саме — мир через силу, взаємну повагу та позитивні відносини
Він додав, що сторони також погодилися про необхідність створення військових каналів для розрядки конфліктів та деескалації будь-яких проблем, що виникають.
"Незабаром у нас відбудуться ще кілька зустрічей з цього приводу", - резюмував глава Пентагона.
Нагадаємо
Днями міністр війни США Піт Гегсет провів зустріч із китайським колегою Дон Джуном у Куала-Лумпурі – переговори відбулися наступного дня після домовленостей про "перемир’я" між Дональдом Трампом і Сі Цзіньпіном.
