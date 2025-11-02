$42.080.01
1 листопада, 14:21
Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо
1 листопада, 14:06
Кожен українець зможе безкоштовно проїхати 3000 кілометрів залізницею - Зеленський
1 листопада, 08:30
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo
Ексклюзив
1 листопада, 07:00
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
1 листопада, 06:00
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада
31 жовтня, 20:50
ГУР проводить контратаку під Покровськом, щоб розблокувати логістику - джерело
31 жовтня, 18:17
В Україні тимчасово заборонили експорт необробленої деревини
31 жовтня, 17:29
Пентагон схвалив передачу Україні ракет Tomahawk, остаточне рішення за Трампом - ЗМІ
31 жовтня, 16:15
Ексмера Одеси Труханова відправили під цілодобовий домашній арешт до 28 грудня
Ексклюзив
31 жовтня, 14:27
Одруження через "Дію": понад 50 парам було відмовлено у реєстрації шлюбу
Гегсет: відносини США та Китаю ніколи не були кращими

Київ • УНН

 • 1290 перегляди

Глава Міністерства війни США Піт Гегсет заявив про покращення відносин між Сполученими Штатами та Китаєм. Це сталося після зустрічі президента США Дональда Трампа з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Південній Кореї та його власної зустрічі з міністром національної оборони Китаю адміралом Дон Джуном у Малайзії.

Гегсет: відносини США та Китаю ніколи не були кращими

Відносини між Сполученими Штатами Америки та Китаєм ще ніколи не були кращими. Про це у соцмережі Х написав глава Міністерства війни США Піт Гегсет, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, після історичної зустрічі президента США Дональдв Трампа з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Південній Кореї він мав таку ж позитивну зустріч зі своїм колегою, міністром національної оборони Китаю адміралом Дон Джуном у Малайзії.

І ми знову розмовляли минулої ночі. Ми з адміралом погоджуємося, що мир, стабільність і добрі відносини - це найкращий шлях для наших двох великих і сильних країн. Як сказав президент Трамп, його історична "зустріч G2" задала тон для вічного миру та успіху для США та Китаю. Військове міністерство зробить те саме — мир через силу, взаємну повагу та позитивні відносини

- зазначив Гегсет.

Він додав, що сторони також погодилися про необхідність створення військових каналів для розрядки конфліктів та деескалації будь-яких проблем, що виникають.

"Незабаром у нас відбудуться ще кілька зустрічей з цього приводу", - резюмував глава Пентагона.

Нагадаємо

Днями міністр війни США Піт Гегсет провів зустріч із китайським колегою Дон Джуном у Куала-Лумпурі – переговори відбулися наступного дня після домовленостей про "перемир’я" між Дональдом Трампом і Сі Цзіньпіном.

росія більше не потрібна ні Пекіну, ні Вашингтону: у ЦПД прокоментували переговори Китаю і США30.10.25, 11:48 • 3827 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

