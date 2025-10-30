росія більше не потрібна ні Пекіну, ні Вашингтону: у ЦПД прокоментували переговори Китаю і США

$42.080.01
Ексклюзив
10:10
Контракт з нардепом-хабарником Одарченко, який є ректором Державного біотехнологічного університету, слід розірвати – член вченої ради ДБТУPhoto
08:17
Погодинні відключення світла скасовані, але можуть повернутися - Міненерго
Ексклюзив
08:02
Цілі, які переслідує Китай: експерт оцінив ймовірність участі Пекіна у переговорах щодо війни в Україні
07:49
Вінниччина і Прикарпаття зазнали атаки рф на критичну інфраструктуру: є постраждалі, у Ладижині - перебої зі світлом, водою та теплом
06:13
Трамп обговорив війну рф проти України із Сі Цзіньпіном: каже, Китай працюватиме над вирішенням разом зі США
30 жовтня, 01:44
Трамп доручив розпочати випробування ядерної зброї США
29 жовтня, 18:25
В Україні молодь віком 18–25 років зможе отримати до 200 тис. грн на старт бізнесу
29 жовтня, 16:51
Суд відправив ексголову Укренерго Кудрицького під варту на два місяці
Ексклюзив
29 жовтня, 14:53
В Ірпені кіт загинув після ймовірного пострілу: поліція розслідує інцидент
Ексклюзив
29 жовтня, 12:54
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Вночі москва зазнала атаки безпілотників, кілька російських аеропортів призупинили роботу30 жовтня, 02:14
Запоріжжя зазнало ворожої атаки: пошкоджено об'єкт інфраструктури, у місті вирують пожежі30 жовтня, 03:11
Ворожі удари по енергетичній інфраструктурі спричинили перебої зі світлом та затримки поїздів04:34
В усіх регіонах України графіки відключень світла до 19 години - Укренерго06:35
Зимові канікули у 2026 році: коли і скільки відпочиватимуть школярі в України08:40
Зимові канікули у 2026 році: коли і скільки відпочиватимуть школярі в України08:40
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
29 жовтня, 12:54
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростуть29 жовтня, 11:54
Бюджетні та смачні: п'ять рецептів обідів до 100 грн для економних господинь29 жовтня, 11:14
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
Ексклюзив
29 жовтня, 07:00
Селена Гомес та Бенні Бланко відзначили місяць шлюбу: як пройшов відпочинок зірок у Каліфорнії29 жовтня, 15:50
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію29 жовтня, 13:18
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-Анджелесі29 жовтня, 08:05
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекорд29 жовтня, 06:46
Поп-зірка Дуа Ліпа очолила рейтинг найзаможніших зірок до 30 років у Британії та Ірландії28 жовтня, 18:29
росія більше не потрібна ні Пекіну, ні Вашингтону: у ЦПД прокоментували переговори Китаю і США

Київ • УНН

 • 650 перегляди

На думку начальника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка, Китай і США вирішили більше не воювати між собою, а заробляти разом.

росія більше не потрібна ні Пекіну, ні Вашингтону: у ЦПД прокоментували переговори Китаю і США

Підписання президентом США Дональдом Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном однорічної торгівельної угоди про рідкісноземельні метали й зниження мит говорить про "спільне завершення війни в Україні". Про це повідомляє УНН з посиланням на начальника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка.

Деталі

За словами начальника ЦПД, схоже, Китай і США вирішили більше не воювати між собою, а заробляти разом.

У перекладі дипломатії це означає - росія більше не потрібна ні Пекіну, ні Вашингтону. Її козирі - дешеві ресурси - згоріли в один день

- йдеться в повідомленні.

Коваленко додав, що Китай і США - не вороги, а партнери. А для москви, на його думку, це - катастрофа. Він додав: поки російський диктатор володимир путін запускає ракети, реальні домовленості про майбутній світопорядок ухвалюються без нього.

Китай тепер має стимул торгувати з Америкою, а не підтримувати токсичну війну Кремля. Якщо Пекін і Вашингтон знайдуть нову формулу співіснування, рф просто залишиться за межами цивілізованого світу, у вічній ролі сировинного придатку, але ситуативного

- резюмував начальник ЦПД.

Цілі, які переслідує Китай: експерт оцінив ймовірність участі Пекіна у переговорах щодо війни в Україні30.10.25, 10:02

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Андрій Кудряшов
Війна в Україні
Володимир Путін
Рада національної безпеки і оборони України
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Китай
Сполучені Штати Америки
Україна