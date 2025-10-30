росія більше не потрібна ні Пекіну, ні Вашингтону: у ЦПД прокоментували переговори Китаю і США

Підписання президентом США Дональдом Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном однорічної торгівельної угоди про рідкісноземельні метали й зниження мит говорить про "спільне завершення війни в Україні". Про це повідомляє УНН з посиланням на начальника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка.

За словами начальника ЦПД, схоже, Китай і США вирішили більше не воювати між собою, а заробляти разом.

У перекладі дипломатії це означає - росія більше не потрібна ні Пекіну, ні Вашингтону. Її козирі - дешеві ресурси - згоріли в один день

Коваленко додав, що Китай і США - не вороги, а партнери. А для москви, на його думку, це - катастрофа. Він додав: поки російський диктатор володимир путін запускає ракети, реальні домовленості про майбутній світопорядок ухвалюються без нього.

Китай тепер має стимул торгувати з Америкою, а не підтримувати токсичну війну Кремля. Якщо Пекін і Вашингтон знайдуть нову формулу співіснування, рф просто залишиться за межами цивілізованого світу, у вічній ролі сировинного придатку, але ситуативного