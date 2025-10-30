Россия больше не нужна ни Пекину, ни Вашингтону: в ЦПД прокомментировали переговоры Китая и США

Подписание президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином однолетнего торгового соглашения о редкоземельных металлах и снижении пошлин говорит о "совместном завершении войны в Украине". Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко.

Подробности

По словам начальника ЦПД, похоже, Китай и США решили больше не воевать между собой, а зарабатывать вместе.

В переводе дипломатии это означает - россия больше не нужна ни Пекину, ни Вашингтону. Ее козыри - дешевые ресурсы - сгорели в один день - говорится в сообщении.

Коваленко добавил, что Китай и США - не враги, а партнеры. А для москвы, по его мнению, это - катастрофа. Он добавил: пока российский диктатор владимир путин запускает ракеты, реальные договоренности о будущем миропорядке принимаются без него.

Китай теперь имеет стимул торговать с Америкой, а не поддерживать токсичную войну кремля. Если Пекин и Вашингтон найдут новую формулу сосуществования, рф просто останется за пределами цивилизованного мира, в вечной роли сырьевого придатка, но ситуативного - резюмировал начальник ЦПД.

