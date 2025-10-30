Россия больше не нужна ни Пекину, ни Вашингтону: в ЦПД прокомментировали переговоры Китая и США

$42.080.01
08:17 • 6720 просмотра
Почасовые отключения света отменены, но могут вернуться - Минэнерго
Эксклюзив
08:02 • 12159 просмотра
Цели, которые преследует Китай: эксперт оценил вероятность участия Пекина в переговорах по войне в Украине
07:49 • 11242 просмотра
Винницкая область и Прикарпатье подверглись атаке рф на критическую инфраструктуру: есть пострадавшие, в Ладыжине - перебои со светом, водой и теплом
06:13 • 16970 просмотра
Трамп обсудил войну рф против Украины с Си Цзиньпином: говорит, Китай будет работать над решением вместе с США
30 октября, 01:44 • 26396 просмотра
Трамп приказал начать испытания ядерного оружия США
29 октября, 18:25 • 43951 просмотра
В Украине молодежь в возрасте 18–25 лет сможет получить до 200 тыс. грн на старт бизнеса
29 октября, 16:51 • 44659 просмотра
Суд отправил экс-главу Укрэнерго Кудрицкого под стражу на два месяца
Эксклюзив
29 октября, 14:53 • 42449 просмотра
В Ирпене кот погиб после предполагаемого выстрела: полиция расследует инцидент
Эксклюзив
29 октября, 12:54 • 91583 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
29 октября, 12:21 • 43880 просмотра
Незаконная деятельность игорных заведений: с начала этого года в суд направлено столько же дел, сколько за весь 2024 год
Ночью Москва подверглась атаке беспилотников, несколько российских аэропортов приостановили работу30 октября, 02:14 • 25147 просмотра
Запорожье подверглось вражеской атаке: поврежден объект инфраструктуры, в городе бушуют пожарыPhoto30 октября, 03:11 • 19556 просмотра
Вражеские удары по энергетической инфраструктуре вызвали перебои со светом и задержки поездов04:34 • 31413 просмотра
Во всех регионах Украины графики отключений света до 19 часов - Укрэнерго06:35 • 12982 просмотра
Зимние каникулы в 2026 году: когда и сколько будут отдыхать школьники в Украине08:40 • 9322 просмотра
Зимние каникулы в 2026 году: когда и сколько будут отдыхать школьники в Украине08:40 • 9338 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
29 октября, 12:54 • 91586 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto29 октября, 11:54 • 80785 просмотра
Бюджетные и вкусные: пять рецептов обедов до 100 грн для экономных хозяекPhoto29 октября, 11:14 • 67434 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
Эксклюзив
29 октября, 07:00 • 99205 просмотра
УНН Lite
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии29 октября, 15:50 • 27610 просмотра
Джейми Ли Кертис рассказала, как "случайно" попала в актерскую профессию29 октября, 13:18 • 35784 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo29 октября, 08:05 • 60903 просмотра
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекордPhoto29 октября, 06:46 • 65262 просмотра
Поп-звезда Дуа Липа возглавила рейтинг самых богатых звезд до 30 лет в Британии и ИрландииPhoto28 октября, 18:29 • 46288 просмотра
Россия больше не нужна ни Пекину, ни Вашингтону: в ЦПД прокомментировали переговоры Китая и США

Киев • УНН

 • 258 просмотра

По мнению начальника Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко, Китай и США решили больше не воевать между собой, а зарабатывать вместе.

Россия больше не нужна ни Пекину, ни Вашингтону: в ЦПД прокомментировали переговоры Китая и США

Подписание президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином однолетнего торгового соглашения о редкоземельных металлах и снижении пошлин говорит о "совместном завершении войны в Украине". Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко.

Подробности

По словам начальника ЦПД, похоже, Китай и США решили больше не воевать между собой, а зарабатывать вместе.

В переводе дипломатии это означает - россия больше не нужна ни Пекину, ни Вашингтону. Ее козыри - дешевые ресурсы - сгорели в один день

- говорится в сообщении.

Коваленко добавил, что Китай и США - не враги, а партнеры. А для москвы, по его мнению, это - катастрофа. Он добавил: пока российский диктатор владимир путин запускает ракеты, реальные договоренности о будущем миропорядке принимаются без него.

Китай теперь имеет стимул торговать с Америкой, а не поддерживать токсичную войну кремля. Если Пекин и Вашингтон найдут новую формулу сосуществования, рф просто останется за пределами цивилизованного мира, в вечной роли сырьевого придатка, но ситуативного

- резюмировал начальник ЦПД.

Цели, которые преследует Китай: эксперт оценил вероятность участия Пекина в переговорах по войне в Украине30.10.25, 10:02 • 12153 просмотра

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Андрей Кудряшов
Война в Украине
Владимир Путин
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Китай
Соединённые Штаты
Украина