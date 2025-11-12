Тайфун «Фунг-Вонг» принес рекордные ливни и наводнения на Тайвань: тысячи людей эвакуированы

Тайвань эвакуировал более 8300 человек накануне прихода в среду значительно ослабленного тайфуна "Фунг-Вонг", который принес рекордные ливни на горное восточное побережье и вызвал наводнения, местами достигшие уровня гор, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

В большинстве южных районов острова были закрыты предприятия и школы, пострадал 51 человек.

Телевизионные кадры показали сильные наводнения в некоторых районах преимущественно сельского восточного уезда Илань. Вода достигла уровня гор, и солдаты начали спасательные работы для тех, кто оказался в затруднительном положении.

Более 1000 домов было затоплено в портовом городе Суао, где во вторник выпало 648 мм осадков, что является рекордным показателем за месяц, сообщили синоптики.

"Вода пришла так быстро, - рассказал рыбак Хун Чунь-и, который провел ночь, расчищая грязь в своем доме после того, как первый этаж был затоплен водой на 60 см. - Дождь лил так сильно и так быстро, что дренажная система не справлялась".

Другие местные жители также работали над расчисткой затопленных домов в Суао, на фоне того, как ливни прекратились.

Пожарная служба сообщила, что около 8300 человек были переселены из своих домов в более безопасные районы, в основном в Илань и прилегающий Хуалянь, где муссон с севера увеличил количество осадков из-за необычно позднего тайфуна.

"Лето становится длиннее, а тайфуны приходят все позже и позже", - сказал Хуан Энь-хун, синоптик Центрального метеорологического управления Тайваня.

Изменение климата может привести к аналогичным, более экстремальным погодным явлениям, но для установления тенденции необходимы дополнительные исследования, добавил он.

Прогнозируется, что ураган "Фунг-Вонг" затронет южную оконечность Тайваня позже в среду, а затем направится в Тихий океан. Он значительно потерял силу после того, как прошел через Филиппины, где унес жизни 27 человек.

В сентябре тайфун вызвал наводнения, в результате которых погибли 18 человек в Хуаляне.

На этой неделе тайфун не затронет непосредственно северный город Синьчжу, где расположена компания TSMC, крупнейший в мире контрактный производитель микросхем.

