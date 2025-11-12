Тайфун "Фунг-Вонг" приніс рекордні зливи і повені на Тайвань: тисячі людей евакуювано
Київ • УНН
Тайвань евакуював понад 8300 людей через тайфун "Фунг-Вонг", який приніс рекордні дощі на східне узбережжя, спричинивши повені. У портовому місті Суао затопило понад 1000 будинків, де випало 648 мм опадів.
Тайвань евакуював понад 8300 людей напередодні приходу в середу значно ослабленого тайфуну "Фунг-Вонг", який приніс рекордні зливи на гірське східне узбережжя та викликав повені, що місцями досягли рівня гір, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
У більшості південних районів острова були закриті підприємства та школи, постраждала 51 людина.
Телевізійні кадри показали сильні повені у деяких районах переважно сільського східного повіту Ілань. Вода досягла рівня гір, і солдати розпочали рятувальні роботи для тих, хто опинився у скрутному становищі.
Понад 1000 будинків було затоплено у портовому місті Суао, де у вівторок випало 648 мм опадів, що є рекордним показником за місяць, повідомили синоптики.
"Вода прийшла так швидко, - розповів рибалка Хун Чунь-і, який провів ніч, розчищаючи бруд у своїй оселі після того, як перший поверх був затоплений водою на 60 см. - Дощ лив так сильно і так швидко, що дренажна система не справлялася".
Інші місцеві жителі також працювали над розчищенням затоплених будинків у Суао, на тлі того, як зливи припинилися.
Пожежна служба повідомила, що близько 8300 людей було переселено зі своїх будинків у безпечніші райони, в основному в Ілань і прилеглий Хуалянь, де мусон з півночі збільшив кількість опадів через незвичайно пізній тайфун.
"Літо стає довшим, а тайфуни приходять все пізніше і пізніше", - сказав Хуан Ень-хун, синоптик Центрального метеорологічного управління Тайваню.
Зміна клімату може призвести до аналогічних, екстремальніших погодних явищ, але для встановлення тенденції необхідні додаткові дослідження, додав він.
Прогнозується, що ураган "Фунг-Вонг" зачепить південний край Тайваню пізніше в середу, а потім попрямує до Тихого океану. Він значно втратив силу після того, як пройшов через Філіппіни, де забрав життя 27 людей.
У вересні тайфун викликав повені, внаслідок яких загинули 18 людей у Хуаляні.
Цього тижня тайфун не зачепить безпосередньо північне місто Сіньчжу, де розташована компанія TSMC, найбільший у світі контрактний виробник мікросхем.
Тайфун Фунг-вонг, спричинивши загибель 18 людей на Філіппінах, наблизився до Тайваню: оголошена масова евакуація 11.11.25, 11:58 • 2874 перегляди