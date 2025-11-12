Тайфун "Фунг-Вонг" приніс рекордні зливи і повені на Тайвань: тисячі людей евакуювано

Тайвань евакуював понад 8300 людей напередодні приходу в середу значно ослабленого тайфуну "Фунг-Вонг", який приніс рекордні зливи на гірське східне узбережжя та викликав повені, що місцями досягли рівня гір, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

У більшості південних районів острова були закриті підприємства та школи, постраждала 51 людина.

Телевізійні кадри показали сильні повені у деяких районах переважно сільського східного повіту Ілань. Вода досягла рівня гір, і солдати розпочали рятувальні роботи для тих, хто опинився у скрутному становищі.

Понад 1000 будинків було затоплено у портовому місті Суао, де у вівторок випало 648 мм опадів, що є рекордним показником за місяць, повідомили синоптики.

"Вода прийшла так швидко, - розповів рибалка Хун Чунь-і, який провів ніч, розчищаючи бруд у своїй оселі після того, як перший поверх був затоплений водою на 60 см. - Дощ лив так сильно і так швидко, що дренажна система не справлялася".

Інші місцеві жителі також працювали над розчищенням затоплених будинків у Суао, на тлі того, як зливи припинилися.

Пожежна служба повідомила, що близько 8300 людей було переселено зі своїх будинків у безпечніші райони, в основному в Ілань і прилеглий Хуалянь, де мусон з півночі збільшив кількість опадів через незвичайно пізній тайфун.

"Літо стає довшим, а тайфуни приходять все пізніше і пізніше", - сказав Хуан Ень-хун, синоптик Центрального метеорологічного управління Тайваню.

Зміна клімату може призвести до аналогічних, екстремальніших погодних явищ, але для встановлення тенденції необхідні додаткові дослідження, додав він.

Прогнозується, що ураган "Фунг-Вонг" зачепить південний край Тайваню пізніше в середу, а потім попрямує до Тихого океану. Він значно втратив силу після того, як пройшов через Філіппіни, де забрав життя 27 людей.

У вересні тайфун викликав повені, внаслідок яких загинули 18 людей у ​​Хуаляні.

Цього тижня тайфун не зачепить безпосередньо північне місто Сіньчжу, де розташована компанія TSMC, найбільший у світі контрактний виробник мікросхем.

Тайфун Фунг-вонг, спричинивши загибель 18 людей на Філіппінах, наблизився до Тайваню: оголошена масова евакуація