12 листопада, 15:53 • 20853 перегляди
В четвер майже по всій Україні вимикатимуть світло протягом доби - Укренерго
12 листопада, 15:00 • 51149 перегляди
Міністр енергетики Гринчук подала у відставкуPhoto
12 листопада, 14:21 • 47671 перегляди
Перетин кордону Міндічем перевірили: у ДПСУ кажуть, усі документи були, обмежень про заборону виїзду щодо нього не встановлювалося
12 листопада, 13:55 • 50992 перегляди
"Міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах" — заява Зеленського
Ексклюзив
12 листопада, 13:38 • 48792 перегляди
Інцидент на матчі “Олександрія” - “Полісся”: що кажуть в поліції
12 листопада, 12:03 • 44703 перегляди
ЗСУ відійшли з позицій біля Рівнопілля на Запоріжжі
Ексклюзив
12 листопада, 07:33 • 60630 перегляди
Як підготувати організм до зими: поради лікарки-дієтологині
12 листопада, 06:19 • 62887 перегляди
Уряд відсторонив Галущенка від посади міністра юстиції
11 листопада, 15:57 • 82375 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132080 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Тайфун "Фунг-Вонг" приніс рекордні зливи і повені на Тайвань: тисячі людей евакуювано

Київ • УНН

 • 2942 перегляди

Тайвань евакуював понад 8300 людей через тайфун "Фунг-Вонг", який приніс рекордні дощі на східне узбережжя, спричинивши повені. У портовому місті Суао затопило понад 1000 будинків, де випало 648 мм опадів.

Тайфун "Фунг-Вонг" приніс рекордні зливи і повені на Тайвань: тисячі людей евакуювано

Тайвань евакуював понад 8300 людей напередодні приходу в середу значно ослабленого тайфуну "Фунг-Вонг", який приніс рекордні зливи на гірське східне узбережжя та викликав повені, що місцями досягли рівня гір, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

У більшості південних районів острова були закриті підприємства та школи, постраждала 51 людина.

Телевізійні кадри показали сильні повені у деяких районах переважно сільського східного повіту Ілань. Вода досягла рівня гір, і солдати розпочали рятувальні роботи для тих, хто опинився у скрутному становищі.

Понад 1000 будинків було затоплено у портовому місті Суао, де у вівторок випало 648 мм опадів, що є рекордним показником за місяць, повідомили синоптики.

"Вода прийшла так швидко, - розповів рибалка Хун Чунь-і, який провів ніч, розчищаючи бруд у своїй оселі після того, як перший поверх був затоплений водою на 60 см. - Дощ лив так сильно і так швидко, що дренажна система не справлялася".

Інші місцеві жителі також працювали над розчищенням затоплених будинків у Суао, на тлі того, як зливи припинилися.

Пожежна служба повідомила, що близько 8300 людей було переселено зі своїх будинків у безпечніші райони, в основному в Ілань і прилеглий Хуалянь, де мусон з півночі збільшив кількість опадів через незвичайно пізній тайфун.

"Літо стає довшим, а тайфуни приходять все пізніше і пізніше", - сказав Хуан Ень-хун, синоптик Центрального метеорологічного управління Тайваню.

Зміна клімату може призвести до аналогічних, екстремальніших погодних явищ, але для встановлення тенденції необхідні додаткові дослідження, додав він.

Прогнозується, що ураган "Фунг-Вонг" зачепить південний край Тайваню пізніше в середу, а потім попрямує до Тихого океану. Він значно втратив силу після того, як пройшов через Філіппіни, де забрав життя 27 людей.

У вересні тайфун викликав повені, внаслідок яких загинули 18 людей у ​​Хуаляні.

Цього тижня тайфун не зачепить безпосередньо північне місто Сіньчжу, де розташована компанія TSMC, найбільший у світі контрактний виробник мікросхем.

Юлія Шрамко

Новини СвітуПогода та довкілля
Філіппіни
Тайвань