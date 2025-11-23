Японія розмістить ракети на острові біля Тайваню – міністр оборони підтвердив плани
Київ • УНН
Японія продовжує розміщення ракет середньої дальності на острові Йонагуні, що знаходиться за 110 км від Тайваню. Це є частиною посилення оборонного потенціалу країни на тлі зростання напруженості в регіоні.
Деталі
Під час візиту на військову базу на острові Йонагуні, що лежить усього за 110 км від Тайваню, міністр оборони Японії Шіндзіро Коїдзумі заявив, що розгортання ракет середньої дальності триває відповідно до плану.
Розгортання може допомогти знизити ймовірність збройного нападу на нашу країну. Думка про те, що це посилить регіональну напруженість, є неточною
Розміщення систем "земля–повітря" є частиною масштабного зміцнення оборони вздовж південного острівного ланцюга Японії. Так Токіо реагує на посилення військової активності Китаю та ризики можливого зіткнення навколо Тайваню.
