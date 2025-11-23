$42.150.00
Редакція спільного документа зі США на фінальному етапі вже відображає більшість українських ключових пріоритетів – Умєров
14:06 • 3780 перегляди
Смерть пацієнта у скандальній клініці "Одрекс": апеляційний суд розгляне зміну запобіжного заходу онкологу
12:25 • 8708 перегляди
Київ та область: дощ зі снігом вночі, туман з видимістю 200-500 м до кінця дня - прогноз на 23 і 24 листопада
Ексклюзив
09:30 • 21721 перегляди
Астрологічний прогноз для України на тиждень: друга хвиля глибинних процесів
22 листопада, 17:42 • 41261 перегляди
Не остаточна пропозиція: Трамп зробив заяву про свій мирний план для України
22 листопада, 16:36 • 66130 перегляди
Українців попередили про відключення 23 листопада: скільки черг буде без світла
22 листопада, 14:45 • 50874 перегляди
Кордони не повинні змінюватися силою: західні лідери на саміті G20 висловили підтримку Україні
22 листопада, 13:41 • 31333 перегляди
О 16:00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання та розпочнеться акція "Свічка пам'яті": як Україна вшановує жертв голодоморів
22 листопада, 11:14 • 28017 перегляди
Україна цими днями у Швейцарії розпочинає з США консультації щодо параметрів мирної угоди - Умєров
22 листопада, 11:08 • 22715 перегляди
Наймолодшій - 18 років, найстаршому - 58: Україна повернула 31 цивільного громадянина з білорусі
Японія розмістить ракети на острові біля Тайваню – міністр оборони підтвердив плани

Київ • УНН

 • 1098 перегляди

Японія продовжує розміщення ракет середньої дальності на острові Йонагуні, що знаходиться за 110 км від Тайваню. Це є частиною посилення оборонного потенціалу країни на тлі зростання напруженості в регіоні.

Японія розмістить ракети на острові біля Тайваню – міністр оборони підтвердив плани
Фото: Bloomberg

Японія просуває план розміщення ракет на острові Йонагуні поблизу Тайваню, що є частиною ширшого посилення оборонного потенціалу на тлі зростання напруженості у регіоні. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Під час візиту на військову базу на острові Йонагуні, що лежить усього за 110 км від Тайваню, міністр оборони Японії Шіндзіро Коїдзумі заявив, що розгортання ракет середньої дальності триває відповідно до плану.

В Японії можуть розмістити американську ядерну зброю15.11.25, 10:02 • 4893 перегляди

Розгортання може допомогти знизити ймовірність збройного нападу на нашу країну. Думка про те, що це посилить регіональну напруженість, є неточною 

– заявив Шіндзіро Коїдзумі.

Розміщення систем "земля–повітря" є частиною масштабного зміцнення оборони вздовж південного острівного ланцюга Японії. Так Токіо реагує на посилення військової активності Китаю та ризики можливого зіткнення навколо Тайваню.

Японія та Китай на межі нового загострення: Пекін запроваджує санкції, Токіо відмовляється вибачатися20.11.25, 19:12 • 10083 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Ядерна зброя
Санкції
Bloomberg
Тайвань
Китай
Японія