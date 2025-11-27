WSJ повідомило про пораду Трампа прем'єру Японії не провокувати Китай щодо Тайваню: Токіо спростовує

$42.300.10
Ексклюзив
14:12
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
13:37
Суд відновив розслідування кримінальної справи проти головного юриста НБУ Олександра Зими
12:53
Україні вдалося прибрати пункт про "повну амністію" з мирного плану США - Стефанішина
12:37
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов'язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1
11:46
У Сумах, Полтаві, Харкові та Донецькій області найскладніша ситуація з електропостачанням – Укренерго
11:04
11 нових маршрутів та щогодинний рух між Львовом та Києвом: у грудні запускають новий графік поїздів
08:20
Німеччина розробляє секретний план на випадок війни з росією - WSJ
Ексклюзив
27 листопада, 07:45
Чорна п'ятниця без ризиків: як не стати жертвою шахраїв та справді вигідно купувати
27 листопада, 07:27
Новий спецпосланець США попередив Європу, що рф накопичує ракети - NYT
27 листопада, 01:49
Спочатку мирна угода: Рубіо висунув умову для надання Україні гарантій безпеки - Politico
Популярнi новини
ISW: росія зможе повністю захопити Донецьку область у серпні 2027 року за поточних темпів просування
27 листопада, 04:30
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"
27 листопада, 06:49
У Тернополі 18-річний студент випав з вікна гуртожитку і помер
27 листопада, 07:34
"Ліниві" лайфхаки для прибирання, які справді працюють: прості способи підтримувати порядок без зайвих зусиль
09:33
Буряк по-новому: топ-5 яскравих рецептів, які ви точно захочете приготувати
11:52
Публікації
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
14:12 • 694 перегляди
Українські компанії зі зв’язками з рф заробили 150,3 млрд грн за 2024 рік - дослідженняPhoto13:38 • 1752 перегляди
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1Photo12:37 • 10529 перегляди
Буряк по-новому: топ-5 яскравих рецептів, які ви точно захочете приготуватиPhoto11:52 • 10459 перегляди
"Ліниві" лайфхаки для прибирання, які справді працюють: прості способи підтримувати порядок без зайвих зусильPhoto09:33 • 16193 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"
27 листопада, 06:49
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа
25 листопада, 14:23
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ
25 листопада, 08:39
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року
24 листопада, 08:11
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті
24 листопада, 07:49
WSJ повідомило про пораду Трампа прем'єру Японії не провокувати Китай щодо Тайваню: Токіо спростовує

Київ • УНН

 • 394 перегляди

Японський уряд спростував інформацію про те, що Дональд Трамп радив прем'єр-міністру Санае Такаїті не провокувати Китай щодо Тайваню. Це стало відповіддю на публікації The Wall Street Journal та Reuters, які стверджували про таку пораду.

WSJ повідомило про пораду Трампа прем'єру Японії не провокувати Китай щодо Тайваню: Токіо спростовує

Японський уряд спростував повідомлення про те, що президент США Дональд Трамп порадив прем'єр-міністру Японії Санае Такаїті уникати провокування Китаю щодо Тайваню, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

The Wall Street Journal повідомила, що під час їхньої розмови на цьому тижні Трамп порадив Такаїті не провокувати Пекін з питання суверенітету Тайваню, посилаючись на неназваних японських чиновників та американського представника, поінформованих про телефонну розмову. Порада була делікатною, і президент США не чинив тиску на Такаїті, вимагаючи відкликати свої слова, ідеться у повідомленні.

"У згаданій вами статті міститься твердження про те, що президент Трамп порадив не провокувати китайський уряд щодо суверенітету Тайваню, але такого факту немає", - заявив генеральний секретар кабінету міністрів Японії Мінору Кіхара на черговій пресконференції в четвер вдень, відповідаючи на запитання про це повідомлення.

Кіхара додав, що уряд звернувся до WSJ із запитом щодо цієї статті. Спростувавши зміст повідомлення, представник уряду не надав додаткових подробиць про те, що Трамп та Такаїті обговорювали під час своєї телефонної розмови раніше цього тижня.

Агентство Reuters також повідомило у четвер, що Трамп просив Такаїті не загострювати конфлікт із Китаєм під час переговорів цього тижня, посилаючись на джерела, знайомі із ситуацією. Кіхару не питали про це повідомлення Reuters.

"Я не можу детальніше коментувати обміни з питань зовнішньої політики", - заявив Кіхара на ранковому пресбрифінгу в четвер. Під час телефонної розмови "два лідери підтвердили тісну співпрацю між США та Японією".

Між ранковим та денним пресбрифінгами Кіхари офіційний представник японського уряду також спростував цю інформацію, не надавши подробиць про те, що саме обговорювалося під час розмови.

У четвер Кіхара повторив, що під час їхньої розмови Трамп сказав, що Такаїті - його дуже близький друг, і вона може зателефонувати йому будь-коли. Такаїті раніше заявила, що Трамп також обговорював свою розмову з главою КНР Сі Цзіньпіном, не вдаючись до подробиць.

Японія та Китай на межі нового загострення: Пекін запроваджує санкції, Токіо відмовляється вибачатися20.11.25, 19:12 • 10954 перегляди

Такаїті не відмовилася від своїх висловлювань від 7 листопада, у яких вона пов'язала безпеку Японії із ситуацією навколо Тайваню, що стало першим подібним випадком для чинного прем'єр-міністра країни. Тоді вона заявила, що напад на Тайвань може розглядатися як "ситуація, яка загрожує існуванню" Японії.

Як зазначає видання, ця класифікація має важливе значення, оскільки вона надасть Японії юридичне обґрунтування для розгортання своїх збройних сил для захисту дружніх країн, таких як США, її найважливішого союзника у сфері безпеки. Однак нинішній конфлікт може ускладнити зусилля США щодо підтримки торгового перемир'я з Пекіном, пише видання.

У середу Такаїті заявила, що не має наміру вдаватися в подробиці щодо Тайваню, і підтвердила позицію уряду щодо реагування на регіональні обставини, а саме, що у разі будь-якого конкретного інциденту Японія ухвалюватиме рішення з урахуванням усієї відповідної інформації. Китай продовжує вимагати від Такаїті відмовитися від своїх початкових заяв щодо Тайваню.

Тим часом, ситуація розпалюється, оскільки Китай продовжує обрушувати потік критики і вживати заходів у відповідь, пише видання. Пекін застеріг туристів від відвідування Японії, призупинив імпорт морепродуктів та заморозив видачу дозволів на кіновиробництво.

Окрім ймовірного скорочення потоку китайських туристів до Японії, суперечка також загрожує зірвати рік, який мав стати проривним для аніме на другому за величиною ринку кіноіндустрії у світі, зазначає видання.

Як повідомляє агентство Kyodo News, зареєстрованим гостям з Японії та журналістам японських ЗМІ також буде відмовлено у вході на авіашоу, яке відбудеться наприкінці цього тижня у провінції Гуандун на півдні Китаю.

Японія розмістить ракети на острові біля Тайваню – міністр оборони підтвердив плани23.11.25, 16:24 • 12121 перегляд

Юлія Шрамко

Новини Світу
Санкції
Вибори в США
Воєнний стан
Reuters
Bloomberg
Дональд Трамп
Тайвань
Сі Цзіньпін
Китай
Японія
Сполучені Штати Америки