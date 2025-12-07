Китайские истребители навели боевые радары на самолеты Японии

$42.180.00
49.230.00
ukenru
6 декабря, 20:45 • 29299 просмотра
Зеленский имел сложный разговор с представителями Трампа по территориям - Axios
6 декабря, 09:02 • 39351 просмотра
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
6 декабря, 07:49 • 48164 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00 • 46665 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15 • 52839 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 52922 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
5 декабря, 14:41 • 38953 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17 • 79178 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 43241 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 38684 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2.3м/с
93%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Apple переживает крупнейшие кадровые перестановки за десятилетия: из компании уволились четверо топ-менеджеров6 декабря, 23:02 • 6916 просмотра
Швеция фиксирует подводные лодки РФ в Балтике "почти каждую неделю", и их количество может увеличиться6 декабря, 23:29 • 3950 просмотра
Глава МИД Польши отправил Илона Маска на МарсPhoto7 декабря, 01:07 • 7674 просмотра
Пентагон изучает применение автономных систем вооружений в Украине для будущих операций - Хегсет03:24 • 3000 просмотра
Украинцы массово выезжают за границу: в НБУ назвали две причины04:08 • 4814 просмотра
публикации
Как выбрать легальную елку: правоохранители дали советы6 декабря, 12:23 • 35591 просмотра
Живая, искусственная или в горшке: специалисты рассказали, какая елка самая экологичная5 декабря, 17:32 • 45479 просмотра
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты5 декабря, 11:30 • 59229 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?5 декабря, 11:17 • 79174 просмотра
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше5 декабря, 06:30 • 68470 просмотра
Актуальные люди
Илон Маск
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виктор Орбан
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Лондон
Германия
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 34114 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 43071 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 44627 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 58646 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 56895 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Хранитель
The New York Times

Китайские истребители навели боевые радары на самолеты Японии

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Вблизи Окинавы китайские истребители навели радиолокационные системы управления огнем на японские военные самолеты. Япония заявляет о провокации, Китай утверждает о препятствовании учениям.

Китайские истребители навели боевые радары на самолеты Японии

Китайские истребители навели радиолокационные системы управления огнем на японские военные самолеты вблизи острова Окинава. Об этом пишет издание Reuters, передает УНН.

Детали

Япония заявила в воскресенье, что китайские истребители направили радар управления огнем на японские военные самолеты вблизи японских островов Окинава, что было опровергнуто Пекином

- пишет издание.

"Эти радиолокационные сигналы выходили за пределы необходимых для безопасного полета самолетов", - заявил министр обороны Японии.

Министр добавил, что Япония "решительно и спокойно" отреагирует на действия Китая по поддержанию регионального мира и стабильности.

Представитель ВМС Китая, полковник Ван Сюэмен, заявил, что японские самолеты неоднократно приближались к ВМС Китая и мешали им проводить ранее объявленные авианосные летные учения к востоку от пролива Мияко.

Столкновения вблизи островов, на которые претендуют как Япония, так и Китай, являются самыми серьезными стычками между двумя военными за последние годы и, вероятно, еще больше обострят напряженность между двумя восточноазиатскими государствами.

Напомним

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити повторила давнюю позицию страны, что она понимает и уважает взгляд Китая на Тайвань, комментарий, который некоторые китайские пользователи социальных сетей расценили как попытку отказаться от своих недавних заявлений.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Социальная сеть
Столкновения
Reuters
Пекин
Тайвань
Китай
Япония