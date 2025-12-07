Китайские истребители навели боевые радары на самолеты Японии

Китайские истребители навели радиолокационные системы управления огнем на японские военные самолеты вблизи острова Окинава. Об этом пишет издание Reuters, передает УНН.

Детали

Япония заявила в воскресенье, что китайские истребители направили радар управления огнем на японские военные самолеты вблизи японских островов Окинава, что было опровергнуто Пекином - пишет издание.

"Эти радиолокационные сигналы выходили за пределы необходимых для безопасного полета самолетов", - заявил министр обороны Японии.

Министр добавил, что Япония "решительно и спокойно" отреагирует на действия Китая по поддержанию регионального мира и стабильности.

Представитель ВМС Китая, полковник Ван Сюэмен, заявил, что японские самолеты неоднократно приближались к ВМС Китая и мешали им проводить ранее объявленные авианосные летные учения к востоку от пролива Мияко.

Столкновения вблизи островов, на которые претендуют как Япония, так и Китай, являются самыми серьезными стычками между двумя военными за последние годы и, вероятно, еще больше обострят напряженность между двумя восточноазиатскими государствами.

Напомним

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити повторила давнюю позицию страны, что она понимает и уважает взгляд Китая на Тайвань, комментарий, который некоторые китайские пользователи социальных сетей расценили как попытку отказаться от своих недавних заявлений.