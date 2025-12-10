$42.180.11
российские и китайские бомбардировщики совершили совместное патрулирование у Японии на фоне роста напряженности между Токио и Пекином

Киев • УНН

 • 128 просмотра

Япония подняла истребители для контроля за российскими и китайскими военно-воздушными силами, проводившими совместные патрулирования вокруг страны. Это произошло на фоне роста напряженности между Токио и Пекином.

российские и китайские бомбардировщики совершили совместное патрулирование у Японии на фоне роста напряженности между Токио и Пекином

Япония подняла свои истребители для контроля за российскими и китайскими военно-воздушными силами, которые проводили совместное патрулирование вокруг страны, сообщило во вторник поздно вечером Министерство обороны Японии, на фоне роста напряженности между Токио и Пекином. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 с ядерным потенциалом вылетели из Японского моря в сторону Восточно-Китайского моря, чтобы встретиться с двумя китайскими бомбардировщиками H-6, и выполнили "долговременный совместный полет" над Тихим океаном, сообщило министерство.

В ведомстве добавили, что четыре китайских истребителя J-16 присоединились к бомбардировщикам РФ во время кругового полета между японскими островами Окинава и Мияко. Пролив Мияко между этими островами классифицируется как международные воды.

Япония также зафиксировала одновременную активность российских ВВС в Японском море: один самолет раннего предупреждения А-50 и два истребителя Су-30, сообщило министерство.

Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми в среду написал в сообщении на X, что совместные операции России и Китая "очевидно предназначены для демонстрации силы против нашей страны, что является серьезной угрозой для национальной безопасности".

Истребители Японии "строго выполняли меры идентификации воздушной обороны", добавил Коидзуми.

Российские новостные агентства сообщили, что совместный полет России и Китая вблизи Японии длился восемь часов, со ссылкой на Министерство обороны Москвы.

Армия Южной Кореи также заявила во вторник, что семь российских и два китайских самолета вошли в ее зону ПВО.

Ольга Розгон

Новости Мира