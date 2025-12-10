российские и китайские бомбардировщики совершили совместное патрулирование у Японии на фоне роста напряженности между Токио и Пекином

Япония подняла свои истребители для контроля за российскими и китайскими военно-воздушными силами, которые проводили совместное патрулирование вокруг страны, сообщило во вторник поздно вечером Министерство обороны Японии, на фоне роста напряженности между Токио и Пекином. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 с ядерным потенциалом вылетели из Японского моря в сторону Восточно-Китайского моря, чтобы встретиться с двумя китайскими бомбардировщиками H-6, и выполнили "долговременный совместный полет" над Тихим океаном, сообщило министерство.

В ведомстве добавили, что четыре китайских истребителя J-16 присоединились к бомбардировщикам РФ во время кругового полета между японскими островами Окинава и Мияко. Пролив Мияко между этими островами классифицируется как международные воды.

Япония также зафиксировала одновременную активность российских ВВС в Японском море: один самолет раннего предупреждения А-50 и два истребителя Су-30, сообщило министерство.

Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми в среду написал в сообщении на X, что совместные операции России и Китая "очевидно предназначены для демонстрации силы против нашей страны, что является серьезной угрозой для национальной безопасности".

Истребители Японии "строго выполняли меры идентификации воздушной обороны", добавил Коидзуми.

Россия и Китай провели совместные противоракетные учения - Reuters

Российские новостные агентства сообщили, что совместный полет России и Китая вблизи Японии длился восемь часов, со ссылкой на Министерство обороны Москвы.

Армия Южной Кореи также заявила во вторник, что семь российских и два китайских самолета вошли в ее зону ПВО.

Напомним

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити повторила давнюю позицию страны, что она понимает и уважает взгляд Китая на Тайвань, комментарий, который некоторые китайские пользователи социальных сетей расценили как попытку отказаться от своих недавних заявлений.

7 декабря вблизи Окинавы китайские истребители навели радиолокационные системы управления огнем на японские военные самолеты. Япония заявляет о провокации, Китай утверждает о препятствовании учениям.