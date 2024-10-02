У японському аеропорту припинено польоти через вибух на злітно-посадковій смузі
Київ • УНН
В японському аеропорту Міядзакі стався вибух, що призвів до руйнування руліжної доріжки. Всі рейси скасовано, злітно-посадкова смуга закрита, причини інциденту розслідуються.
В аеропорту Міядзакі (південь Японії) було виявлено руйнування руліжної доріжки. Також була інформація про те, що пролунав вибух. Усі рейси з аеропорту Міядзакі були скасовані.
Пише УНН із посиланням на NHK JAPAN та AFP.
Деталі
Японський регіональний аеропорт Міядзакі, скасував усі рейси в середу після невеликого вибуху досі нез'ясованого походження.
За даними NHK, вранці 2 жовтня було виявлено, що частина руліжної доріжки в аеропорту Міядзакі провалилася, тому злітно-посадкова смуга наразі закрита.
Також була інформація про те, що пролунав вибух, і офіс аеропорту та інші органи влади просять про співпрацю Сил самооборони для розслідування причини, - інформує японська телерадіомовна корпорація.
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За даними AFP, представник аеропорту поки не зміг надати додаткову інформацію, але підтвердив, що обвалилася частина руліжної доріжки, і додав, що рейси скасовано до вечора.
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