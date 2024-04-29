Японський аеропорт Осака-Кансай за 30 років роботи не втратив жодного багажу: як це можливо
Київ • УНН
Японський аеропорт Осака-Кансай не втратив жодного місця багажу за 30 років своєї роботи завдяки ретельному проектуванню, оптимізованому для ефективної обробки та відстеження багажу.
Японський аеропорт Осака (KIX) майже 30 років тримає абсолютний рекорд: на сьогоднішній день не було втрачено жодного багажу. Ефективна робота зумовлена особливостям проектування та розміщенню служб аеропопорту, передає УНН із посиланням на Asia Nikkei.
Деталі
З моменту свого відкриття 4 вересня 1994 року японський аеропорт Осака-Кансай здобув міжнародне визнання за швидку та надійну доставку багажу. В історії його роботи не має жодного загубленого багажу.
Ефективна робота зумовлена різними факторами, серед яких найбільш важливим є ретельне проектування робочих зон, - це було розроблене з самого початку для оптимізації наземних послуг.
Все, починаючи від землі, яку він займає, і закінчуючи остаточними деталями будівництва, спеціально розроблено для розміщення аеропорту та всіх його служб. Включно з відстеженням усіх типів багажу, великого чи малого.
Довідково
Міжнародний аеропорт Кансай обслуговує регіон, що носить його назву, де розташовані три найбільші міста Японії: Осака, Кіото та Кобе.
Він був побудований на штучному острові довжиною 4 кілометри і шириною 2,5 км, розробленому таким чином, щоб протистояти всім природним небезпекам, включаючи цунамі і тайфуни.
Термінал, спроектований відомим архітектором Ренцо Піано, є найдовшим у світі і має довжину 1,7 км.
Нагадаємо
Близько 130 рейсів All Nippon Airways і Japan Airlines було скасовано через зіткнення в аеропорту Ханеда в Токіо пасажирського літака JAL і літака берегової охорони Японії.
Boeing кружляв на злітно-посадковій смузі, на тлі шторму в Аргентині.