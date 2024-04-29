Японский аэропорт Осака-Кансай за 30 лет работы не потерял ни одного багажа: как это возможно

Японский аэропорт Осака (KIX) почти 30 лет держит абсолютный рекорд: на сегодняшний день не было потеряно ни одного багажа. Эффективная работа обусловлена особенностям проектирования и размещению служб аэропорта, передает УНН со ссылкой на Asia Nikkei.

Детали

С момента своего открытия 4 сентября 1994 года японский аэропорт Осака-Кансай получил международное признание за быструю и надежную доставку багажа. В истории его работы нет ни одного потерянного багажа.

Эффективная работа обусловлена различными факторами, среди которых наиболее важным является тщательное проектирование рабочих зон, - это было разработано с самого начала для оптимизации наземных услуг.

Все, начиная от земли, которую он занимает, и заканчивая окончательными деталями строительства, специально разработано для размещения аэропорта и всех его служб. Включая отслеживание всех типов багажа, большого или малого.

Справочно

Международный аэропорт Кансай обслуживает регион, носящий его название, где расположены три крупнейших города Японии: Осака, Киото и Кобе.

Он был построен на искусственном острове длиной 4 километра и шириной 2,5 км, разработанном таким образом, чтобы противостоять всем природным опасностям, включая цунами и тайфуны.

Терминал, спроектированный известным архитектором Ренцо Пиано, является самым длинным в мире и имеет длину 1,7 км.

Напомним,

Около 130 рейсов All Nippon Airways и Japan Airlines было отменено из-за столкновения в аэропорту Ханэда в Токио пассажирского самолета JAL и самолета береговой охраны Японии.

Boeing кружил на взлетно-посадочной полосе, на фоне шторма в Аргентине.