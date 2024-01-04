Аварія в аеропорту Токіо призвела до скасування 130 рейсів

Близько 130 рейсів All Nippon Airways і Japan Airlines було скасовано в четвер через зіткнення в аеропорту Ханеда в Токіо у вівторок пасажирського літака JAL і літака берегової охорони Японії, пише УНН з посиланням на Nikkei Asia.

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Одна з чотирьох злітно-посадкових смуг аеропорту, як і раніше, не працює через розслідування та інші чинники.

"Після розслідування (ми виявили, що) існує необхідність усунути пошкодження злітно-посадкової смуги, і (ми) не впевнені, скільки часу знадобиться на відновлення роботи", - заявило в середу Міністерство землі, інфраструктури, транспорту і туризму Японії.

І JAL, і ANA скасовують рейси через перевантаженість аеропорту і неможливість запланувати виліт літаків через проблеми, пов'язані з аварією, пише видання.

У четвер ANA оголосила, що скасує 65 рейсів з/до Ханеди з Кансай, Хоккайдо та інших регіонів. Перебої торкнуться 15 400 пасажирів. Очікується, що JAL також скасує 68 внутрішніх рейсів, що торкнеться близько 13 000 пасажирів.

У середу JAL скасувала 98 внутрішніх рейсів, що зачепило близько 17 000 пасажирів. ANA скасувала 119 внутрішніх рейсів і один міжнародний рейс, унаслідок чого постраждали 25 770 пасажирів.

Авіакатастрофа у Токіо: влада Японії почала розслідування причин зіткнення літаків в аеропорту Ханеда