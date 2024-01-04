Авария в аэропорту Токио привела к отмене 130 рейсов
Киев • УНН
Из-за столкновения в аэропорту Ханэда авиакомпании ANA и JAL отменили около 130 рейсов, в результате чего пострадали более 28 000 пассажиров.
Около 130 рейсов All Nippon Airways и Japan Airlines были отменены в четверг из-за столкновения в аэропорту Ханэда в Токио во вторник пассажирского самолета JAL и самолета береговой охраны Японии, пишет УНН со ссылкой на Nikkei Asia.
Детали
Одна из четырех взлетно-посадочных полос аэропорта по-прежнему не работает из-за расследований и других факторов.
"После расследования (мы обнаружили, что) существует необходимость устранить повреждения взлетно-посадочной полосы, и (мы) не уверены, сколько времени потребуется на возобновление работы", - заявило в среду Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии.
И JAL, и ANA отменяют рейсы из-за перегруженности аэропорта и невозможности запланировать вылет самолетов из-за проблем, связанных с аварией, пишет издание.
В четверг ANA объявила, что отменит 65 рейсов из/в Ханэду из Кансай, Хоккайдо и других регионов. Перебои коснутся 15 400 пассажиров. Ожидается, что JAL также отменит 68 внутренних рейсов, что затронет около 13 000 пассажиров.
В среду JAL отменила 98 внутренних рейсов, что затронуло около 17 000 пассажиров. ANA отменила 119 внутренних рейсов и один международный рейс, в результате чего пострадали 25 770 пассажиров.
Авиакатастрофа в Токио: власти Японии начали расследование причин столкновения самолетов в аэропорту Ханэда03.01.2024, 13:38 • 26210 просмотров