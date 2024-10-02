В японском аэропорту приостановлены полеты из-за взрыва на взлетно-посадочной полосе

В аэропорту Миядзаки (юг Японии) было обнаружено разрушение рулежной дорожки. Также была информация о том, что прогремел взрыв. Все рейсы из аэропорта Миядзаки были отменены.

Пишет УНН со ссылкой на NHK JAPAN и AFP.

Детали

Японский региональный аэропорт Миядзаки, отменил все рейсы в среду после небольшого взрыва до сих пор невыясненного происхождения.

По данным NHK, утром 2 октября было обнаружено, что часть рулежной дорожки в аэропорту Миядзаки провалилась, поэтому взлетно-посадочная полоса в настоящее время закрыта.

Также была информация о том, что прогремел взрыв, и офис аэропорта и другие органы власти просят о сотрудничестве Сил самообороны для расследования причины, - информирует японская телерадиовещательная корпорация.

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По данным AFP, представитель аэропорта пока не смог предоставить дополнительную информацию, но подтвердил, что обвалилась часть рулежной дорожки, и добавил, что рейсы отменены до вечера.

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