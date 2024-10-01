Теракт в Тель-Авиве: восемь человек погибли, нападавших нейтрализовали
Киев • УНН
В результате теракта на юге Тель-Авива погибло 8 мирных жителей, 7 получили ранения. Двое террористов, совершивших нападение, были нейтрализованы полицией.
В результате теракта на юге Тель-Авива 8 мирных жителей были убиты, нападавшие нейтрализованы, передает УНН со ссылкой на Times of Israel.
«8 мирных жителей были убиты, 7 ранены в результате теракта в Яффо», - говорится в сообщении.
Двое террористов, совершивших нападение, были «нейтрализованы», добавляет полиция.
В Тель-Авиве произошла стрельба, по меньшей мере 10 раненых1 октября 2024, 16:39 • 8957 просмотров