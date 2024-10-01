Теракт в Тель-Авиве: восемь человек погибли, нападавших нейтрализовали

В результате теракта на юге Тель-Авива 8 мирных жителей были убиты, нападавшие нейтрализованы, передает УНН со ссылкой на Times of Israel.

«8 мирных жителей были убиты, 7 ранены в результате теракта в Яффо», - говорится в сообщении.

Двое террористов, совершивших нападение, были «нейтрализованы», добавляет полиция.

В Тель-Авиве произошла стрельба, по меньшей мере 10 раненых