В Тель-Авиве произошла стрельба, по меньшей мере 10 раненых

ukenru
Эксклюзив
Города-побратимы всегда готовы принять на отдых детей наших военнослужащих и павших воинов - мэр Броваров
  •  42303 просмотра

Города-побратимы всегда готовы принять на отдых детей наших военнослужащих и павших воинов - мэр Броваров

Эксклюзив
Подозрительные связи и коррупционные схемы: глава АРМА Дума и экс-нардеп Писаренко ведут игру за самые дорогие активы?
  •  120340 просмотра

Подозрительные связи и коррупционные схемы: глава АРМА Дума и экс-нардеп Писаренко ведут игру за самые дорогие активы?

Эксклюзив
Дело на миллионы или куда исчезли средства из декларации и.о. заместителя председателя ГНС Сокура
  •  127564 просмотра

Дело на миллионы или куда исчезли средства из декларации и.о. заместителя председателя ГНС Сокура

Эксклюзив
Руководство АРМА использовало яхту медведчука для пиара, а не для реальной продажи - экс-секретарь Общественного совета
  •  110697 просмотра

Руководство АРМА использовало яхту медведчука для пиара, а не для реальной продажи - экс-секретарь Общественного совета

Эксклюзив
Социальное сопровождение: как в Киевской области вводят новую услугу для детей во время инклюзивного обучения
  •  111939 просмотра

Социальное сопровождение: как в Киевской области вводят новую услугу для детей во время инклюзивного обучения

Эксклюзив
Психотерапевт рассказал об основных этапах психологической реабилитации военных, прошедших плен
  •  110008 просмотра

Психотерапевт рассказал об основных этапах психологической реабилитации военных, прошедших плен

Эксклюзив
Предоставление убежища в ЕС в 2024 году: Германия остается самой популярной страной, а количество украинских мигрантов уменьшилось
  •  106836 просмотра

Предоставление убежища в ЕС в 2024 году: Германия остается самой популярной страной, а количество украинских мигрантов уменьшилось

Бывший глава Госгеокадастра опроверг обвинения НАБУ относительно земель АТОшников и рассказал как они с экс-министром Сольским «преступно» помогали воинам
  •  135908 просмотра

Бывший глава Госгеокадастра опроверг обвинения НАБУ относительно земель АТОшников и рассказал как они с экс-министром Сольским «преступно» помогали воинам

Эксклюзив
Низкая способность АРМА требует немедленных изменений в управлении активами - нардеп
30 сентября 2024, 14:48  •  115208 просмотра

Низкая способность АРМА требует немедленных изменений в управлении активами - нардеп

Эксклюзив
Цифровое усыновление: Минсоцполитики будет использовать ИИ для подбора детей и потенциальных родителей
30 сентября 2024, 13:40  •  116533 просмотра

Цифровое усыновление: Минсоцполитики будет использовать ИИ для подбора детей и потенциальных родителей

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Школа офлайн: каких изменений ожидать в 2025-2026 учебном году

Школа офлайн: каких изменений ожидать в 2025-2026 учебном году

  •  37311 просмотра
Атака рф на центр Херсона: под удар россиян попала остановка, известно о 6 погибших

Атака рф на центр Херсона: под удар россиян попала остановка, известно о 6 погибших

  •  21551 просмотра
Байден может продвинуть заявку Украины в НАТО до конца президентства - Financial Times

Байден может продвинуть заявку Украины в НАТО до конца президентства - Financial Times

  •  44740 просмотра
Пилоту Андрею "Джусу" Пильщикову посмертно присвоено звание Героя Украины

Пилоту Андрею "Джусу" Пильщикову посмертно присвоено звание Героя Украины

  •  25659 просмотра
"Давление на агрессора, помощь Украине должны быть постоянными": Зеленский показал последствия удара рф по центру Херсона

"Давление на агрессора, помощь Украине должны быть постоянными": Зеленский показал последствия удара рф по центру Херсона

  •  25804 просмотра
публикации
Подозрительные связи и коррупционные схемы: глава АРМА Дума и экс-нардеп Писаренко ведут игру за самые дорогие активы?

Подозрительные связи и коррупционные схемы: глава АРМА Дума и экс-нардеп Писаренко ведут игру за самые дорогие активы?
Эксклюзив

  •  120340 просмотра
Дело на миллионы или куда исчезли средства из декларации и.о. заместителя председателя ГНС Сокура

Дело на миллионы или куда исчезли средства из декларации и.о. заместителя председателя ГНС Сокура
Эксклюзив

  •  127564 просмотра
«Карпаты» снова проиграли в футбол, „Шахтер“ теряет очки, первая победа „Оболони“: результат 8 тура УПЛ

«Карпаты» снова проиграли в футбол, „Шахтер“ теряет очки, первая победа „Оболони“: результат 8 тура УПЛ

  •  141986 просмотра
Бывший глава Госгеокадастра опроверг обвинения НАБУ относительно земель АТОшников и рассказал как они с экс-министром Сольским «преступно» помогали воинам

Бывший глава Госгеокадастра опроверг обвинения НАБУ относительно земель АТОшников и рассказал как они с экс-министром Сольским «преступно» помогали воинам

  •  135908 просмотра
Трамплин для адаптации: где в Украине местные власти активно помогают переселенцам, живущим в модульных городках

Трамплин для адаптации: где в Украине местные власти активно помогают переселенцам, живущим в модульных городках

30 сентября 2024, 12:57  •  133421 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Всемирный день охраны енотов, День CD-плеера, Международный день вегетарианства. Что еще можно отметить 1 октября

Всемирный день охраны енотов, День CD-плеера, Международный день вегетарианства. Что еще можно отметить 1 октября

  •  110137 просмотра
Netflix показал первые кадры со съемок фильма "Острые козырьки"

Netflix показал первые кадры со съемок фильма "Острые козырьки"

  •  85146 просмотра
30 сентября: Всеукраинский день библиотек, Международный день переводчика

30 сентября: Всеукраинский день библиотек, Международный день переводчика

30 сентября 2024, 03:07  •  113656 просмотра
В Китае установили мировой рекорд - в небо подняли более 7,5 тысяч дронов

В Китае установили мировой рекорд - в небо подняли более 7,5 тысяч дронов

29 сентября 2024, 21:56  •  102784 просмотра
Пять долгожданных премьер октября: что посмотреть

Пять долгожданных премьер октября: что посмотреть

29 сентября 2024, 15:24  •  123568 просмотра
Актуальное
В Тель-Авиве произошла стрельба, по меньшей мере 10 раненых

В Тель-Авиве произошла стрельба, по меньшей мере 10 раненых

Киев  •  УНН

1 октября 2024, 16:39  •  622 просмотра

Read in English

На юге Тель-Авива произошла стрельба, которую полиция рассматривает как вероятный теракт. По предварительным данным, есть по меньшей мере 10 раненых, двое в тяжелом состоянии.

На юге Тель-Авива произошла стрельба. Израильская полиция заявляет о вероятном теракте, есть жертвы, передает УНН со ссылкой на Times of Israel.

Сообщается, что инцидент произошел на Иерусалимской улице в городе рядом со станцией легкорельсового транспорта.

Полиция говорит, что стрельба в Яффо является вероятным терактом. Медики говорят, что в результате нападения есть несколько пострадавших.

Служба скорой помощи Magen David Adom сообщает, что оказывает помощь нескольким людям, участвовавшим в стрельбе в Яффе, в том числе некоторые из них без сознания.

По предварительным сообщениям еврейских СМИ, в нападении участвовали по меньшей мере двое вооруженных лиц и по меньшей мере 10 раненых, в том числе двое в тяжелом состоянии.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Новости Мира
ierusalimИерусалим
tel-avivТель-Авив