В Тель-Авиве произошла стрельба, по меньшей мере 10 раненых
Киев • УНН
На юге Тель-Авива произошла стрельба, которую полиция рассматривает как вероятный теракт. По предварительным данным, есть по меньшей мере 10 раненых, двое в тяжелом состоянии.
На юге Тель-Авива произошла стрельба. Израильская полиция заявляет о вероятном теракте, есть жертвы, передает УНН со ссылкой на Times of Israel.
Сообщается, что инцидент произошел на Иерусалимской улице в городе рядом со станцией легкорельсового транспорта.
Полиция говорит, что стрельба в Яффо является вероятным терактом. Медики говорят, что в результате нападения есть несколько пострадавших.
Служба скорой помощи Magen David Adom сообщает, что оказывает помощь нескольким людям, участвовавшим в стрельбе в Яффе, в том числе некоторые из них без сознания.
По предварительным сообщениям еврейских СМИ, в нападении участвовали по меньшей мере двое вооруженных лиц и по меньшей мере 10 раненых, в том числе двое в тяжелом состоянии.