В Тель-Авиве произошла стрельба, по меньшей мере 10 раненых

На юге Тель-Авива произошла стрельба. Израильская полиция заявляет о вероятном теракте, есть жертвы, передает УНН со ссылкой на Times of Israel.

Сообщается, что инцидент произошел на Иерусалимской улице в городе рядом со станцией легкорельсового транспорта.

Полиция говорит, что стрельба в Яффо является вероятным терактом. Медики говорят, что в результате нападения есть несколько пострадавших.

Служба скорой помощи Magen David Adom сообщает, что оказывает помощь нескольким людям, участвовавшим в стрельбе в Яффе, в том числе некоторые из них без сознания.

По предварительным сообщениям еврейских СМИ, в нападении участвовали по меньшей мере двое вооруженных лиц и по меньшей мере 10 раненых, в том числе двое в тяжелом состоянии.